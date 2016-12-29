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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Андрей Муров провел совещание о готовности ЕНЭС к работе в выходные и праздничные дни

Андрей Муров провел совещание о готовности ЕНЭС к работе в выходные и праздничные дни

30 декабря 2016, 17:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС

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Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров провел совещание с руководством филиалов и блоками главных инженеров о работе магистрального сетевого комплекса в выходные и праздничные дни января. Специалисты подразделений компании будут нести круглосуточное дежурство.

Глава компании подвел предварительные производственные итоги 2016 года.

В ходе совещания подтверждена готовность энергообъектов к возможным максимумам нагрузок, включая низкие температуры и другие неблагоприятные погодные явления.

Под особый контроль взяты подстанции и линии электропередачи, обеспечивающие электроэнергией горнолыжные курорты России и другие места массового отдыха.

Аварийный резерв полностью укомплектован. Обеспечена готовность спецтехники, средств связи и инвентаря. Заключены договора и соглашения с подрядными организациями, МЧС России и Росгидрометом.

Компания: ПАО "ФСК ЕЭС"
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