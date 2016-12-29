Подведены итоги внеочередного Общего собрания (ХI-ой Ассамблеи) РНК СИГРЭ 23 декабря 2016 года

23 декабря 2016 года состоялось внеочередное Общее собрание (ХI-я Ассамблея) РНК СИГРЭ, проводимое в форме заочного голосования членов РНК СИГРЭ в соответствии с повесткой дня (опросным путем).

В повестку дня вошли вопросы об установлении размеров и сроков оплаты членских взносов на 2017 год, а также об изменении персонального состава Президиума РНК СИГРЭ.

В голосовании приняли участие 275 членов (57,29% от общего числа). Собрание признано правомочным согласно части 1 п.4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 225-ФЗ).

По итогам Ассамблеи установлены размеры и сроки оплаты членских взносов для всех категорий членов, принято решение о досрочном выведении из Президиума и введении в состав Президиума РНК СИГРЭ ряда членов Ассоциации.

Подробнее ознакомиться с результатами ХI-ой Ассамблеи РНК СИГРЭ можно в протоколе собрания, размещенном в разделе «Решения Ассамблеи РНК СИГРЭ»: ссылка.

Со списком участников Общего собрания (ХI-ой Ассамблеи) можно ознакомиться по ссылке.