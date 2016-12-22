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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Псковэнерго" обеспечило электроснабжение нового Дома культуры в Бежаницах

Псковэнерго обеспечило электроснабжение нового Дома культуры в Бежаницах

29 декабря 2016, 16:31
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПСКОВЭНЕРГО

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 Филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» обеспечил электроснабжение строящемуся в поселке Бежаницы на улице Смольной новому Дому культуры с концертным залом на 250 мест. Как сообщили в отделе технологического присоединения предприятия, объекту выделена запрашиваемая мощность от подстанции 110 кВ «Бежаницы».
 
Электроснабжение учреждения культуры будет осуществляться по второй категории надежности. В этом случае сетевая инфраструктура предполагает питание по основной и резервной схемам от двух независимых распредустройств 10 кВ. Для создания внешней схемы, которую разработали специалисты «Псковэнерго», была построена комплектная трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ, проложены кабельная и воздушная линии. Заказчиком на технологическое присоединение к сетям выступила   администрация Бежаницкого района.
 
Планируется, что новое учреждение культуры будет открыто в 2017 году. К настоящему времени объект подведен под крышу. Его строительство ведется за счет средств областного и федерального бюджетов.  На следующий год запланированы благоустройство территории Дома культуры и оснащение его современным оборудованием.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Псковэнерго"
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