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Завод "ТАТКАБЕЛЬ" поддержал инициативу "Благотворительность вместо сувениров"

Уважаемые коллеги и партнеры! В этом году руководством завода «ТАТКАБЕЛЬ» (входит в ГК «ИНВЭНТ») принято решение поддержать инициативу «Благотворительность вместо сувениров» и все запланированные средства на бизнес-сувениры перечислить в Региональный общественный благотворительный фонд помощи детям больным лейкемией, Республики Татарстан, имени Анжелы Вавиловой.

В сложившейся экономической ситуации ценность подобной помощи велика как никогда, так как многие компании сокращают свои благотворительные бюджеты, а от этого, в первую очередь, страдают самые незащищенные - те, кому помощь, действительно, необходима.

Благотворительность вместо корпоративных сувениров - это то, что может позволить себе любая компания и надеемся, что число компаний, участвующих в инициативе, будет только увеличиваться.

В случае если Вы запланировали поздравить коллектив завода «ТАТКАБЕЛЬ» с наступающими праздниками, то лучшим подарком для нас станет Ваша поддержка инициативы «Благотворительность вместо сувениров».

Мы считаем, что вместе мы сможем спасти большое количество тяжелобольных детей по всей России.

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "ТАТКАБЕЛЬ"
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