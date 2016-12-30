 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Россия

Крымские власти рассказали, сколько электроэнергии надо полуострову

Крымские власти рассказали, сколько электроэнергии надо полуострову

30 декабря 2016, 12:06
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014

Обсудить на форуме

219 просмотров

Крыму с учетом динамики развития на ближайшие годы понадобится генерировать 2,6 гигаватта электроэнергии, сообщила министр топлива и энергетики республики Светлана Бородулина.

Она подчеркнула, что разработанная ранее схема и перспектива развития энергетического комплекса республики были подкорректированы. В первой редакции расчет потребляемой мощности до 2020 года должен был составить 1,6 гигаватта электроэнергии.

"Данные министерства экономического развития, министерства промышленности республики Крым, данные по планам развития территорий показали нам, что этого объема мощности Крыму будет недостаточно. В связи с этим мы понимали, что перспектива развития, как собственной генерации, так и сетевого хозяйства, будет упираться в принципиально другую цифру. Она увеличена до 2,6 гигаватта", — сказала Бородулина, передает РИА Новости.

По ее словам, расчет по цифре 2,6 гигаватта рассчитан, обоснован и признан.

Сегодня Крым на пике энергонагрузок потребляет 1,2-1,3 гигагаватта.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!