Panasonic построит для Tesla завод по производству солнечных панелей

Розыгрыш умных часов!
29 декабря 2016, 14:50
Рубрика: В мире
Метки: АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА
Компания вложит $260 млн в строительство завода, который будет поставлять Tesla солнечные панели. Запуск производства запланирован на лето 2017 года.
Завод солнечных панелей в городе Баффало штата Нью-Йорк изначально принадлежал компании SolarCity, которая занимается установкой систем для производства солнечной энергии. В ноябре стартап приобрела Tesla, и теперь компания Илона Маска будет работать над завершением строительства завода в Баффало совместно с Panasonic, сообщает Хайтек.
Согласно договоренности двух компаний, Panasonic покроет все капитальные затраты на строительство завода, а Tesla подпишет долгосрочный договор на покупку солнечных панелей у Panasonic. К 2019 году компания планирует ежегодно производить солнечные панели общей мощностью 1 гВт. Кроме того, новый завод создаст более 1400 рабочих мест, включая 500 позиций — только на производстве.
В то же время завод пока что не будет производить солнечные крыши, которые Tesla представила на презентации компании этой осенью. Солнечная крыша, которая должна стать первым совместным продуктом Tesla и SolarCity после слияния, представляет собой кровлю из солнечных панелей. Такое решение, по словам разработчиков, позволит одновременно обновить крышу и обзавестись источником солнечной энергии.