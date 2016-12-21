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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

В "Оренбургэнерго" подведены итоги смотра-конкурса на лучшую воздушную линию

В Оренбургэнерго подведены итоги смотра-конкурса на лучшую воздушную линию

29 декабря 2016, 17:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО

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По заключению экспертной комиссии ЛЭП 110 киловольт «Бузулукская-Промысловая» Западного производственного отделения заняла первое место и была признана «Лучшей ВЛ-110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго».

По итогам осмотров на местности и изучения фотоматериалов первое и второе места заняли воздушные линии Западного производственного отделения: «Бузулукская-Промысловая» и «Бузулукская-Савельевская». На третье место вышла ЛЭП «Киембай-КС15» Восточного производственного отделения. Подготовка объектов к конкурсу проходила в период с 30 апреля по 1 ноября 2016 года.

Состояние объектов оценивала комиссия в составе руководителей технических служб филиала под председательством Михаила Кузьмина, заместителя директора-главного инженера «Оренбургэнерго». Члены комиссии оценивали состояние опор, фундаментов, проводов, грозозащитных тросов, оттяжек железобетонных опор, линейной арматуры и изоляции, заземляющих устройств. Учитывали переходы и пересечения через инженерные сооружения, а также состояние трассы воздушной линии.

Смотры-конкурсы производственных объектов проводятся в филиале ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» четвертый год. Основными целями конкурса являются формирование среди работников филиала высокой культуры производства и повышение качества проведения капитальных ремонтов воздушных линий электропередачи.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Волги" - "Оренбургэнерго"
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