Портал RusCable.Ru поздравляет с наступающим 2017 годом.

Дорогие друзья – форумчане, посетители портала, пользователи сервисов, читатели дайджеста, партнеры и коллеги!

Сегодня для многих из вас завершился последний рабочий день 2016 года. Мы начинали на старте нового тысячелетия, в далеком 2000-м году. Мы начинали новую историю, новую эпоху, новую главу в жизни сотрудников, стоявших у истоков создания портала, в жизни каждого, кто так или иначе связан с RusCable.Ru. Оглянитесь, вспомните, какими были вы в 2000? Да что далеко заглядывать, каким бы вы всего год назад? Другими? Верно. Все мы под влиянием различных событий, происходящих вокруг, вне зависимости от наших желаний, меняемся. Мы растем, получаем новый опыт, учимся, совершенствуем свои умения и навыки.

Можно сказать уверенно – каждый из нас с вами в этом году хорошо потрудился – постарался максимально реализоваться в профессиональной сфере, заботился и мире и достатке в своей семье. 2016 год запомниться множеством серьезных событий, изменивших не только нашу страну, но и весь мир. Мы с вами ежедневно становимся свидетелями и участниками той самой истории, которая ложиться страницами Истории всего человечества. Нет, это не громкие слова! Каждый из нас – часть маленького мира, который соединяясь образует целое. Поэтому в стремлении что-то изменить к лучшему будем и далее показывать пример собственного высокого профессионализма, самоотдачи, культуры и порядочности. Все вместе мы заслужили эти зимние, но самые теплые каникулы, верно?

Подводя итоги и оглядываясь на события прошедшего года для нашей компании, мы в очередной раз благодарим всех, кто продолжает оставаться в рядах наших сторонников и рады приветствовать новых друзей! Да, не все задуманное удалось реализовать, но это стимул к дальнейшему развитию. Хронология портала 2016 года показала, что чем выше планка, которую мы ставим для себя, тем больше нам удается. Вместе с вами мы научились многому – быть свободными и открытыми, твердыми и решительными, гибкими и более внимательными, еще более собранными и профессиональными. Этот бесценный опыт мы возьмем с собой в 2017 год.

Загадаем на Новый год как можно больше хорошего, доброго и светлого – мира, здоровья близким и родным, достатка в семье, стабильной работы – эти простые вещи составляют простое понятие счастья каждого. Будьте счастливы в этот Новый год!

Ниже вашему вниманию, уже по традиции, предлагаем Хронологию событий портала RusCable.Ru за 2016 год.

13 января Бесплатный онлайн-сервис «Расшифровка марки кабеля» прошел модернизацию Сервис, запущенный в апреле 2015 года, прошел модернизацию, введены новые параметры – количество жил, сечение жилы и напряжение. Сервис является удобным инструментом для специалистов в области проектирования, и монтажа кабельных линий, а также для продавцов электротехнической продукции. Качество разработанной программы, доступной для каждого пользователя, гарантировано разработчиком, компанией уже много лет специализирующейся именно на кабельно-проводниковой продукции. Подробнее

14 января Эксперты уверены, что цена на нефть в перспективе пойдет вверх Корреспонденты портала посетили пресс-конференцию на тему: «Цены на нефть: прогноз на 2016 год». Обсуждались вопросы причин падения цены на нефть, факторы, определяющие состояние нефтегазового рынка в 2016 году, вероятные сценарии развития ситуации и перспективы нефтегазовой отрасли в России. Подробнее

14 января Портал RusCable.Ru подписал соглашение об информационной поддержке второго Международного Форума АРМИЯ-2016 Портал RusCable.Ru, единственный представитель отраслевых интернет-СМИ в области электроэнергетики и электротехники на Форуме, подписал соглашение с организаторами об информационной поддержке форума и в 2016 году. В соответствие с одной из основных целей Форума, а именно представить на одной площадке все самые передовые, перспективные технические, технологические и другие решения для нужд оборонного комплекса страны, портал обязался информировать аудиторию о происходящем акцентируя внимание на сфере энергетики. Подробнее

18 января Обновлен главный раздел портала — технический справочник Следом за сервисом «Расшифровка марки кабеля», в разделе «Справочник» проведены улучшенная, а именно расширена, еще более удобная в использовании рубрика «Кабельный инструмент», которая дополнена и форма для онлайн заказа. Рубрика посвященная кабельному и электромонтажному инструменту давно знакома нашим постоянным посетителям. На сегодняшний момент в ней содержится почти 150 страниц полезной информации о профессиональных инструментах, применяемых при различных работах с кабелем, включая перемотку и размотку кабеля, его прокладку, резку и опрессовку, монтаж и диагностику и т. п. Подробнее

19 января Новая Москва: светлее, надёжнее и удобнее Департамент топливно-энергетического хозяйства города Москвы провел пресс-тур по объектам Комплекса городского хозяйства на территории ТиНАО (Троицкий и Новомосковский административный округ). Все объекты городского хозяйства были реконструированы или построены в рамках программы по развитию новых территорий. На знакомство с новыми объектами по приглашению организаторов отправились и представители портала RusCable.Ru. Подробнее

25 января На благо оборонной мощи страны Портал RusCable.Ru поддержал мероприятие и выступил генеральным информационным партнером бизнес-конференция «Кабельно-проводниковая продукция для нужд ОПК: специфика работы в условиях задач модернизации», которая прошла в марте КВЦ «Сокольники» во время Международной выставки CABEX-2016. Организатором конференции выступило Агентство деловых коммуникаций «ПРИОРИТЕТ», имеющее большой опыт в организации и проведении масштабных деловых мероприятий, ориентированных на взаимодействие государства, бизнеса и общественных организаций в рамках единой коммуникативной площадки. Тематика проводимых мероприятий охватывает широкий спектр актуальных технико-экономических, общественных и политических проблем, стоящих перед современной Россией. Подробнее

26 января В. Солодков: «Рубль – это зеркало экономики» 25 января в МИА «Россия сегодня» прошел мультимедийный круглый стол «Январский обвал рубля. Что ожидает россиян и бизнес?». С начала 2014 года российская валюта обесценилась на 60% и продолжает падать вслед за нефтью, которая ставит все новые антирекорды. Эксперты описали текущее положение и некоторые возможные выходы из ситуации. На мероприятии присутствовали представители RusCable.Ru. Подробнее

26 января RusCable.Ru составляет бизнес-календарь на 2016 год За первый месяц года портал RusCable.Ru выбрали информационным партнером организаторы более чем 30 выставок и форумов электротехнической и энергетической отраслей. Портал продолжают выбирать крупнейшие компании, которые видят в его лице надежного партнера, с которым интересно, удобно и выгодно работать. Это – прямое подтверждение тому, что у ресурса большая активная аудитория, эффективные каналы распространения информации и высокая степень доверия представителей госструктур.

