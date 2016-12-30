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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Мощный импульс развитию энергетики Красноярья

Мощный импульс развитию энергетики Красноярья

30 декабря 2016, 12:43
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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28 декабря исполняющий обязанности генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний ПАО «Россети») Виталий Иванов и губернатор Красноярского края Виктор Толоконский заключили соглашение о сотрудничестве. Соглашение направлено на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей региона, предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения потребителей, а также реализация мер по выстраиванию системы эффективного тарифного регулирования и обеспечению безубыточной деятельности системообразующей энергетической компании региона.

В частности, в документе закреплены планы компании по развитию электросетевой инфраструктуры краевой столицы в рамках подготовки к проведению Зимней универсиады 2019 года. Другой приоритет совместной работы - сокращение сроков технологического присоединения новых потребителей.

«Подписание данного соглашения подчеркивает заинтересованность и правительства края, и МРСК Сибири в максимально эффективном развитии экономики региона, - подчеркнул Виктор Толоконский - Убежден, оно положит начало нашей более плодотворной работе, будет содействовать улучшению инвестиционного климата и формированию условий для развития края во всех областях, так как электроэнергия – базовый фактор любого прогресса».

Заключенное соглашение позволило органам государственной власти края и крупнейшей сетевой компании Сибири подтвердить общий подход к вопросам тарифного регулирования, найти баланс интересов, который позволит не только модернизировать энергетическую инфраструктуру региона, но и обеспечить энергетикам финансирование долгосрочной инвестиционной программы. Не остались в стороне и вопросы функционирования электросетевого хозяйства Красноярского края как единой технологической цепочки.

Виталий Иванов в рамках подписания соглашения отметил: «В соглашении отражены вопросы, которые больше всего интересуют наших потребителей и оказывают прямое влияние на экономическое развитие региона. Мы настроены на конструктивное долгосрочное партнерство и уже в начале 2017 года, в развитие достигнутых сегодня договоренностей, будут приняты документы, конкретизирующие наши совместные шаги по срокам и объемам работ».

Компания: ПАО "МРСК Сибири"

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