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Отраслевые новости: Россия

Балтийский завод спустил на воду дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин"

Балтийский завод спустил на воду дизель-электрический ледокол Виктор Черномырдин

30 декабря 2016, 17:51
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ

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Сегодня, 30 декабря 2016 года, на «Балтийском заводе-Судостроение» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялся спуск на воду линейного дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» проекта 22600.

«Виктор Черномырдин» должен стать самым мощным в мире неатомным ледоколом. Он предназначен как для самостоятельной проводки судов, так и для работы в качестве вспомогательного судна в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути.

Справка о линейном дизель-электрическом ледоколе проекта 22600

На ледоколе применена уникальная система электродвижения – комбинация из двух бортовых полноповоротных винто-рулевых колонок типа Azipod с центральной линией вала и двумя носовыми подруливающими устройствами. Система Azipod позволяет управлять направлением движения вокруг своей вертикальной оси без ограничений на 360° и предназначена для ледовых условий, соответствующих категории Icebreaker8. Это позволит ледоколу сохранить управление в полном объеме даже при движении кормой во льдах, а сам ледокол может совмещать оптимальные характеристики для операций во льдах и на открытой воде.

Система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта судна, что исключает обмерзание (облипание) корпуса.

Компания: Минпромторг РФ
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