1 февраля До конца акции две недели Портал RusCable.Ru продолжает придерживается политики лояльности по отношению к клиентам, партнерам и пользователям. Мы стараемся идти навстречу и постоянно работаем над тем, чтобы наши услуги становились более доступными для широкого круга клиентов – регулярно проводим акции и разрабатываем специальные предложения. Так, 21 декабря 2015 года на портале стартовала акция «Лови момент» – спецусловия на рекламные места в новой зоне и подключение к двум самым популярным сервисам. Подробнее

9 февраля Комитет ГД РФ по промышленности поддержал Всероссийскую бизнес-конференцию «Кабельно-проводниковая продукция для нужд ОПК» В приветственном слове, направленном в адрес организаторов конференции, Председатель Комитета Государственной Думы по промышленности С.В. Собко отметил, что «проведение данного мероприятия будет способствовать импортозамещению и совершенствованию нормативно-правового регулирования российского ОПК». В числе участников конференции ответственные за закупочную деятельность, инженеры и технологи таких компаний, как Объединенная авиастроительная корпорация, Вертолеты России, Ростелеком, Воентелеком и его филиалов, Спецстрой России, Спецстройсервис, Главное управление обустройства войск, Спецстройконтракт, Росатом, Росэнергоатом, Оборонэнерго, Рособоронстандарт и др. Подробнее

10 февраля К любым капризам природы - готовы! В 2015 году автопарк МОЭСК пополнился 235 единицами современной спецтехники. Из них почти полсотни поставлены на баланс двух московских филиалов и более двух десятков машин отправились в Новую Москву. 10 февраля, журналистам продемонстрировали самую современную технику и действия ремонтных бригад при авариях. В пресс-тур были приглашены и корреспонденты портала RusCable.Ru. Мероприятие прошло на площадке аварийно-спасательной службы крупнейшего столичного филиала компании «Московские кабельные сети», а провел пресс-тур директор филиала «Московские кабельные сети» Роман Владимирович Войнов. Подробнее

12 февраля Московское метро собрало кабельные заводы за столом переговоров 11 февраля в Управлении ГУП «Московский метрополитен» состоялось развернутое заседание научно-технического совета по вопросам электроснабжения, в частности – возможностей применения российской и зарубежной кабельно-проводниковой продукции в условиях метрополитена. С докладами были приглашены специалисты ведущих производств отечественного кабпрома, а также зарубежные поставщики и производители. Со стороны «Московского метрополитена» во встрече приняли участие представители руководства, служб электроснабжения, энергоресурсов и развития энергосети. Заседание прошло в закрытом режиме, но порталу RusCable.Ru удалось из достоверных источников получить информацию о ходе его проведения. Подробнее

12 февраля RusCable.Ru – генеральный инфопартнер бизнес-платформы «Собственная генерация на предприятии» RusCable.Ru подписал с компанией Redenex соглашение о генеральном информационном партнерстве в сети интернет бизнес-платформы «Собственная генерация на предприятии: ставка на энергоэффективность, бесперебойность и снижение затрат». Цель этого уникального в российской энергетике мероприятия — содействие внедрению и эксплуатации объектов малой и средней генерации на предприятиях России и продвижение технологических решений в сфере распределенной энергетики. Это особенно актуально в условиях ежегодного роста тарифов на электричество и сложившейся сейчас кризисной ситуации. Подробнее

16 февраля Баланс и неплатежи в ТЭК Совокупная задолженность в Российской Федерации перед генерирующими компании составила порядка 300 млрд. рублей, а правительство приняло закон о платёжной дисциплине. О причинах такой ситуации и возможностях преодоления в рамках изменения законодательства говорили сегодня на пресс-конференции «Закон об укреплении платежной дисциплины потребителей энергоресурсов: правоприменительная практика на примере ТГК-2», которая состоялась 16 февраля, в ИА «Интерфакс». По приглашению пресс-конференцию посетили и представители портала RusCable.Ru. Подробнее

19 февраля Новая алюминиевая проводка в новых домах 17 февраля в рамках V Российского инвестиционно-строительного форума прошел круглый стол «Алюминий в современном строительстве: новое качество городской среды». Особый раздел в обсуждении был отведен возможности применения проводки на основе алюминиевых сплавов в жилищном строительстве, которая ограничена действующими Правилами устройства электроустановок (ПУЭ). Портал RusCable.Ru рассказал о прошедшем мероприятии. Подробнее

26 февраля Спецстрой России направил приветствие участникам конференции «Кабельно-проводниковая продукция для нужд ОПК» В адрес организаторов бизнес-конференции «Кабельно-проводниковая продукция для нужд ОПК: специфика работы в условиях задач модернизации», директор Спецстрой России А.И. Волосов направил приветственное обращение. Информационную поддержку конференции обеспечил генеральный партнер – портал RusCable.Ru. Подробнее

29 февраля ОБОРОНЭНЕРГО направил приветствие участникам конференции «Кабельно-проводниковая продукция для нужд ОПК» «Убежден, что организация таких выставок, как 15-я Юбилейная международная выставка кабельно-проводниковой продукции CABEX - 2016, форум Армия - 2016, тематических конференций, повышает возможности внедрения инновационных разработок и продукции в системы энергоснабжения объектов оборонного назначения. Принимая во внимание тот факт, что участники осветят концептуальные аспекты и международный опыт развития отрасли, можно смело утверждать, что настоящая конференция станет значительным шагом в развитии предприятий, производящих кабельно-проводниковую продукцию», – заявил в обращении Генеральный директор ОАО «Оборонэнерго» А.Б. Лукин. Подробнее

29 февраля Виктор Кудрявый дал эксклюзивное интервью порталу RusCable.Ru В начале февраля 2016 года руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев встретился с заслуженным энергетиком России, профессором, доктором технических наук – Виктором Васильевичем Кудрявым. Поводом для беседы стал выход новой книги за авторством Виктора Васильевича, название которой не может не вызвать интереса и даже резонанса в кругах специалистов электроэнергетики. «Риски и угрозы российской электроэнергетики. Пути преодоления» - так называется уникальное издание, вышедшее очень ограниченным тиражом в конце 2015 года. В своей книге Виктор Васильевич подробно проанализировал особенности российской электроэнергетики, которые были сознательно проигнорированы разработчиками и лоббистами реформ, а также перечислены конкретные преобразования и их последствия, приведшие к невозможности оптимизации затрат и, как результату, – потере системного эффекта ЕЭС. Подробнее

1 марта «Нефтегаз-2016» и Национальный нефтегазовый форум: технологии и инновации Портал RusCable.Ru стал информационным партнером 16-й выставки «Нефтегаз», лидирующего мероприятия в сфере нефтегазового комплекса страны и Национального нефтегазового форума. Подробнее

3 марта Конференция по вопросам окрашивания кабельно-проводниковой продукции специального назначения в рамках выставки «Cabex-2016» Генеральный информационным партнёром конференции «Материалы, используемые в производстве кабельно-проводниковой продукции: безгалогеновые композиции, композиции на основе резины, силанольно-сшиваемый ПЭ, высокотемпературные ПВХ- композиции ИТ 105, ИТ 125, (для автопроводов)» был выбран портал RusCable.Ru. Компания «Интернешнл Пластик Гайд», организатор конференции, подготовила ответы на основные вопросы потребителей от разработчиков и производителей суперконцентратов красителей и добавок для кабельных оболочек и изоляции. Подробнее

