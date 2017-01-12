Портал RusCable.Ru поздравляет с наступившим 2017 годом!

Дорогие друзья – форумчане, посетители портала, пользователи сервисов, читатели дайджеста, партнеры и коллеги!

Вот и прошёл насыщенный 2016 год. Мы начинали на старте нового тысячелетия, в далеком 2000-м году. Мы начинали новую историю, новую эпоху, новую главу в жизни сотрудников, стоявших у истоков создания портала, в жизни каждого, кто так или иначе связан с RusCable.Ru. Оглянитесь, вспомните, какими были вы в 2000? Да что далеко заглядывать, каким бы вы всего год назад? Другими? Верно. Все мы под влиянием различных событий, происходящих вокруг, вне зависимости от наших желаний, меняемся. Мы растем, получаем новый опыт, учимся, совершенствуем свои умения и навыки.

Можно сказать уверенно – каждый из нас с вами в прошлом году хорошо потрудился – постарался максимально реализоваться в профессиональной сфере, заботился и мире и достатке в своей семье. 2016 год запомниться множеством серьезных событий, изменивших не только нашу страну, но и весь мир. Мы с вами ежедневно становимся свидетелями и участниками той самой истории, которая ложиться страницами Истории всего человечества. Нет, это не громкие слова! Каждый из нас – часть маленького мира, который соединяясь образует целое. Поэтому в стремлении что-то изменить к лучшему будем и далее показывать пример собственного высокого профессионализма, самоотдачи, культуры и порядочности. Все вместе мы заслужили эти зимние, но самые теплые каникулы, верно?

Подводя итоги и оглядываясь на события прошедшего года для нашей компании, мы в очередной раз благодарим всех, кто продолжает оставаться в рядах наших сторонников и рады приветствовать новых друзей! Да, не все задуманное удалось реализовать, но это стимул к дальнейшему развитию. Хронология портала 2016 года показала, что чем выше планка, которую мы ставим для себя, тем больше нам удается. Вместе с вами мы научились многому – быть свободными и открытыми, твердыми и решительными, гибкими и более внимательными, еще более собранными и профессиональными. Этот бесценный опыт мы взяли с собой в 2017 год.

Загадаем на Новый год как можно больше хорошего, доброго и светлого – мира, здоровья близким и родным, достатка в семье, стабильной работы – эти простые вещи составляют простое понятие счастья каждого. Будьте счастливы в этот Новый год!

Не забудьте ознакомиться с нашим отчетом за этот год.