Балтийский завод спустил на воду дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин"

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 17:51
Рубрика: Россия
Метки: МИНПРОМТОРГ
Сегодня, 30 декабря 2016 года, на «Балтийском заводе-Судостроение» (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации) состоялся спуск на воду линейного дизель-электрического ледокола «Виктор Черномырдин» проекта 22600.
«Виктор Черномырдин» должен стать самым мощным в мире неатомным ледоколом. Он предназначен как для самостоятельной проводки судов, так и для работы в качестве вспомогательного судна в составе сложных караванов на трассе Северного морского пути.
Справка о линейном дизель-электрическом ледоколе проекта 22600
На ледоколе применена уникальная система электродвижения – комбинация из двух бортовых полноповоротных винто-рулевых колонок типа Azipod с центральной линией вала и двумя носовыми подруливающими устройствами. Система Azipod позволяет управлять направлением движения вокруг своей вертикальной оси без ограничений на 360° и предназначена для ледовых условий, соответствующих категории Icebreaker8. Это позволит ледоколу сохранить управление в полном объеме даже при движении кормой во льдах, а сам ледокол может совмещать оптимальные характеристики для операций во льдах и на открытой воде.
Система пневмообмыва корпуса обеспечивает подачу сжатого воздуха вдоль борта судна, что исключает обмерзание (облипание) корпуса.