9 марта Встречаемся на Cabex 2016! Портал RusCable.Ru, генеральный информационным партнер и постоянный участник выставки пригласил всех специалистов электротехнической и электроэнергетической отрасли на юбилейную, пятнадцатую выставку Cabex. Выставка Cabex – это все о кабельно-проводниковой продукции для специалистов в области энергетики, электротехники, машиностроения, сотрудников и руководителей строительно-монтажных организаций, транспортников, работников нефтегазовой и горнодобывающей отрасли, связи и телекоммуникаций и других отраслей. Cabex – это традиционное ежегодное место встречи всех специалистов кабельной промышленности, которое просто нельзя пропустить. Впервые выставка прошла в далеком 2001 году. С самого первого для вместе с ее участниками историю отрасли писали медиахолдинг «РусКабель» и портал RusCable.Ru. К юбилею Cabex портал подготовил виртуальный дневник выставки – ее хронологию с 2001 года. На специальной страничке, посвященной Cabex, можно будет вспомнить о том, какая была отрасль всего 5, 10 лет назад, какими были мы сами. Подробнее

9 марта Системное разрушение системы. Опубликована первая часть книги В.В. Кудрявого После интервью, которое провел Александр Гусев с профессором, д.т.н. Виктором Васильевичем Кудрявым, было анонсировано о предоставлении порталу, единственному из отраслевых СМИ, эксклюзивное право на публикацию своей книги «Риски и угрозы российской электроэнергетики. Пути преодоления» для широкого круга специалистов в открытом доступе. Первая часть этой уникальной работы, «Системное разрушение системы», вышедшей в конце 2015 года, уже размещена на портале в разделе СТАТЬИ. Подробнее

11 марта Р. Бердников: «Нам нужно всё, что улучшает наш процесс» В Москве прошла пресс-конференция, посвященная старту четвертого Всероссийского конкурса инновационных проектов и разработок в сфере электроэнергетики «Энергопрорыв-2016». Конкурс «Энергопрорыв-2016», организованный ПАО «Россети» в партнерстве с фондом «Сколково» и при поддержке Агентства стратегических инициатив, стартовал в 2013 году. Пресс-конференцию посетили представители RusCable.Ru, информационного партнеры конкурса. Подробнее

14 марта В Минпромторге прошло совещание НТС по развитию электротехнической и кабельной промышленности 11 марта в Минпромторге РФ на заседании Научно-технического совета по развитию электротехнической и кабельной промышленности при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации выступил руководитель «РусКабель» Александр Гусев. Обсуждался ход реализации отраслевого плана импортозамещения продукции в отрасли энергетического машиностроения, кабельной и электротехнической промышленности. На заседании выступили представители Минэнерго, отраслевых энергетических компаний, машиностроительных компаний и эксперты. Подробнее

15 марта Выставка Cabex 2016 начала свою работу В московском КВЦ «Сокольники» открылась юбилейная, 15-ая выставка Cabex. Организаторами мероприятия являются международная Группа компаний ITE, Всероссийский научно-исследовательский институт кабельной промышленности (ВНИИКП) и Ассоциация «Электрокабель». Генеральным информационным партнером выступил портал RusCable.Ru. Подробнее

16 марта Успешно завершился второй день Cabex 2016 Портал предложил работу на выставке: общался с гостями и участниками, готовил видео-репортажи, интервью, работал на мероприятиях деловой программы активно вел «Дневник выставки» в рамках своего проекта «Хроники Cabex». За активную информационную поддержку и организационную работу на протяжении 15 лет портал был отмечен памятным дипломом из рук Геннадия Мещанова, президента Ассоциации «Электрокабель». Подробнее

16 марта Семинар «Кабельная промышленность сегодня» Во второй день выставки кабельно-проводниковой продукции «Cabex 2016» прошел семинар «Кабельная промышленность сегодня», организованный ОАО «ВНИИКП» и Ассоциацией «Электрокабель», на котором обсуждались вопросы развития волоконно-оптических кабелей в России и повышение конкурентоспособности отечественного рынка кабельной продукции. На семинаре присутствовали представители портала RusCable.Ru. Подробнее

16 марта Импортозамещение работает Портал RusCable.Ru, партнер бизнес-конференции «Кабельно-проводниковая продукция для нужд ОПК: специфика работы в условиях задач модернизации» рассказывает подробно о ходе мероприяти. Подробнее

17 марта Фотоника – будущее и настоящее Порталом RusCable.Ru подготовлен отдельный материал о круглом столе, организованным ПАО «Россети», «Фотоника – основа для создания интеллектуальной электроэнергетической системы», который завершил деловую программу выставки «Cabex 2016». Подробнее

21 марта Республика Беларусь продолжает бороться с контрафактом КПП из РФ 11 марта 2016 года обновился Реестр опасной продукции, запрещенной к ввозу и (или) обращению на территории Республики Беларусь, и с новым обновлением, добавились новые производители кабельно-проводниковой продукции из Российской Федерации и новые позиции уже внесённых ранее кабельных производств. Портал RusCable.Ru раскрывает тему. Подробнее

23 марта «Российский экспортный центр» провел совещание с отечественными производителями С целью выработки комплекса практических мер по поддержке экспорта российского энергетического машиностроения АО «Российский экспортный центр» 21 марта 2016 года провел совещание с российскими производителями энергетического машиностроения. В рамках данного диалога были заслушаны мнения и предложения участников о наиболее востребованных мерах поддержки российского экспорта, а также ключевых проблемах отрасли при выходе на зарубежные рынки. К участию в совещании были приглашены представители крупнейших компаний энергомаша. Среди них были ОАО «Силовые машины», АО «Тяжмаш», НПО «ЭЛСИБ», ЗАО «ЗЭТО», ЗАО «ВНИТЭП», АО «Атомэнергомаш», ООО «ИНТЕР РАО - Экспорт», ООО «РУСЭЛПРОМ» и другие. От кабельной промышленности присутствовали представители большой тройки: ООО «ХКА», ЗАО «УК Ункомтех», ООО «Камский кабель», а также ООО «РусКабель», в лице генерального директора Александра Гусева. Подробнее

24 марта Н. Грачев: «Мы пытаемся снять барьеры» 24 марта Фонд «Сколково» провел пресс-завтрак Кластера энергоэффективных технологий Фонда. Основной темой для обсуждения были инструменты поддержки Фонда «Сколково» для вывода российских производителей на международные рынки и опыт уже действующих компаний-резидентов энергокластера «Сколково». Узнали все подробности об инструментарии и представители портала RusCable.Ru. Подробнее

24 марта В Экспоцентре состоялся пресс-завтрак, посвященный выставке «Связь-2016» Портал RusCable.Ru выступил генеральным информационным партнером выставки «Связь-2016». В рамках более полного освещения темы развития сферы услуг связи, коммуникаций, программного обеспечения, а также о подготовке к 28-й международной выставке информационных и коммуникационных технологий «Связь-2016» представители портала посетили пресс-завтрак, прошедший при участии Министра связи и массовых коммуникаций РФ Николая Никифорова, заместителя Председателя ГД РФ, председателя оргкомитета выставки «Связь-2016» Сергея Железняка, руководителя Федерального агентства связи, члена оргкомитета выставки «Связь-2016» Олега Духовницкого, директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко и генерального директора ЗАО «Экспоцентр» Сергея Беднова. Подробнее

