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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Работа электрооборудования в праздничные дни – под особым контролем

Работа электрооборудования в праздничные дни – под особым контролем

30 декабря 2016, 17:09
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: МРСК СИБИРИ

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В предстоящие новогодние и рождественские праздники, с 31 декабря по 8 января, во всех филиалах ПАО «МРСК Сибири» (дочерняя компания ПАО «Россети») будет усилен контроль за работой электросетевого комплекса. Главная задача энергетиков - обеспечение бесперебойного и надежного электроснабжения потребителей в регионах присутствия компании.

Для того, чтобы Новый год был светлым и ярким, в преддверии праздников энергетики провели внеочередные обходы-осмотры энергообъектов, завершили все плановые ремонтные работы. Проведена проверка технического состояния всего оборудования, средств связи, транспортных средств, системы диспетчерского технологического управления, а также приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности и охраны предприятий энергосистемы. На все праздничные дни в организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала и обеспечен особый контроль за работой оборудования подстанций, осуществляющих электроснабжение социально – значимых объектов.

В течение праздников будет круглосуточно работать единый call-центр ПАО   «МРСК Сибири». По телефону 8-800-1000-380 (звонок бесплатный) любой житель может узнать всю необходимую информацию, сообщить о проблемах в электроснабжении.

Компания: ПАО "МРСК Сибири"
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