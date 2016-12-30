Алексей Текслер дал интервью программе "Энергетика"

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 14:28
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО
В интервью программе «Энергетика» первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер подвел итоги работы отраслей ТЭК в уходящем году.
Ключевыми успехами, достигнутыми в 2016 году, по мнению Алексея Текслера, стали подписание странами ОПЕК и не входящими в картель государствами соглашения о регулировании добычи, заключение соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток», а также завершение работы над Энергостратегией России до 2035 года.
Как отметил первый замглавы энергетического ведомства, основные производственные показатели отраслей ТЭК в 2016г. выросли по сравнению с предыдущим годом.
«Добыча нефти и газового конденсата в 2016г. увеличилась на 2,5% - до 547,5 млн тонн. Глубина переработки нефти выросла на 4-5% – с 74 до 79%. Угольная отрасль показала рост добычи на 3,2%, улучшились показатели обогащения и экспорта этого ресурса», – рассказал Алексей Текслер.
«Кроме того, идет активное развитие технологий производства энергии из возобновляемых источников с фокусом на экспортный потенциал. В 2014 г. не было введено ни одного мегаватта ВИЭ, в 2015 году был осуществлен ввод 60 МВт солнечных электростанций, в 2016 – этот показатель превысит 70 МВт. Наш прогноз на 2017 год – ввод генерирующих мощностей на основе ВИЭ в объеме 125 МВт. В том числе 90 МВт придется на солнечные электростанции», – подчеркнул первый заместитель Министра.