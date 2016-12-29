Системный оператор обеспечил режимные условия для ввода в работу первой очереди подстанции 330 кВ Белгород после реконструкции

Специалисты Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Белгородской области» (Белгородское РДУ) разработали и реализовали комплекс режимных мероприятий для ввода в работу первой очереди подстанции (ПС) 330 кВ Белгород в рамках реализации проекта комплексной реконструкции и технического перевооружения этого питающего центра.



Подстанция 330 кВ Белгород установленной трансформаторной мощностью 565 МВА является одним из двух питающих центров Белгорода и значительной части Белгородской области. В соответствии с проектом реконструкции рядом с действующей ПС 330 кВ строится новая подстанция. Такое решение позволяет осуществить весь комплекс работ без снижения надежности электроснабжения потребителей.



В рамках первого этапа реконструкции на новой площадке построены подстанционные здания и сооружения, установлен один из двух автотрансформаторов установленной мощностью 250 МВА, смонтировано два открытых распределительных устройства: (ОРУ) 330 кВ и ОРУ 110 кВ. Также выполнено сооружение заходов существующей ВЛ 330 кВ Белгород – Фрунзенская с образованием двух новых линий электропередачи: ВЛ 330 кВ Фрунзенская – Белгород (Новая площадка) и ВЛ 330 кВ Белгород – Белгород (Новая площадка), и отпайки до нового ОРУ 110 кВ ПС 330 кВ Белгород от существующей ВЛ 110 кВ Белгород – Рудник №2 с отпайками. Проведено оснащение энергообъектов современными микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики.



После завершения первого этапа реконструкции ПС 330 кВ Белгород по своим характеристикам стала соответствовать требованиям, предъявляемым к подстанциям нового поколения, благодаря установке современного оборудования и средств автоматизации, обеспечивающих реализацию функции дистанционного управления (телеуправления) из диспетчерского центра Системного оператора.



В ходе второго этапа планируются установка второго автотрансформатора мощностью 250 МВА, а также перевод трех ВЛ 330 кВ и семнадцати ВЛ 110 кВ со старой подстанции на новую.



В процессе проектирования, реконструкции и подготовки к вводу в работу первой очереди ПС 330 кВ Белгород специалисты Белгородского РДУ принимали участие в подготовке и согласовании технического задания на проектирование, рассмотрении и согласовании проектной документации, согласовании технических условий на технологическое присоединение энергообъектов к электрическим сетям и проверке их выполнения, а также в разработке программ опробования напряжением и ввода оборудования в эксплуатацию. Белгородским РДУ выполнены расчеты электроэнергетических режимов и токов короткого замыкания, определены параметры настройки (уставок) устройств релейной защиты и автоматики, протестированы каналы связи и системы сбора и передачи телеметрической информации в диспетчерский центр Системного оператора.



Выполненные специалистами Белгородского РДУ расчеты режимов, учитывающие особенности каждого этапа реконструкции, позволили осуществить весь комплекс работ без перерывов в электроснабжении потребителей и нарушения графиков ремонта оборудования электросетевых и генерирующих компаний.