Андрей Муров провел совещание о готовности ЕНЭС к работе в выходные и праздничные дни

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 17:17
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ФСК ЕЭС
Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров провел совещание с руководством филиалов и блоками главных инженеров о работе магистрального сетевого комплекса в выходные и праздничные дни января. Специалисты подразделений компании будут нести круглосуточное дежурство.
Глава компании подвел предварительные производственные итоги 2016 года.
В ходе совещания подтверждена готовность энергообъектов к возможным максимумам нагрузок, включая низкие температуры и другие неблагоприятные погодные явления.
Под особый контроль взяты подстанции и линии электропередачи, обеспечивающие электроэнергией горнолыжные курорты России и другие места массового отдыха.
Аварийный резерв полностью укомплектован. Обеспечена готовность спецтехники, средств связи и инвентаря. Заключены договора и соглашения с подрядными организациями, МЧС России и Росгидрометом.