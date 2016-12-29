 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Энергетика

Опыт Системного оператора будет использоваться при развитии товарных рынков в России

Опыт Системного оператора будет использоваться при развитии товарных рынков в России

30 декабря 2016, 13:50
Рубрика: Энергетика
Метки: СО ЕЭС, СОВЕТ РЫНКА

Обсудить на форуме

137 просмотров

Системный оператор Единой энергетической системы, Биржевой комитет Федеральной антимонопольной службы России и Ассоциация «НП Совет рынка» подписали соглашение, о взаимодействии по вопросам развития товарных рынков.

Соглашение направлено на совершенствование механизмов формирования репрезентативных ценовых индексов и индикаторов на товарных рынках по результатам мониторинга уровня и обоснованности цен на товары.

Документ предполагает совместную выработку предложений по развитию товарных рынков, обмен информацией, необходимой для подготовки информационно-аналитических материалов, а также оказание взаимной экспертной и консультационной помощи при подготовке и проведении мероприятий.

«Практический опыт Системного оператора по организации и обеспечению технологий функционирования оптового рынка электроэнергии, в первую очередь, рынка на сутки вперед и балансирующего рынка, оказался востребованным для организации и развития в России товарно-сырьевых рынков в смежных отраслях. Биржевой комитет является очень удачной площадкой для обмена наилучшими практиками в этой сфере», – заявил заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий.

АО «СО ЕЭС» совместно с Ассоциацией «НП Совет рынка» и АО «АТС» выполняет полный комплекс работ, необходимых для функционирования и развития рыночных механизмов в соответствии с Правилами оптового рынка электроэнергии (мощности). В частности, на рынке на сутки вперед специалисты Системного оператора формируют актуализированную расчетную модель для проведения конкурентного отбора мощности, обеспечивают функционирование системы выбора состава включенного генерирующего оборудования. На балансирующем рынке Системный оператор в течение суток ежечасно проводит формирование прогнозов спроса и актуализацию расчетной модели с учетом изменившихся системных условий. На основании данной информации проводятся конкурентные отборы ценовых заявок поставщиков, обеспечивающие экономическую эффективность загрузки станций и соблюдение требований к надежности.

Соглашение вступило в силу и будет действовать в течение трех лет с возможностью автоматического продления на тот же период.

Компания: АО "СО ЕЭС"

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!