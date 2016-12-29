Выпуск алюминия на планете медленно снижается

Розыгрыш умных часов!
29 декабря 2016, 16:40
Рубрика: В мире
Метки: АЛЮМИНИЙ, IAI
Мировое производство первичного алюминия в январе-ноябре 2016 г. снизилось на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составляло 53,011 млн т, сообщается в материалах International Aluminium Institute.
Наиболее значительное падение было отмечено в Северной Америке - на 10% почти до 3,7 млн т. Кроме того, на 1,3% уменьшился выпуск в Китае, составив 28,75 млн т., передает metalinfo.ru.
Между тем в Азии без учета КНР было зафиксировано существенное увеличение производства металла - на 14,7% до 3,13 млн т.
Среднесуточный выпуск алюминия в мире в ноябре опустился до 166,8 тыс. т против 162 тыс. т за тот же месяц годом ранее.