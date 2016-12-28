"Технодинамика" внедряет технологии "умного" освещения

Розыгрыш умных часов!
29 декабря 2016, 15:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: РОСТЕХ, ТЕХНОДИНАМИКА, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
«Технодинамика» завершила пилотный проект по внедрению энергосберегающих технологий – автоматизированной системы управления освещением. Реализация проекта позволит сократить объемы потребления электроэнергии до 80%.
Система представляет собой программно-аппаратный комплекс, который управляет светодиодным освещением в режиме реального времени и самостоятельно меняет световой поток в зависимости от естественного освещения. Проект реализован на базе Московского конструкторско-производственного комплекса «Универсал» – ведущего российского предприятия по созданию парашютно-десантной техники.
Программное обеспечение комплекса самостоятельно контролирует включение и отключение света с учетом времени работы сотрудников. Кроме того, интеллектуальная система позволяет контролировать освещение необходимых участков предприятия при помощи мобильных технологий или планшетов, интегрированных в общую структуру инженерной системы «умного освещения», а также снижать потери светового потока за счет использования светильников с вторичной оптикой.
Как отметил гендиректор «Технодинамики» Максим Кузюк, этот проект позволил снизить эксплуатационные расходы и улучшить условия труда сотрудников, повысив освещенность рабочих мест.
«С внедрением инженерной системы «умного освещения» с применением светодиодных технологий мы можем полностью исключить затраты на утилизацию ртутных ламп, экологические платежи, а также оптимизировать издержки на сервисное обслуживание. Кроме того, по нашим оценкам, реализация проекта позволит снизить потребление электроэнергии в среднем на 60–80%», – комментирует результаты проекта Максим Кузюк.
Он также отметил короткий срок окупаемости проекта – чуть более полутора лет.