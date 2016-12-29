"Ростелеком" обеспечил интернетом по проекту "500+" девять сел Новосибирской области

Больше тысячи домохозяйств в пяти сельских районах подключены к интернету в рамках проекта «500+», направленного на обеспечение доступом в интернет населенных пунктов с населением свыше 500 человек. Строительство и модернизацию телекоммуникационной инфраструктуры в селах ведет Новосибирский филиал «Ростелекома».



В 2016 году в проект вошли деревня Ургун и село Преображенка Искитимского района, населенные пункты Новоселье, Стеклянное и Киргинцево Купинского района, Березовка и Верх-Чик Ордынского района, а также деревня Балта Мошковского района и село Карпысак Тогучинского района.



Новосибирский филиал «Ростелекома» построил до населенных пунктов около 100 километров ВОЛС, провел реконструкцию абонентских линий, модернизировал оборудование на АТС. Теперь интернетом здесь обеспечены не только частные домовладения, но и социально-значимые объекты.



В селе Преображенка Искитимского района, например, выход во всемирную сеть получили местная школа, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), а также администрация сельсовета и управляющая компания ЖКХ. В общей сложности благодаря программе «500+» к услугам широкополосного доступа в интернет (ШПД) подключено 36 объектов социальной инфраструктуры.



Областная программа «500+» в Новосибирской области стартовала в 2015 году, параллельно с федеральным проектом «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Синхронизация государственной и областной программ, во-первых, позволит провести интернет в села намного быстрее. Во-вторых, такие линии привязки обойдутся областному бюджету намного дешевле, чем строительство сетей «с нуля».



Новосибирский филиал «Ростелекома» выигрывает аукционы на предоставление услуг связи в муниципальных образованиях второй год подряд. Правительство региона и оператор связи совместно финансируют строительство оптики в селах, которые находятся в непосредственной близости от ВОЛС УЦН (не далее 30 км), но в государственный проект не вошли. В 2015 году в рамках проекта «Ростелеком» подключил к услугам ШПД два села в Мошковском и Черепановском районах. В 2016 – еще 9 населенных пунктов.



Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком»: «Проблему цифрового неравенства в сельских территориях можно решить только совместными усилиями, – отметил – Поэтому инициатива Правительства Новосибирской области объединить федеральную и областную программы, а также привлечь средства компании-исполнителя оказалась очень удачной. Опытом нашей совместной работы в этом направлении уже заинтересовались другие российские регионы».



В 2017 году областной программой «500+» планируется охватить 24 села 10 муниципальных районов. Для этого необходимо построить более 300 километров волоконно-оптических сетей.