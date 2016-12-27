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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Центр управления сетями Колэнерго продолжает прием основных транзитных линий электропередачи 110-150 кВ в технологическое управление

Центр управления сетями Колэнерго продолжает прием основных транзитных линий электропередачи 110-150 кВ в технологическое управление

29 декабря 2016, 14:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КОЛЭНЕРГО, ЦУС

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Поэтапный приём операционных функций Центром управления сетями (ЦУС) филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в ПАО «Россети») начался в 2014 году.
 
«Поначалу мы выполняли лишь неоперационные функции  по мониторингу, обработке и передаче информации оперативным и технологическим  службам. Сегодня мы фактически имеем в технологическом управлении все транзитные линии, не находящиеся в управлении Кольского РДУ, - рассказал заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению «Колэнерго» Александр Слатинский. - В рамках работы комиссии была проведена общесетевая противоаварийная тренировка, в которой были задействованы восемь объектов филиала «Колэнерго», специалисты Кольского РДУ. Действия диспетчерского персонала ЦУС оценены положительно. По результатам проведённой комиссией проверки подписан акт о готовности нашего Центра управления сетями к выполнению операционных функций четвертого этапа плана-графика принятия в технологическое управление линий электропередачи 110-150 киловольт. Это очередной шаг к оптимизации оперативно-технологического управления Кольской энергосистемой и переход на двухуровневую систему управления».
 
Диспетчерский пункт ЦУС оснащён современным оборудованием, сервером,  четырехмодульной жидкокристаллической видеостеной, представляющей  собой полиэкранную систему графического отображения информации высокой четкости для эффективного контроля и управления процессами в электрических сетях.
 
Всего в круглосуточном управлении/ведении персонала филиала Колэнерго находится 130 подстанций 35/110/150/кВ и 274 трансформаторных подстанции 0,4 - 6 кВ, более 6 тысяч км воздушных и кабельных линий электропередачи.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" - "Колэнерго"
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