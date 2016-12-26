На подстанции 500 кВ Киндери продолжается комплексная реконструкция

Необходимость проведения реконструкции подстанции 500 кВ Киндери обусловлена возросшими требованиями к обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей Казанского энергорайона и г. Казани, в том числе и по причине часто проводимых в последнее время в столице республики мероприятий международного значения, а также создания надежного транзита, обеспечивающего перетоки мощности между ОЭС Центра и ОЭС Урала.



Начатая еще в 2011 году масштабная реконструкция подстанции движется к своему завершению – энергетики обещают закончить все работы уже в следующем году. Отслужившее свой нормативный срок службы оборудование планомерно меняется на современное высокотехнологичное.



Проведение реконструкции в течение столь длительного периода объясняется тем, что работы проводились в условиях действующей подстанции без прекращения электроснабжения потребителей. Объёмы планируемой реконструкции были разбиты на этапы, реализованные в течение последних лет, как с учетом финансовых возможностей компании (замена оборудования данного класса напряжения требует значительных финансовых источников), вводимых в последнее время режимов технологической тишины на период проведения Универсиады – 2013, ЧМВВС -2015, так и с учетом режимных ограничений, связанных с ремонтными схемами в соседних энергосистемах, участвующих в «Северном транзите».



Выполнение некоторых этапов потребовало от энергетиков особо пристального внимания как к согласованию сроков выполнения этапов, так и к слаженной работе подрядных организаций и поставщиков оборудования и комплектующих. К примеру, на замену автотрансформатора, колоссальной по объему работе, включавшей в себя, в том числе монтаж фундаментов и рельсовых путей, монтаж и пуско-наладку оборудования, системным оператором ОДУ «Средняя Волга», отвечающим за надежную и слаженную работу энергосистем Поволжья, был согласован срок в 45 календарных дней. Работы пришлись на самое знойное время. Несмотря на жару, энергетики за счет слаженных действий всех подразделений, задействованных на данном этапе, завершили работу на три дня раньше запланированных сроков, отмечает главный инженер ПС 500 кВ Киндери Сергей Васильев.



В соответствии с проектом реконструкции меняется трансформаторное оборудование, коммутационные аппараты, ошиновка, вспомогательное оборудование, проводится благоустройство территории и другие работы.



Этапы планировались к завершению до наступления холодов, с целью прохождения подстанцией осенне-зимних периодов по нормальной схеме. В 2016 году они завершились в сентябре. Персонал генеральной подрядной организации «КЭР-автоматика» произвел полную замену ошиновки на открытом распределительном устройстве 220 кВ, на ОРУ-500 кВ - замену ячеек автотрансформаторов АТ-3 и АТ-4, включающая в себя замену двух разъединителей, всех порталов и ошиновки.



«Это закономерно, что старое оборудование должно меняться на новое современное и технологичное. Подстанция 500кВ Киндери – системообразующая, к ней особые требования по надежности, поэтому все самое современное, от оборудования до систем мониторинга и технологического управления, было установлено в ходе реконструкции на данной подстанции», - с гордостью отмечает Сергей Васильев.



Действительно, производимое в настоящий момент оборудование, как импортными производителями (АББ и др.), так и российскими (УЭТМ Екатеринбург, ЗЭТО Великие Луки и др.) отвечает всем экологическим и технологическим требованиям, имеет значительный межремонтный ресурс и высокую эксплуатационную надежность.



Установленное на ПС 500кВ Киндери в ходе реконструкции оборудование выбиралось из линейки самого технологичного и надежного. В результате проведенных работ в энергосистеме проведено «омоложение» одной из трех ключевых системообразующих подстанций 500кВ, что позволит значительно повысить надежность электроснабжения потребителей Казанского энергорайона.