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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

На период январских каникул МРСК Северо-Запада усиливает контроль работы электрических сетей семи регионов СЗФО

На период январских каникул МРСК Северо-Запада усиливает контроль работы электрических сетей семи регионов СЗФО

30 декабря 2016, 18:00
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

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 Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в период новогодних и рождественских праздников ПАО «МРСК Северо-Запада» (дочерняя компания ПАО «Россети») вводит усиленный контроль работы электрических сетей в семи регионах присутствия компании.
 
На период с 31 декабря по 9 января приостановлены все плановые работы и переключения в распределительных сетях, кроме работ по предотвращению и ликвидации технологических нарушений.
 
226 работников электросетевой компании в составе 37  мобильных бригад и 97 единиц техники готовы к ликвидации масштабных отключений, и при необходимости могут быть направлены на помощь коллегам филиалов. Дополнительно 56 аварийных бригад и 172 единицы техники подрядных организаций могут участвовать в работах по восстановлению электроснабжения.
 
Энергетики провели проверку готовности автотранспортной и специальной техники, материалов, оборудования, средств защиты и связи, аварийного запаса. К эксплуатации готовы 230 резервных источников электроснабжения общей мощностью 40 МВт и 57 световых башен для проведения работ в темное время суток.
 
Организовано взаимодействие с территориальными сетевыми организациями, органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России для своевременного информирования и принятия мер в случае возникновения угрозы чрезвычайных ситуаций и противоправных действий.
 
Приняты дополнительные меры по охране труда и усилению пожарной безопасности – проведены внеплановые инструктажи персонала и проверки противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, распределительных устройств, складов масла и ГСМ, а также исправности средств пожаротушения. Усилен контрольно-пропускной режим на объектах электроэнергетики.
 
Единый телефон «горячей линии» МРСК Северо-Запада: 8-800-333-02-52

Компания: ПАО "МРСК Северо-Запада"
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