25 марта На портале RusCable.Ru размещена вторая глава книги В.В. Кудрявого На эксклюзивных правах, данных самим автором, портал RusCable.Ru продолжает публикацию книги «Риски и угрозы российской электроэнергетики. Пути преодоления» для широкого круга специалистов в открытом доступе. Ее первая часть вызвала не малый интерес. Число просмотров и репостов в социальные сети анонса этого материала превысило показатели других за подобный период времени. Опубликован комментарий статьи к.т.н., профессора кафедры «Электроэнергетические системы» НИУ МЭИ Эдуарда Николаевича Зуева. Подробнее

28 марта Распределённая генерация в действии 25 марта в рамках IV Бизнес-платформы «Собственная генерация на предприятии ставка на энергоэффективность, бесперебойность и снижение затрат» для демонстрации успешной работы малой генерации АО «ГТ Энерго» и компания Реденекс провели экскурсию на объект распределенной генерации – компактную газотурбинную станцию когенерационного цикла ГТ ТЭЦ 009М «Щелковская». На экскурсию были приглашены представители RusCable.Ru. Подробнее

30 марта Новые проекты «Новой Москвы» В «Новой Москве» берут на вооружение не только лучший опыт «старой» Москвы, но и запускают пилотные проекты. Одним из таких является автоматизированная система управления мобильными бригадами – АСУ МБ. 30 марта, в ходе пресс-тура «МОЭСК внедряет в Новой Москве автоматизированную систему управления мобильными бригадами» журналистов познакомили с внедрением современных IT-технологий в электросетевой комплекс. В мероприятии приняли участие журналисты портала RusCable.Ru. Подробнее

30 марта Вопросы окрашивания кабельных оболочек и изоляции специального назначения В рамках деловой программы выставки «Cabex-2016» состоялась конференция «Продукты и красители для использования в производстве специальных видов кабельных оболочек/изоляции: безгалогеновых композициях, композициях на основе резины, силанольносшиваемых, теплостойкого ПВХ-пластиката типа ИТ 105, ИТ 125 (для автопроводов)». Организаторами мероприятия выступили ООО «Интернешнл Пластик Гайд» (Россия) и IQAP Masterbatch Group (Испания) при информационной поддержке портала RusCable.Ru. Присутствовали руководители и технологи кабельных заводов из России, Белоруссии, Украины, представители научно-исследовательских институтов и др. организаций. Подробнее

1 апреля Портал RusCable.Ru подводит итоги юбилейной выставки CABEX-2016 Портал RusCable.Ru с самого открытия Cabex-2016 и до ее завершения активно следил за тем, что происходило на выставке, и держал читателей в курсе всех событий и новостей. Специально для Cabex-2016 портал подготовил специальный проект – «Хроники Cabex», собрав на одной площадке все материалы, которые выходили по итогам выставки каждого года. Также была организована и интерактивная площадка CabexLive. В автоматическом режиме с помощью хэштегов все материалы из социальных сетей концентрировались на одной странице. Таким образом, каждый, кто не смог попасть на выставку лично, наблюдал за происходящим онлайн. Было проведено более 20 интервью, снято множество фото и видео материала. Итоговый видео-сюжет был представлен многотысячной интернет-аудитории. Подробнее

4 апреля Возвращение «алюминия» на потребительский рынок Орловский кабельный завод официально заявил об успешном освоении и первом серийном выпуске первых кабелей и проводов из алюминиевой катанки производства РУСАЛ марок 8176 и 8030. Вместе с освоением новых марок кабеля и провода Орловский кабельный завод уже разработал и начал последовательное внедрение продукции на рынок, в частности - в сетевые магазины формата DIY (традиционно сильный сегмент группы компаний). К запуску новой продукции, эксклюзивно для пользователей портала RusCable.Ru, Орловский кабельный завод безвозмездно передал по 1 км (одному километру) нового кабеля тем, кто первый оставит заявку на форуме в обсуждении данной статьи. Подробнее

5 апреля Три раздела, три услуги — одна суперцена! Портал RusCable.Ru заботится о своих клиентах и всегда стремится помогать им в осуществлении профессиональной деятельности и ведении бизнеса. Поэтому мы не только постоянно разрабатываем, поддерживаем и развиваем удобные и полезные сервисы, но и постоянно проводим различные акции и спецпредложения на их использование. В самый сезон портал предоставил более комфортные условия на использование сервисов. Подробнее

11 апреля ТЭК вчера, сегодня и завтра Состоялось четвертое заседание расширенной Коллегии Минэнерго России, в ходе которого были подведены итоги работы Министерства и отраслей ТЭК в 2015 году и определены задачи на среднесрочную перспективу. На мероприятии присутствовали представители RusCable.Ru. В заседании приняли участие Министр энергетики РФ Александр Новак, заместитель Председателя Правительства РФ Аркадий Дворкович, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, председатель комитета по энергетике Госдумы РФ Павел Завальный, аудитор Счетной палаты РФ Валерий Богомолов, член комитета Совета Федерации по экономической политике Виктор Рогоцкий, руководители регионов и компаний ТЭК, представители экспертного, профсоюзного и научного сообществ. Подробнее

13 апреля Вопросы по контрафакту и фальсификату обсудили на НТС в Минпромторге РФ Руководитель «РусКабель», Александр Гусев, принял участие в заседании рабочей группы по кабельно-проводниковой продукции Научно-технического совета по развитию электротехнической и кабельной промышленности при Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации. Темой встречи, прошедшей в стенах Минпромторга РФ, стало обсуждение вопросов по части выпуска контрафактной и фальсифицированной продукции. На совещании присутствовали и принимали активное участие в обсуждении представители кабельных структур ООО «Камский кабель» (г. Пермь), ООО «Холдинг Кабельный Альянс» (г. Екатеринбург), ГК «Москабельмет» (г. Москва), ООО «Конкорд» (г. Смоленск), завод «ТАТКАБЕЛЬ» (г. Казань) и другие. Также к обсуждению присоединились руководители подразделений и заместители директоров ФГУП «ВЭИ», ПАО «Россети», ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС». Проявили интерес и приняли участие представители Минэнерго РФ. Подробнее

13 апреля «Нашим основным приоритетом является надёжность» Представители портала RusCable.Ru посетили общественное обсуждение инвестиционной программы ПАО «МОЭСК» по муниципальным округам г. Москвы, организованное филиалами ПАО «МОЭСК» – «Московские высоковольтные сети» (МВС) и «Московские кабельные сети» (МКС). На обсуждении присутствовали представители органов власти, общественных организаций Москвы, специалисты отрасли. Цель встречи – повышение прозрачности реализации инвестиционной программы. Подробнее

15 апреля SAPE-2016: всё об охране труда и промышленной безопасности Портал RusCable.Ru вновь выступил информационным партнером крупнейшего в стране мероприятия по вопросам охраны труда в топливно-энергетическом комплексе — SAPE-2016 (г. Сочи). Проблема защита здоровья и охраны труда сегодня становится все более актуальной в условиях активно развивающихся производств, расширения их масштаба. Вопросы обеспечения безопасных условий труда, экологии, сохранения здоровья специалистов особенно важны в таких областях промышленности, как добыча, транспортировка, переработка нефти и газа, машиностроение, электротехника и энергетика, выпуск кабельно-проводниковой продукции. Выставка SAPE традиционно становится площадкой для обсуждения всех эти вопросов, обмена опытом, демонстрации инновационных решений, поиска оптимальных путей решения задач, налаживания и поддержания профессиональных связей в сфере охраны труда и здоровья. Подробнее

