В Армавирском филиале Кубаньэнерго состоялся день открытых дверей для студентов

Розыгрыш умных часов!
29 декабря 2016, 14:22
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
Специалисты Армавирского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») организовали день открытых дверей для студентов профильного учебного заведения. Молодые люди, обучающиеся в Армавирском индустриально-строительном техникуме, побывали с экскурсией на объектах электросетевого комплекса.
В качестве гидов для студентов выступили опытные сотрудники предприятия. Будущим энергетикам показали цех по ремонту трансформаторов, диспетчерскую службу, познакомили с работой службы учета электроэнергии, главной задачей которой является контроль за работой электросчетчиков и оптимизация потерь электроэнергии.
В мероприятии приняло участие более 20 студентов, обучающихся профессии электромонтажник электрических сетей и электрооборудования. На встрече ребятам рассказали о том, как устроена работа электросетевого комплекса энергорайона, какие специалисты сейчас требуются в отрасли.
– Для студентов такие экскурсии очень важны. Постепенно они осознают, что выбрали делом жизни одну из самых созидательных профессий. Из первых уст получают информацию о том, каковы требования для работы в той или иной должности, – говорит преподаватель спецдисциплин Армавирского индустриально-строительного техникума Нина Михайловна Берко.
Неофициальная обстановка и общий позитивный настрой позволили студентам получить ответы на вопросы о тонкостях работы различных служб.
– Проведение дней открытых дверей – наша многолетняя традиция, – говорит директор Армавирских электрических сетей Рустам Магдеев. – Студенты получают отличную возможность увидеть вживую, каким образом организована работа на предприятии и получить необходимые знания по выбранной специальности. Энергетике нужны молодые, талантливые сотрудники, и ребята, разобравшись в специфике своей будущей профессии, должны сделать осознанный выбор.
Ознакомительные экскурсии для студентов профильных учебных заведений, с которыми энергетиков связывает многолетнее сотрудничество, специалисты Кубаньэнерго проводят регулярно.