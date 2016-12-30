Под отзыв попали более 650 000 автомобилей Honda

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 16:11
Рубрика: В мире
Метки: ПРОВОДКА
Японский производитель на днях объявила о старте крупной отзывной кампании своих машин из дефекта сидений и электрики. Отзыв касается пикапов Honda Ridgeline 2017 модельного года, оснащенных системой полного привода в количестве 9 200 единиц. У них выявлена проблема с электрикой. Существует вероятность попадания влаги на жгут проводов, что может привести к замыканию.
Honda также информирует о необходимости посещения дилерских центров в США владельцами минивэнов Odyssey в количестве 634 000 единиц, сошедших с конвейера в 2011-2016 годах из обнаруженного дефекта крепления сидений заднего ряда. После изменения положения сидений фиксация может не сработать, а это создает риск получения травм пассажирами. В настоящее время Honda не имеет данных о пострадавших, причиной чему послужила бы обнаруженная проблема.
Еще один отзыв также затрагивает минивэн Honda Odyssey, но уже текущего года выпуска. Речь идет об аналогичном дефекте – требуется проверка механизма блокировки сидений второго ряда. Под второй отзыв попадает 7 600 автомобилей, передают avtovesti.com.
Поскольку отзывная кампания носит действительно огромный масштаб, Honda запланировала начало отзывной кампании на весну 2017 года – до этого времени в сервисные центры будет доставлено все необходимое для устранения проблемы.