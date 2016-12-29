Свыше 430 фактов хищений электроэнергии пресечено в Адыгейском энергорайоне с начала года

В Адыгейском филиале ПАО «Кубаньэнерго» (входит в «Россети») по итогам 11 месяцев 2016 года плановые и внеплановые проверки приборов и схем учета электроэнергии выявили 431 факт бездоговорного и безучетного потребления электроэнергии на сумму более 53 млн руб. у абонентов Краснодарского края и Республики Адыгеи.



Во всех случаях энергетики приняли соответствующие меры: составили акты, обязали нарушителей оплатить неучтенную электроэнергию, общий размер которой составил более 15 млн кВт∙ч. По 35 фактам хищений направлены отношения в районные отделы полиции, 14 потребителей привлечены к административной ответственности по ст.7.19 КоАП РФ.



Сотрудники предприятия проверяли законность подключения энергопринимающих устройств и правильность работы приборов учета электроэнергии потребителей – как физических, так и юридических лиц.



Энергетики еще раз напоминают, что самопроизвольное и несанкционированное подключение к электросетям недопустимо. Противоправные действия недобросовестных потребителей приводят к серьезным сбоям в работе энергооборудования, нарушению электроснабжения населенных пунктов и социально значимых объектов, а также создают угрозу для жизни и здоровья людей.



С 1 января 2016 года ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии.



Ст. 7.19. КоАП РФ. «Самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 тыс. рублей; на должностных лиц — от 30 тыс. до 80 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет; на юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей».



ПАО «Кубаньэнерго» просит не допускать хищений электроэнергии и сообщать о таких фактах по телефону горячей Кубаньэнерго: 8-800-100-15-52 (звонок бесплатный на территории России).



Для справки. Филиал ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети обеспечивает электроэнергией сельские населенные пункты Апшеронского и Белореченского районов Краснодарского края, а также Гиагинского, Майкопского, Кошехабльского, Красногвардейского, Шовгеновского и города Майкоп Республики Адыгея.