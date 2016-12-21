В "Оренбургэнерго" подведены итоги смотра-конкурса на лучшую воздушную линию

Розыгрыш умных часов
29 декабря 2016, 17:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ОРЕНБУРГЭНЕРГО
По заключению экспертной комиссии ЛЭП 110 киловольт «Бузулукская-Промысловая» Западного производственного отделения заняла первое место и была признана «Лучшей ВЛ-110 кВ филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети»)-«Оренбургэнерго».
По итогам осмотров на местности и изучения фотоматериалов первое и второе места заняли воздушные линии Западного производственного отделения: «Бузулукская-Промысловая» и «Бузулукская-Савельевская». На третье место вышла ЛЭП «Киембай-КС15» Восточного производственного отделения. Подготовка объектов к конкурсу проходила в период с 30 апреля по 1 ноября 2016 года.
Состояние объектов оценивала комиссия в составе руководителей технических служб филиала под председательством Михаила Кузьмина, заместителя директора-главного инженера «Оренбургэнерго». Члены комиссии оценивали состояние опор, фундаментов, проводов, грозозащитных тросов, оттяжек железобетонных опор, линейной арматуры и изоляции, заземляющих устройств. Учитывали переходы и пересечения через инженерные сооружения, а также состояние трассы воздушной линии.
Смотры-конкурсы производственных объектов проводятся в филиале ПАО «МРСК Волги»-«Оренбургэнерго» четвертый год. Основными целями конкурса являются формирование среди работников филиала высокой культуры производства и повышение качества проведения капитальных ремонтов воздушных линий электропередачи.