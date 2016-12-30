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Отраслевые новости: Минэнерго РФ

Алексей Текслер дал интервью программе "Энергетика"

Алексей Текслер дал интервью программе Энергетика

30 декабря 2016, 14:28
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: МИНЭНЕРГО

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В интервью программе «Энергетика» первый заместитель Министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер подвел итоги работы отраслей ТЭК в уходящем году.

Ключевыми успехами, достигнутыми в 2016 году, по мнению Алексея Текслера, стали подписание странами ОПЕК и не входящими в картель государствами соглашения о регулировании добычи, заключение соглашения о строительстве газопровода «Турецкий поток», а также завершение работы над Энергостратегией России до 2035 года.

Как отметил первый замглавы энергетического ведомства, основные производственные показатели отраслей ТЭК в 2016г. выросли по сравнению с предыдущим годом.

«Добыча нефти и газового конденсата в 2016г. увеличилась на 2,5% - до  547,5 млн тонн.  Глубина переработки нефти выросла на 4-5% – с 74 до 79%. Угольная отрасль показала рост добычи на 3,2%, улучшились показатели обогащения и экспорта этого ресурса», – рассказал Алексей Текслер.

«Кроме того, идет активное развитие технологий производства энергии из возобновляемых источников с фокусом на  экспортный потенциал. В 2014 г.  не было введено ни одного мегаватта ВИЭ, в 2015 году был осуществлен ввод 60 МВт солнечных электростанций, в 2016 – этот показатель превысит 70 МВт. Наш прогноз на 2017 год  – ввод генерирующих мощностей на основе ВИЭ в объеме 125 МВт. В том числе  90 МВт придется на солнечные электростанции», – подчеркнул первый заместитель Министра.

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