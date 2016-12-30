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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

МОЭСК готова обеспечить надежную работу сетевых объектов столичного региона в новогодние праздники

МОЭСК готова обеспечить надежную работу сетевых объектов столичного региона в новогодние праздники

30 декабря 2016, 13:42
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МОЭСК

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В период новогодних праздников в Москве и области будет усилен контроль за работой электросетевых объектов ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети»).

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей во всех филиалах компании организовано круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Разработана четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад в случае возникновения технологических нарушений.

В оперативной готовности находятся 366 бригад (1614 чел.) и 520 единиц спецтехники. В регламентные сроки персонал отреагирует на любые изменения оперативной обстановки в Москве и области.

Проверена оснащенность аварийных бригад необходимым инвентарем, средствами защиты и спецтехникой, включая передвижные электростанции различной мощности. Они, в случае необходимости, способны обеспечить оперативное подключение к электроэнергии социально значимых и жизненно важных объектов столичного региона.

В период подготовки к работе в праздничные дни в компании усилен контроль за эксплуатацией оборудования и выполнением энергетиками плановых и неплановых работ,  установлен особый контроль за всеми электросетевыми объектами компании.

Приняты дополнительные меры по антитеррористической защищенности, пожарной безопасности, усилен пропускной режим.

Установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами (подразделениями) ФСБ, МВД и МЧС России, территориальными органами исполнительной власти, территориальными сетевыми организациями.

Рапорты об обстановке на объектах компании будут ежедневно передаваться ответственному руководителю в ПАО «МОЭСК» и дежурным руководителям ПАО «Россети».

Компания: ПАО "МОЭСК"
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