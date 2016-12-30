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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

"Россети" подвели итоги 2016 года и подтвердили готовность ЭСК к работе в новогодние праздники

Россети подвели итоги 2016 года и подтвердили готовность ЭСК к работе в новогодние праздники

30 декабря 2016, 17:20
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ

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директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел в формате видеоконференцсвязи производственное совещание с руководством дочерних структур и филиалов.

В ходе мероприятия он подвел итоги работы группы компаний «Россети» в 2016 году, поставил ключевые задачи на следующий год, а также проверил готовность трудового коллектива к работе в выходные и праздничные дни.

Олег Бударгин отметил, что несмотря на непростые макроэкономические условия группе компании «Россети» удалось добиться улучшения всех ключевых показателей деятельности.

Главный инженер компании Дмитрий Гвоздев, заместители генерального директора по экономике Оксана Шатохина, по развитию и реализации услуг Константин Петухов и по финансам Егор Прохоров озвучили предварительные результаты деятельности группы компаний «Россети» в 2016 году, которые оказались лучше, чем за предыдущий период.

Главы дочерних структур доложили о производственных и финансовых итогах работы на местах в 2016 году, ключевых реализованных проектах и готовности к обеспечению надежного и качественного электроснабжения потребителей во время новогодних праздников и далее в 2017 году.

Глава «Россетей» поблагодарил весь трудовой коллектив группы «Россети» за достигнутые результаты и дал поручение обратить особое внимание на снижение уровня потерь, комплексную безопасность энергообъектов и информации, а также повысить качество планирования по всем направлениям работы.

Поставлена задача в период новогодних праздников обеспечить абсолютную надежность электроснабжения потребителей, обратив особое внимание на социально значимые объекты, места проведения массовых мероприятий и зимние курорты.

В заключение совещания Олег Бударгин поздравил сотрудников группы «Россети» и их родных и близких с наступающим Новым годом и пожелал здоровья, личного счастья и удачи. 

Компания: ПАО "Россети"

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