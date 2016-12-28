Состоялось заседание Подкомитета С5 РНК СИГРЭ "Рынки электроэнергии и регулирование"

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29 декабря 2016, 14:31
Рубрика: РНК СИГРЭ
Метки: РНК СИГРЭ
20 декабря 2016 г. в рамках тематического направления Подкомитета С5 РНК СИГРЭ «Рынки электроэнергии и регулирование» состоялось заседание Подкомитета.
В ходе заседания были рассмотрены вопросы «О деятельности исследовательского комитета CIGRE по направлению С5 «Рынки электроэнергии» (докл. – Директор по энергетическим рынкам АО «СО ЕЭС», представитель России в исследовательском комитете CIGRE по направлению С5 «Рынки электроэнергии, индивидуальный член 1 категории РНК СИГРЭ, А.М. Катаев), «О разработке и проведении деловых игр в сфере электроэнергетики» (докл. - ведущий научный сотрудник Института проблем управления им. В.А. Трапезникова РАН, М.В, Губко) и «Интеграция распределенной генерации в ЕЭС – поиск механизмов стимулирования» (докл. - инженер НИУ МЭИ, О.В. Бахмисов).
Материалы заседания: ссылка.