18 апреля Прошел первый день выставки Нефтегаз-2016 Портал RusCable.Ru ведет репортаж о работе 16-й международной выставки «Нефтегаз-2016», входящая в десятку ведущих мировых нефтегазовых смотров. «Нефтегаз-2016», организаторами которой выступил ЗАО «Экспоцентр» и компания «Мессе Дюссельдорф ГмбХ» (Германия) при поддержке Министерства энергетики РФ и под патронатом Торгово-промышленной палаты РФ, входит в десятку крупнейших мировых отраслевых выставочных проектов. Более 30 лет выставка неизменно привлекает элиту мирового ТЭК. В этом году «Экспоцентре» на площади в 50 000 кв. метров свою продукцию и перспективные проекты, решения в области разведки, бурения, добычи и переработки сырья представляют 700 компаний из 26 стран (в том числе 400 российских экспонентов). Подробнее

18 апреля ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 2016: от высоких стандартов к профессиональным компетенциям Портал RusCable.Ru выступил Генеральным информационным партнером Всероссийского конгресса «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 2016: от высоких стандартов к профессиональным компетенциям» и чемпионата Группы компаний IEK «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенции «Электромонтаж» в рамках 25 юбилейной международной выставки «ЭЛЕКТРО 2016». Подробнее

18 апреля Кабельщики начнут работать «по-честному»? Руководство портала RusCable.Ru посетило собрание представителей отечественных кабельных заводов, крупных дистрибьюторов электротехнической продукции, посвящённое принятию Совместного заявления об этике работы на электротехническом рынке РФ в сегменте кабельно-проводниковой продукции, направленного на противодействие распространению некачественной, фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции, организованное Ассоциациями «Честная позиция» и «Электрокабель» при содействии и участии Алюминиевой Ассоциации России. Анализ ситуации и свой взгляд на происходящее было отражено в репортаже на портале. Подробнее

20 апреля Инновационная продукция для нефтегазовой промышленности Представители RusCable.Ru посетили семинар «Кабели и провода для нефтегазовой промышленности. Новые разработки: преимущества, сферы применения», проведенный во время 16-й международной выставки «Нефтегаз-2016», организатор ООО «Холдинг Кабельный Альянс». В рамках семинара представители Холдинга описали ситуацию в отрасли, представили линейку продукции и презентовали новинки производства. Подробнее

20 апреля Электротехника для нужд ОПК: специфика работы в условиях задач модернизации В статусе генерального информационного партнера был выбран портал RusCable.Ru для освещения работы Научно-практической конференции «Электротехника для нужд ОПК: специфика работы в условиях задач модернизации», организованной Агентством деловых коммуникаций «ПРИОРИТЕТ» в рамках «ЭЛЕКТРО 2016» в Москве в ЦВК «Экспоцентр». Подробнее

22 апреля Две новые зарядные станции для электромобилей открыли в Москве Корреспонденты портала рассказали о старте работы двух новых бесплатных станций подзарядки электромобилей в Москве. Реализация проекта была осуществлена Правительством Москвы совместно с ПАО «Россети» в рамках соглашения о сотрудничестве по развитию электромобильной техники в городе и направлена в первую очередь на снижение негативного воздействия автотранспорта на окружающую среду. Подробнее

25 апреля Опубликована третья часть книги В.В. Кудрявого «Риски и угрозы российской электроэнергетики. Пути преодоления» Портал RusCable.Ru завершает эксклюзивную публикацию цикла статей, вошедших в книгу «Риски и угрозы российской электроэнергетики. Пути преодоления». Третья часть книги дала название всему сборнику. Статья была закончена автором, заслуженным энергетиком России, д.т.н., профессором Виктором Васильевичем Кудрявым в октябре 2013 года. В представленной работе автором показана взаимосвязь процессов в электроэнергетике для основных подсистем (региональные энергокомплексы) и важнейших структур (ОАО «Россети», ОАО «СО ЕЭС», генерирующие компании, ОАО «АТС» и НП «Совет рынка»). По его мнению именно это не было учтено при реформировании отрасли, что является основной причиной негативных последствий проведенных преобразований. Подробнее

26 апреля Выставка «Электро» встречает юбилей Портал RusCable.Ru вновь выступил в статусе генерального интернет-партнера выставки «Электро». Были запланировано активное участие в работе экспозиции, оперативное освещение основных событий, связанных с подготовкой и проведением выставки, а также участие в деловой программе. Подробнее

27 апреля Российский Международный Энергетический Форум-2016: Реальный взгляд на реальные проблемы Портал выступил Генеральным отраслевой интернет-партнер ежегодного Российского международного энергетического форума (РМЭФ) (г. Санкт-Петербург). В этом году в формировании повестки и состава экспертов Форума впервые причиняли участие отраслевые структуры Евразийской экономической Комиссии. Главным консолидирующим мероприятием Форума стало общественное обсуждение (Пленарное заседание) «Электроэнергетика России в современных условиях: Внешние вызовы и экспортные возможности российского ТЭК». Подробнее

28 апреля Так ли выгодно энерговоровство? Наши корреспонденты посетили пресс-конференцию «Энергетики против энерговоровства: методы борьбы, последствия, ответственность» (организатор ПАО «МОЭСК»). В 2015 году выручка от передачи электроэнергии в ПАО «МОЭСК» составила 117 683 млн. руб.(согласно финансовым результатам по МСФО за 2015 год), цифра могла бы быть больше, если бы не потери – как технические, так и нетехнические. В 2015 году уровень потерь в компании составил 8,55%, а в 2016 его планируют снизить до 8%. И если технические потери ПАО «МОЭСК» снижает более совершенным оборудованием и программами энергосбережения, то с нетехническими – или с хищением электроэнергии – не всё зависит только от них. Подробнее

4 мая Выходим на «Связь»! Портал RusCable.Ru стал отраслевым информационным партнером международной выставки информационных коммуникационных технологий «Связь-2016». Мероприятие проводится при поддержке Министерства связи и внешних коммуникаций РФ, Министерства промышленности и торговли РФ, Федерального агентства связи (Россвязь) и Правительства Москвы. Подробнее

4 мая Начала работу выставка "Связь-2016" Портал RusCable.Ru начал освещение работы «Связь-2016» с торжественной церемонии официального открытия. Открытие провели представители Министерства связи и Государственной думы. В экспозиции «Связь-2016» принимают участие свыше 300 компаний из Азербайджана, Белоруссии, Бельгии, Германии, Израиля, Италии, Кипра, Китая, Нидерландов, Республики Корея, России, Словении, США, Финляндии, Франции, Японии. Россию представляют более 200 экспонентов. Подробнее

