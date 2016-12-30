Андрей Черезов провел видеоселекторное совещание по вопросам обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период новогодних и рождественских каникул

Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, заместитель руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) Андрей Черезов провел с руководством региональных штабов и субъектов электроэнергетики видеоселекторное совещание по вопросу обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей Российской Федерации в выходные и нерабочие праздничные дни с 31.12.2016 по 08.01.2017.



Открывая совещание, заместитель Министра отметил, что обеспечение надежной работы объектов электроэнергетики в период новогодних и рождественских каникул является первостепенной задачей, подготовка к периоду праздничных дней осуществлялась в соответствии с приказом Минэнерго России от 17.11.2016 № 1220.



Андрей Черезов заявил, что всеми энергокомпаниями реализован комплекс мероприятий по подготовке к работе в указанный период:



- утверждены соответствующие графики дежурств руководства и персонала,



- приведены в повышенную готовность аварийно-восстановительные бригады,



- проверено наличие запасных материалов и состояние спецтехники.



В ходе совещания была рассмотрена режимно-балансовая ситуация в ЕЭС России. Так, в период с 30 декабря 2016 года по 1 января 2017 в ЕЭС России ожидается снижение потребления электрической мощности на величину около 8% (до уровня порядка 130 ГВт) с последующим ростом потребления со 2 по 4 января 2017 года порядка 3 ГВт в сутки.



Отдельно была рассмотрена режимно-балансовая ситуация в отдельных энергорайонах: Интинский и Воркутинский энергорайоны республики Коми, Крымская, Кольская и Калининградская энергосистемы.



Было отмечено, что фактическое потребление по указанным регионам находится в рамках прогнозных значений, электрическая схема энергорайонов функционирует в нормальном режиме, проведение ремонтов в период праздников не запланировано.



Кроме того было отмечено, что по Крымской энергосистеме 30.12.2016 ожидается снятие ограничения по объему потребляемого газа.



Также в рамках совещания были заслушаны доклады представителей крупнейших энергокомпаний и региональных штабов по обеспечению безопасности электроснабжения о готовности генерирующего и электросетевого оборудования по бесперебойному электроснабжению потребителей.



Основное внимание на совещании было уделено вопросам, находящимся на особом контроле Минэнерго России.



В части готовности к работе в период праздничных дней энергокомпаний Республики Коми было отмечено, что на сегодняшний день на Воркутинской ТЭЦ-2 (ООО «Воркутинские ТЭЦ») плановые ремонты основного оборудования выполнены на 100%, выполнение дополнительных объемов работ также составляет 100%, в работе находятся 5 котлоагрегатов и 6 турбогенераторов (в резерве находятся 3 котлоагрегата и 1 турбогенератов).



При работе станции с указанным составом оборудования обеспечивается надежное тепло- и энергоснабжение потребителей и существенно снижаются риски возникновения системных аварий.



Вместе с тем было отмечено, что имеется и одно невыполненное мероприятие: поставка аккумуляторной батареи. Андрей Черезов поручил незамедлительно принять все возможные меры по скорейшей поставке и подключению указанного оборудования.



Представитель ПАО «РусГидро» в своем докладе доложил, что на сегодняшний день подписаны соответствующие договоры на эксплуатационное обслуживание объектов 500 кВ, включенных в схему выдачи мощности Богучанской ГЭС.



Отдельно в докладе ПАО «РусГидро» было отмечено, что введена в промышленную эксплуатацию система группового регулирования активной мощности (ГРАМ).



Ввод системы ГРАМ позволит осуществлять поддержание и изменение плановой мощности станции или группы агрегатов, распределение суммарной заданной мощности на гидроагрегаты и контроль исполнения задания активной мощности каждым гидроагрегатом.



Также большое внимание на совещании было уделено вопросу надежного энергоснабжения потребителей Крымского федерального округа. Были рассмотрены итоги противоаварийной тренировки, даны поручения по обеспечению поставки топлива на Симферопольскую и Камыш-Бурунскую ТЭЦ и доведению запасов до нормативных.



Заслушан доклад Регионального Штаба Калининградской области в части обеспечения готовности к внештатным ситуациям – Правительством области проведена большая работа в части обеспечения резервными источниками энергоснабжения, проработаны маршруты доставки топлива. Всего в готовности к работе находится 294 РИСЭЭ.



Еще одним важным вопросом, рассмотренным на совещании, был вопрос существующих проблем с созданием запасов резервного топлива на объектах энергетики Тверской и Кемеровской областей, а также Алтайского края. По итогам рассмотрения сложившейся ситуации заместитель Министра поручил обеспечить запасы резервного топлива в соответствии с утвержденными Минэнерго России нормативами.



Также на совещании заслушаны доклады руководства ряда регионов, ситуация с электроснабжением потребителей в которых находится на особом контроле Минэнерго России. Представители региональных штабов проинформировали о принятых мерах по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и осуществлении особого контроля за ситуацией.



Особое внимание Андрей Черезов обратил на необходимость обеспечения социально значимых объектов резервными источниками снабжения электроэнергией.



Дополнительно был рассмотрен вопрос об организации информационного взаимодействия субъектов электроэнергетики с оперативными дежурными Министерства энергетики Российской Федерации.



Андрей Черезов отметил недопустимость нарушений информационного взаимодействия, особенно в период длительных праздничных каникул.



«Прошу руководство энергокомпаний и региональных штабов в период 31.12.2016 по 08.01.2017 обеспечить особый контроль за функционированием объектов электроэнергетики и надежным электроснабжением потребителей. При возникновении нарушений электроснабжения осуществлять оперативное проведение аварийно-восстановительных работ, уделить особое внимание необходимости информационного взаимодействия с Минэнерго России и качественного информирования потребителей о сроках восстановления электроснабжения, обеспечить контакт-центры необходимым количеством входных каналов и достаточным количеством персонала для оперативного информирования населения о ходе аварийно-восстановительных работ и сроках их окончания», - резюмировал свое выступление Андрей Черезов.