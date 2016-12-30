 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: В мире

Под отзыв попали более 650 000 автомобилей Honda

Под отзыв попали более 650 000 автомобилей Honda

30 декабря 2016, 16:11
Рубрика: В мире
Метки: ПРОВОДКА

Обсудить на форуме

255 просмотров

Японский производитель на днях объявила о старте крупной отзывной кампании своих машин из дефекта сидений и электрики. Отзыв касается пикапов Honda Ridgeline 2017 модельного года, оснащенных системой полного привода в количестве 9 200 единиц. У них выявлена проблема с электрикой. Существует вероятность попадания влаги на жгут проводов, что может привести к замыканию.

Honda  также информирует о необходимости посещения дилерских центров в США владельцами минивэнов Odyssey в количестве 634 000 единиц, сошедших с конвейера в 2011-2016 годах из обнаруженного дефекта крепления сидений заднего ряда. После изменения положения сидений фиксация может не сработать, а это создает риск получения травм пассажирами. В настоящее время Honda не имеет данных о пострадавших, причиной чему послужила бы обнаруженная проблема.

Еще один отзыв также затрагивает минивэн Honda Odyssey, но уже текущего года выпуска. Речь идет об аналогичном дефекте – требуется проверка механизма блокировки сидений второго ряда. Под второй отзыв попадает 7 600 автомобилей, передают avtovesti.com.

Поскольку отзывная кампания носит действительно огромный масштаб, Honda запланировала начало отзывной кампании на весну 2017 года – до этого времени в сервисные центры будет доставлено все необходимое для устранения проблемы.

Компания:

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!