11 мая Завершился второй день выставки «Связь-2016» Второй день выставки «Связь-2016» корреспонденты портала RusCable.Ru продолжают держать вас в курсе всех проходящих мероприятий. Завершился семинар «Российские процессоры для систем связи» компании «ЭЛВИС», мастер-класс «Актуальные вопросы правового регулирования Рунета, Казнета и Байнета», презентации «SMART GRID счетчики АИСТ и облачные решения АИИС КУЭ» компании «АйСиБиКом» и«Оборудование мониторинга транспорта производства» «Навтелекома», конкурс инновационных проектов STARTUP Navi, презентация «Тенденции развития и передовые технологии оптоволоконной индустрии» и многое другое. Подробнее

11 мая Старые оптоволоконные линии: использовать нельзя заменить? Корреспондент портала рассказывает о докладе Сергея Акопова, технического директора ООО «Корнинг СНГ», «Возможность использования оптических кабелей, прошедших многолетнюю эксплуатацию в современных системах связи». Тема использования старых линий актуальна для операторов связи, поскольку существуют (и используются) линии, которые были проложены 30 лет назад. И возникает вопрос – можно ли совместить эти линии со 100-мегабитной системой передачи и что из этого получится. Доклад посвящен стандартным одномодовым оптическим волокнам SSMF. Подробнее

17 мая Открытие выставки Энергетика и Электротехника-2016 и IV Российского международного энергетического форума в Санкт-Петербурге Портал RusCable.Ru в очередной раз выступил генеральным отраслевым интернет-споносором XXIII Международной специализированной выставки «Энергетика и Электротехника» и IV Российского международного энергетического форума, открывшего свои двери 17 мая в выставочном центре «Экспофорум» (г. Санкт-Петербург). Всего в программе Форума более 30 различных конференций и круглых столов. Одной из главных задач мероприятия стало взаимодополняемость конгрессной и выставочной программ. Последние достижения индустрии продемонстрируют на площади 12 тысяч кв. метров более 200 производителей, поставщиков оборудования и услуг для тепло- и электросетей. Торжественное открытие столь значимого для отрасли мероприятия посетили высокие гости. Подробнее

19 мая РМЭФ-2016. День первый Прошел первый день Российского международного энергетического форума. Корреспондент RusCable.Ru ведет прямой репортаж о мероприятии. В этом году центральными темами на форуме для обсуждения стали импортозамещения, экспортных технологий, IT-технологий, теплоэнергетики, образования и взаимодействия предприятий и госструктур. Эта тематика нашла отображение и в деловой программе первого дня. Подробнее

19 мая Открытие высоковольтной испытательной станции завода «ТАТКАБЕЛЬ», не имеющей аналогов в России.

По приглашению руководства завода «ТАТКАБЕЛЬ» делегация портала RusCable.Ru посетила официальную церемонию открытия новой станции, предназначенной для проведения высоковольтных испытаний электротехнического оборудования. Сегодня завод «ТАТКАБЕЛЬ» по праву считается одним из самых современных предприятий России, выпускающий весь спектр кабеля энергетического назначения с изоляцией из сшитого полиэтилена. На портале размещен специальный репортаж, посвященный этому знаменательному событию. Подробнее

20 мая RusCable.Ru поддержит РНК СИГРЭ Портал RusCable.Ru выбран интернет-партнером Российского национального комитета СИГРЭ и генеральным интернет-партнером Подкомитета B1 (завод «ТАТКАБЕЛЬ»). Официальную информационную поддержку этой организации портал будет осуществлять наряду с ведущими печатными изданиями отрасли — научно-техническим журналом «Энергия единой сети» и информационно-аналитическим журналом «ЭнергоЭксперт», оставаясь, тем самым, единственным электронным СМИ в ряду информационных партнеров. Подробнее

20 мая Завершился Российский международный энергетический форум RusCable.Ru завершает серию репортажей о Российском международном энергетическом форуме, проходящем в «Экспофоруме» с 17 по 20 мая. В последние дни шла активная деловая программа, которая концентрировалась на импортозамещении в машиностроении, развитии сотрудничества в рамках ЕАЭС, поддержке экспорта российского оборудования и теплоэнергетике. Подробнее

23 мая «Энергопрогресс» и портал RusCable.Ru подписали соглашение об информационном партнёрстве Генеральный директор ООО «РусКабель» Александр Гусев и генеральный директор ЗАО НТФ «Энергопрогресс» Татьяна Мамонова подписали соглашение о сотрудничестве между лидерами энергетического медиа-рынка отраслевым интернет-СМИ порталом RusCable.Ru и научно-технической фирмой «Энергопрогресс». В рамках соглашения «РусКабель» берет на себя обязательства по размещению на портале RusCable.Ru информации о деятельности НТФ. Подробнее

24 мая В Красногорске прошла церемония открытия финала IV Национального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» Специально для портала RusCable.Ru корреспондент ЭНЕРГОСМИ посетил торжественную церемонию открытия финала IV Национального чемпионата рабочих профессий «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia) 2016 – самого масштабного в России соревнования профессионального мастерства по стандартам Worldskills International. В церемонии открытия приняли участие заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец, губернатор Московской области Андрей Воробьев, генеральный директор союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов, а также зарубежный гость — президент WorldSkills International Саймон Бартли. Подробнее

25 мая Финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2016 Корреспондент портала RusCable.Ru, генерального информационного партнера Отраслевого чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» по компетенции «Электромонтажные работы», посетил финал и подготовил репортаж с фотоотчетом. В чемпионате приняли участие молодые представители рабочих специальностей 18-22 лет, а также юниоры 10-17 лет. Соревнования не только способствуют профессиональной ориентации молодежи и внедрению в систему отечественного образования лучших международных практик, но напрямую влияют на будущую карьеру молодых профессионалов. Подробнее

31 мая По акции выгоднее. Заканчивается действие спеццены на пакет услуг «Весенний» на портале RusCable.Ru Завершилась спецальная акция портала для пользователей сервисов. Специалисты отдела рекламы и услуг портала RusCable.Ru всегда готовы идти на встречу пользователям: новым клиентам и постоянным заказчикам. В начале сезона, в апреле, была запущена акция, по условиям которой доступ к трем инструментам продаж – трем сервисам портала СКЛАД, ТЕНДЕРЫ и Объявления, для всех сотрудников одной организации предоставлялся со скидкой. Подробнее

1 июня Современное профессиональное образование Представители портала RusCable.Ru были приглашены на торжественную церемонию открытия учебного полигона электрооборудования станций и подстанций ГБПОУ «Колледж современных технологий им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова» и учебно-технологического Центра электроэнергетики «Schneider Electric-КСТ». Филиал ПАО «МОЭСК» Западные электрические сети в рамках взаимодействия с колледжем построил учебный полигон для студентов колледжа, которые проходят обучение по специальности «Электрические станции, сети и системы», а также предоставил на полигон резервное оборудование. Подробнее

2 июня CASE-IN 2016. Финал единственного в России федерального чемпионата по кейсам Портал RusCable.Ru, на правах генерального отраслевого информационного партнера чемпионата, посетил финал Международного инженерного чемпионата, самого масштабного практико-ориентированного проекта, Case-in. Это уникальное мероприятие уже в четвертый год проходило в формате соревнования по решению инженерных кейсов (практических задач) среди учащихся по специальностям топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов. Корреспондент портала пообщался с участниками и экспертами. Подробнее

