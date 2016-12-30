ООО "Транснефть – ТСД" приступило к возведению металлоконструкций в рамках строительства завода электродвигателей в Челябинской области

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 16:34
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: ПРОИЗВОДСТВО
ООО «Транснефть – ТСД» продолжает работы по строительству завода электродвигателей в Челябинской области, в настоящее время на площадке началось возведение металлоконструкций.
В 2016 году ООО «Транснефть – ТСД» в качестве технического заказчика начало реализацию проекта «Завод для локализации производства электродвигателей на территории Российской Федерации» в Челябинской области». Инвестор-застройщик проекта – АО «РЭД».
Ведутся работы по монтажу металлоконструкций здания завода: всего запланировано построить 6 769 тонн металлоконструкций, из них 1 417,6 тонн уже возведено. При строительстве административно-бытового корпуса будет возведено 340 тонн металлоконструкций. В настоящее время для строительства завода поставлено 2 643 тонн металлоконструкций, поставка продолжится вплоть до середины лета 2017 года.
Будущий завод по производству высоковольтных электродвигателей является важным звеном в реализации ПАО «Транснефть» мероприятий по локализации производства технологического оборудования. Начиная с 2018 года, предприятие будет обеспечивать 100% локализацию производства электродвигателей для магистральных и подпорных насосных агрегатов для нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности на территории Российской Федерации, что уменьшит зависимость от иностранных производителей.
Проектом предусмотрено строительство на участке площадью 5,6 Га завода по производству электродвигателей и административно-бытового комплекса, общей площадью 24,6 и 3,2 тыс. кв. м, соответственно. Завершение строительно-монтажных работ запланировано на конец октября 2017 года.
На территории завода, помимо производственных цехов, будут находиться вспомогательные участки: механическая и электротехническая лаборатории контроля качества, электрощитовые испытательной лаборатории и цеха, холодильное помещение, помещение пожарных насосов, помещение гидропневматического оборудования, ремонтные зоны электрического и механического оборудования, зона инструментального хозяйства. Кроме того, будет построен испытательный центр.
В настоящее время после выполнения проектных испытаний завершены работы по устройству фундаментов. С начала декабря 2016 года ведется устройство армирования монолитного цоколя завода и устройство наружной сети канализации. Начались работы по устройству армирования и бетонированию монолитной стены административно-бытового корпуса.