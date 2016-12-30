Энергетики Карачаево-Черкесии в новогодние праздники усилят контроль за электроснабжением горнолыжных курортов

Филиал МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» (входит в группу компаний «Россети») принимает дополнительные меры для обеспечения надежного электроснабжения горнолыжных курортов Домбая, Теберды и Архыза в дни новогодних праздников.



В частности, в период с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года под особым контролем будет находиться обеспечение надежного электроснабжения курортных объектов с массовым пребыванием людей, актуализированы схемы взаимодействия филиала и собственников (эксплуатирующих организаций) электроустановок, энергообъектов курортов и объектов транспортной инфраструктуры. Рассмотрена необходимость дополнительного резервирования электроснабжения.



Весь обозначенный период в режиме повышенной готовности будут находиться оперативно-выездные бригады Карачаевских и Зеленчукских РЭС, в зоне операционной деятельности которых находятся курорты, а также бригады линейных участков службы технической эксплуатации и организации ремонтов, обслуживающие высоковольтные линии электропередачи в этих районах. Кроме того, на всех подстанциях 35-110 кВ, обеспечивающих электроснабжение курортных поселков, обеспечено круглосуточное дежурство персонала, для оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации разработан план действий, оповещения и вызова аварийно-выездных бригад, подготовлены автотранспорт и спецтехника, создан аварийный запас материалов и оборудования.



В рамках подготовки энергообъектов, снабжающих электроэнергией горнолыжные курорты Домбая, Теберды и Архыза, в распредсетях проведены работы по капитальному ремонту и техобслуживанию более 130 км ВЛ 0,4-10 кВ. В ходе капремонта деревянные опоры заменены на новые железобетонные, дефектный «голый» провод - на самонесущий изолированный, обновлены траверсы и изоляторы, проведена обрезка деревьев для предотвращения их соприкосновения с проводами. Кроме того, завершены капремонт и техобслуживание трансформаторных пунктов 10-0,4 кВ, заменены два вышедших из строя трансформатора, изношенные предохранители, рубильники и разрядники.



Необходимый объем ремонтных работ проведен и на подстанциях 35-110 кВ «Карачаевск», «Гоначхир», «Поляна», «Горная», «Теберда», «Зеленчук», «Архыз» и «Буково», все оборудование подготовлено к работе в условиях низких температур. Завершены ремонтные работы на ЛЭП 35-110 кВ, снабжающих курорты электроэнергией, в ходе которых заменены дефектные изоляторы и провод, произведена расчистка трасс линий электропередачи от древесно-кустарниковой растительности.



Таким образом, энергетики филиала МРСК Северного Кавказа - «Карачаево-Черкесскэнерго» провели весь комплекс необходимых мероприятий для обеспечения надежного и бесперебойного энергоснабжения горнолыжных курортов республики в новогодние праздники, где в эти дни ожидается наплыв отдыхающих из разных уголков России.