3 июня Передовая система пожаротушения АО «ОЭК» Представители RusCable.Ru были приглашены АО «ОЭК» в пресс-тур, в котором компания продемонстрировала журналистам систему мониторинга за состоянием работы инженерных систем и оборудования подстанций в действии. Специалисты продемонстрировали работу новой системы мониторинга в ходе учений. Система мониторинга включает в себя пожарную сигнализацию, системы водяного и газового пожаротушения, приточно-вытяжную вентиляцию, систему дымоудаления и водоотведения, огнезадерживающие клапаны и систему автоматики. Подробнее

3 июня Ваш кейс, товарищ инженер! 31 мая, во второй день финала международного инженерного кейс-чемпионата «Case-in», Евгения Усатова, исполнительный директор медиахолдинга «РусКабель», побеседовала с Артемом Королевым – директором фонда «Надежная смена», одним из организаторов мероприятия. От идеи до реализации: о том, какая работа идет в фонде в направлении профориентирования молодежи, что такое «Case-in», какое будущее ждет будущих специалистов. Подробнее

3 июня ЭЛЕКТРО-2016: грандиозное начало лета Портал RusCable.Ru традиционно выступил генеральным информационным партнером выставки «Электрооборудование. Светотехника. Автоматизация зданий и сооружений» – «Электро-2016». В течение нескольких дней профессиональная команда RusCable.Ru взяла на себя обязанности по подготовке фоторепортажа о ходе «Электро-2016», размещению на страницах портала актуальных пресс-релизов компаний-участников, проведение видеоинтервью с участниками выставки. Подробнее

6 июня Открылась выставка Электро-2016 6 июня состоялось официальная церемония открытия 25-й юбилейной международной выставки электрооборудования, светотехники, автоматизации зданий и сооружений «Электро-2016». На 4 дня столичный ЦВК «Экспоцентр» стал площадкой для главного события электротехнической отрасли. Команда RusCable.Ru приступила к плотному освещению всех событий выставки на портале. Подробнее

7 июня Рабочие специальности как необходимое условие развития страны Первый день Всероссийского электротехнического конгресса «Электромонтаж-2016» открылся пленарным заседанием «От высоких стандартов к профессиональным компетенциям», на котором обсудили формирование механизмов кадрового обеспечения высокотехнологичных отраслей промышленности по сквозным рабочим профессиям. Подробнее

8 июня Рынок электротехники: проблемы и перспективы Частью программы электротехнического конгресса «Электромонтаж-2016: от высоких стандартов к профессиональным компетенциям», плотно освещаемого порталом RusCable.Ru стала стратегическая сессия «Рынок электротехники: проблемы и перспективы», которую посетила наша корреспондент. Подробнее

9 июня Электро-2016: впечатления, отзывы, мнения На протяжении всех 4-х дней работы юбилейной выставки «Электро-2016» портал RusCable.Ru освещал события, проходившие в различных частях обширной площадки Экспоцентра. На собственном стенде, а также при проведении традиционного общения с участниками для подготовки видео-интервью, наши сотрудники заметили неоднозначную оценку как собственного положения на рынке, так и степень эффективности работы выставки. Подробнее

13 июня Электро-2016: впечатления, отзывы, мнения 7 июня, во второй день Всероссийского электротехнического конгресса «Электромонтаж-2016: от высоких стандартов к профессиональным компетенциям» состоялись секционные заседания «Передовые технологии электромонтажных работы», «Подготовка электротехнического персонала предприятия», «Электротехническое оборудование, инструменты и материалы» и «Охрана труда и обеспечение безопасности при выполнении электромонтажных работ». Мероприятия организовали WORLDSKILLS RUSSIA и Агентство деловых коммуникаций «ПРИОРИТЕТ» при содействии ЦВК «Экспоцентр». Стратегическим партнером является группа компаний IEK. Генеральный информационный партнер - RusCable.Ru. Подробнее

14 июня «Электротехника для нужд ОПК: специфика работы в условиях задач модернизации» Портал RusCable.Ru продолжает освещать деятельность выставки «Электро-2016». 8 июня, в рамках деловой программы, прошла научно-практическая конференция «Электротехника для нужд ОПК: специфика работы в условиях задач модернизации».

Не так давно утвердили новую версию развития оборонно-промышленного комплекса 2016-2020 годов, на реализацию которой направят более 1 трлн. рублей. Как рассказала Олеся Подвольская, управляющий директор АДК «ПРИОРИТЕТ», в программе предусмотрен комплекс мер, направленный в том числе и на разработку инновационной продукции. К 2020 году должно быть не менее 1300 технологий для обеспечения продукции военного назначения. Наш корреспондент подготовила подробный отчет встречи. Подробнее

16 июня Павел Завальный подвел пятилетние итоги деятельности Комитета ГД РФ по энергетике 15 июня в Международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоялась пресс-конференция председателя Комитета Государственной Думы РФ по энергетике, президента Российского газового общества Павла Завального. Наши корреспонденты посетили встречу.

Павел Николаевич сообщил, что уже можно подводить итоги не только этой уходящей сессии, но и созыва. За пять лет Комитетом ГД РФ было рассмотрено более ста законопроектов, 61 был отклонен или отозван, 28 приняты, 17 находятся в рассмотрении. Четверть законопроекта касалось электроэнергетики, 21% касались вопросов безопасности в ТЭК, 14% относились к энергоэффективности и энергосбережения, а остальные касались газа, угля и атомной энергетики. Подробнее

17 июня В октябре на XVI Российском Энергетическом Форуме в Уфе обсудят вопросы инновационной энергетики Портал RusCable.Ru во второй раз приглашен освещать Российский Энергетический Форум (РЭФ) организаторами, в статусе генерального интернет-партнера. Уже в 16-й раз столица Башкортостана, административный, промышленный, культурный и научный центр Предуралья, гостеприимная Уфа, примет участников РЭФ. Главная темой этого года выбрана инновационная энергетика. Также с 18 по 21 октября 2016 года в рамках РЭФ-2016 пройдут традиционные выставки «Энергетика Урала» и «Теплоснабжение. Электротехника. Кабель». Подробнее

29 июня Энергетиков жарой не запугать Лето – пора высоких температур и гроз. В Москве потребление электроэнергии обновляет исторические рекорды. И энергетики филиала ПАО «МОЭСК» «Московские высоковольтные сети» пригласили портал RusCable.Ru для того чтобы рассказать о том, как специалисты филиала справляются с сезоном повышенного потребления мощности. А также провести экскурсию, в ходе которой журналистам продемонстрировали маслонаполненный трансформатор, трехфазный токоограничивающий реактор, систему КРУЭ и диспетчерское управление. Подробнее

6 июля Новая мобильная техника «МОЭСК» Основной задачей электросетевой компании является обеспечение надежного электроснабжения региона. В ПАО «МОЭСК» для выполнения этих задач в 2016 году приобрели новое оборудование – мобильное комплектное распределительное устройство (МКРУ) и мобильный ситуационно-аналитический центр (МСАЦ), которое энергетики продемонстрировали журналистам в ходе пресс-тура. В мероприятии приняли участие представители RusCable.Ru.

