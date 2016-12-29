На период январских каникул МРСК Северо-Запада усиливает контроль работы электрических сетей семи регионов СЗФО

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 18:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА
Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период новогодних и рождественских праздников ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») вводит усиленный контроль работы электрических сетей в семи регионах присутствия компании.
На период с 31 декабря по 9 января приостановлены все плановые работы и переключения в распределительных сетях, кроме работ по предотвращению и ликвидации технологических нарушений.
226 работников электросетевой компании в составе 37 мобильных бригад и 97 единиц техники готовы к ликвидации масштабных отключений, и при необходимости могут быть направлены на помощь коллегам филиалов. Дополнительно 56 аварийных бригад и 172 единицы техники подрядных организаций могут участвовать в работах по восстановлению электроснабжения.
Энергетики провели проверку готовности автотранспортной и специальной техники, материалов, оборудования, средств защиты и связи, аварийного запаса. К эксплуатации готовы 230 резервных источников электроснабжения общей мощностью 40 МВт и 57 световых башен для проведения работ в темное время суток.
Организовано взаимодействие с территориальными сетевыми организациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России для своевременного информирования и принятия мер в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и противоправных действий.
Приняты дополнительные меры по охране труда и усилению пожарной безопасности – проведены внеплановые инструктажи персонала и проверки противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, распределительных устройств, складов масла и ГСМ, а также исправности средств пожаротушения. Усилен контрольно-пропускной режим на объектах электроэнергетики.
Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52