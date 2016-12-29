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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Нижновэнерго": подстанция "Виля" запитала первых потребителей

Нижновэнерго: подстанция Виля запитала первых потребителей

30 декабря 2016, 14:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: НИЖНОВЭНЕРГО

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Филиал «Нижновэнерго» ПАО «МРСК Центра и Приволжья» завершил первый этап комплекса мероприятий по переводу на постоянную схему электропитания потребителей от новой подстанции 35/6 кВ «Виля». Бесперебойное и качественное электроснабжение получили 4 населенных пункта Выксунского района Нижегородской области.

В период с 27 по 29 декабря 2016 г. энергетики осуществили комплекс мероприятий по переводу нагрузки от подстанции «Виля» на 31 трансформаторную подстанцию общей мощностью 2 МВт. Таким образом, по постоянной схеме электроснабжения запитаны населенные пункты: р.п. Виля, д. Фирюсиха, п. Проволочное, д. Верхняя Верея.

Напомним, учитывая возросшие потребности в дополнительных энергомощностях Выксунского района, строительство новой подстанции началось в первых числах сентября 2016 г., а уже в конце декабря филиал «Нижновэнерго» принял в эксплуатацию новый объект нижегородской энергосистемы. В ходе строительства на подстанции были произведены земельные работы, установлен фундамент, смонтирован силовой трансформатор, вакуумные выключатели, маслосборник, приемные порталы распределительного устройства 35 кВ, общеподстанционный пункт управления. Также была построена воздушная линия (ВЛ) 35 кВ протяженностью 2,7 км для присоединения подстанции (ПС) «Виля» к энергосистеме.

Ежегодно «Нижновэнерго» ведет работы по строительству и реконструкции на тысячах энергообъектов, вводит в эксплуатацию сотни километров линий электропередачи. ПС «Виля» позволит повысить надежность электрических сетей, качество электроснабжения потребителей и удовлетворить растущий спрос на электроэнергию на юге нижегородского региона.

Компания: Филиал ПАО "МРСК Центра и Приволжья" - "Нижновэнерго"
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