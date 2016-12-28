Чувашские предприятия-неплательщики войдут в новый год с миллиардным долгом за услуги по передаче электроэнергии

Уходящий 2016 год стал «годом неплатежей» за услуги по передаче электроэнергии на территории Чувашской Республики. Основной причиной столь неблагоприятной для республики ситуации являются миллиардные долги за оказанные услуги по передаче электроэнергии со стороны гарантирующего поставщика – АО «Чувашская энергосбытовая компания». Так, если год начался с величины неоспариваемой просроченной задолженности данной организации перед ПАО «МРСК Волги» в размере 705,2 млн. руб., то в настоящий момент, за несколько рабочих дней до конца года, данная задолженность уже составляет 1 153,7 млн. руб.



АО «Чувашская энергосбытовая компания» не должно обеспечивать нормальное функционирование электросетевых объектов, проводить их ремонт и реновацию. Основные функции сбытовиков сводятся к сбору средств с абонентов и перечислению их по назначению. Однако с этими функциями «Чувашская энергосбытовая компания» не справляется. Объяснение сложившейся задолженности неплатежами собственных абонентов - это фактически признание неэффективности своей работы. Статус гарантирующего поставщика дает сбытовой компании ряд преимуществ, но и налагает значительную ответственность. Преимуществами АО «Чувашская энергосбытовая компания» пользоваться готово, но вот нести ответственность перед электросетевыми компаниями и собственными потребителями явно не собирается.



Кроме гарантирующего поставщика, на конец 2016 года также выходят с долгами перед ПАО «МРСК Волги» ООО «Коммунальные технологии», как потребитель электроэнергии (5,7 млн. руб.), смежные сетевые организации МУП «Коммунальные сети г. Новочебоксарск» (9,2 млн. руб.) и ООО «Электротехмонтажлаборатория плюс» (0,7 млн. руб.).



Общая величина задолженности контрагентов за услуги по передаче электроэнергии, превышающая 1,2 млрд. руб., приводит не только к существенным сложностям в деятельности сетевой организации ПАО «МРСК Волги», но и в деятельности остальных сетевых организаций региона. В соответствии с тарифной моделью, они получают оплату за услуги по передаче электроэнергии от потребителей услуг через ПАО «МРСК Волги». Таким образом, проблема огромной суммарной задолженности за услуги по передаче электроэнергии, созданная в первую очередь АО «Чувашская энергосбытовая компания», переросла рамки неплатежей в адрес ПАО «МРСК Волги» и вышла на республиканский уровень.