Мобильные комплектные распределительные устройства используются в случае выхода из строя распределительных устройств подстанции и невозможности запитать потребителей по резервной схеме. В таких условиях разворачивают МКРУ и от трансформаторов в течение двух часов восстанавливают электроснабжение по временной схеме. В Москве и Московской области они применяются впервые. Подробнее

11 июля Энергоэффективность в быту Представители портала RusCable.Ru посетили пресс-конференцию, посвященную началу социальной кампании «А-класс – норма жизни», реализуемой в рамках проекта Министерства образования и науки РФ, Программы развития ООН и Глобального экологического фонда «Стандарты и маркировка для продвижения энергоэффективности в Российской Федерации». Кампания «А-класс – норма жизни» направлена на повышение эффективности использования электроэнергии – как по экономическим причинам, так и с целью сохранения окружающей среды. Подробнее

14 июля Форум портала RusCable.Ru пополнился новым разделом RusCable.Ru — портал, который вот уже более 15 лет предлагает множество полезной информации, а также удобных, эффективных инструментов для работы специалистов электротехнической отрасли и, в частности, кабельной промышленности.

Одним из наиболее важных и значимых на сайте источников знаний, а также обмена опытом между профессионалами области является Форум, который появился практически одновременно с самим порталом. Форум постоянно развивается и пополняется новыми разделами. И вот сейчас мы рады представить еще один — «Кабельная технология, измерения, расчет, наука», ориентированный на кабельных инженеров и технических специалистов. Это место для серьезных и содержательных дискуссий на расчетные, научные и даже философские темы, которые теперь точно не останутся незамеченными. Подробнее

14 июля Форум портала RusCable.Ru пополнился новым разделом RusCable.Ru — портал, который вот уже более 15 лет предлагает множество полезной информации, а также удобных, эффективных инструментов для работы специалистов электротехнической отрасли и, в частности, кабельной промышленности.

Одним из наиболее важных и значимых на сайте источников знаний, а также обмена опытом между профессионалами области является Форум, который появился практически одновременно с самим порталом.

Форум постоянно развивается и пополняется новыми разделами. И вот сейчас мы рады представить еще один — «Кабельная технология, измерения, расчет, наука», ориентированный на кабельных инженеров и технических специалистов. Это место для серьезных и содержательных дискуссий на расчетные, научные и даже философские темы, которые теперь точно не останутся незамеченными. Подробнее

21 июля Россия к 2035 году. Вызовы и пути развития Портал RusCable.Ru рассказывает о работе Форума стратегических инициатив, организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ). На нем была представлена концепция долгосрочного социально-экономического развития России до 2035 г. В рамках первого дня Форума состоялась пленарная дискуссия «Россия на глобальной карте мира-2035. Вызовы эпохи нового технологического уклада», на которой была представлена стратегия Национальной технологической инициативы (НТИ) до 2035 года. Подробнее

26 июля В Ленобласти выявляют лучших в обслуживании подстанционного оборудования и кабельных сетей RusCable.Ru рассказывает о Межрегиональных соревнованиях профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, развернувшихся в поселке Терволово Гатчинского района Ленинградской области. Мероприятие проходит под эгидой акции «Год инженера 2016 – 2017» ПАО «Россети». В соревнованиях участвуют 15 команд компаний, входящих в группу «Россети», а также команды ПАО «НК Роснефть», ОАО «Оборонэнерго» и ГПО электроэнергетики Белоруссии «Белэнерго». Подробнее

29 июля Промышленный электрообогрев - работающее импортозамещение 28 июля в Москве в рамках международного проекта «Промышленный обогрев» состоялась конференция «Промышленный электрообогрев: инновационные технологии и тенденции развития в современных экономических условиях». Встреча с партнерами для организатора конференции, Группы компаний «Специальные системы и технологии», в столице стала уже пятой. Подобные мероприятия уже прошли в Томске, Тюмени, Санкт-Петербурге и Казани. Представители портала RusCable.Ru, ведущего отраслевого электронного СМИ, приглашенные на встречу, подготовили специальный репортаж по ее итогам. Подробнее

31 июля Промышленный электрообогрев - работающее импортозамещение Портал RusCable.Ru внимательно следит за событиями, происходящими в электроэнергетике и кабельной промышленности, оперативно освещая все мероприятия этой отрасли. В конце июля, на учебном комплексе ПАО «Ленэнерго» провела работу выставка-форум «Современные тенденции распределительного сетевого комплекса». Посетителям были продемонстрированы новинки и лучшие образцы электрооборудования, специализированной автотехники, машин и механизмов российских и зарубежных производителей. Вместе с этим, выставка явилась эффективной дискуссионной площадкой, где обсуждались вопросы перспектив развития российской энергетики. Выставка-форум прошла рамках Межрегиональных соревнований профессионального мастерства персонала по ремонту и обслуживанию подстанционного оборудования и кабельных сетей, проходивших под эгидой акции «Год инженера 2016 – 2017» ПАО «Россети». Подробнее

3 августа «Глас Народа» – спецсерия статей на RusCable.Ru В адрес редакции портала приходят рекомендации и просьбы по освещению того или иного отраслевого события. Более того, среди нас, кабельщиков, есть много людей неравнодушных ко всему происходящему на рынке. Для того, чтобы дать возможность каждому высказать свое мнение в виде монолога или статьи, редакция RusCable.Ru открывает новую специальную рубрику в разделе «Статьи» – «Глас народа». Подробнее

8 августа Осенью в Ялте обсудят перспективы развития энергетики Портал RusCable.Ru выступил генеральным информационным интернет-партнером Ялтинская энергетическая конференция «Новая энергия — взгляд в будущее», главного на территории Республики Крым в сфере энергосбережения. В проведении мероприятия приняли активное участие Национальный союз энергосбережения, Министерство топлива и энергетики Республики Крым, Администрация города Ялты, Проект «Надежный партнер». Участниками Ялтинской энергетической конференции станут представители Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органов власти Республики Крым и иных субъектов Российской Федерации, инфраструктурных организаций оптового рынка электроэнергии и мощности, отраслевых объединений, крупнейших энергетических компаний, а также компаний – потребителей электрической энергии. Подробнее

10 августа На электромобиле за 80 дней вокруг света 10 августа Москва стала очередным городом маршрута кругосветного автопробега на электромобилях «80 EDAYS - ELDURO - 2016», который стартовал 16 июня в Барселоне. Приняли на зарядку команды в ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети»), по адресу ул. Садовническая, 36 стр. 1, где одновременно могут заряжаться до пяти электромобилей. Проект «80EDAYS-ELDURO-2016» – это тест на выносливость для электромобилей, зарядной инфраструктуры и самих водителей. За время гонки участники соберут много информации о работе своих транспортных средств в различных дорожных ситуациях и погодных условиях. Рассказали о проекте представители RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ. Подробнее

18 августа Объем рынка силового кабеля на напряжение 110 кВ и выше снижается со средним темпом Совместно с Маркетинговым Агентством «Нужные Люди» на портале опубикованы данные за период с 2013 по 2015 гг., на основании которых объем рынка силового кабеля на напряжение 110 кВ и выше снижался со средним темпом -9% в год и по итогам 2015 года составил 82% к уровню 2013 года. В рамках проведенного маркетингового исследования «Российский рынок кабельно-проводниковой продукции (силового кабеля) на напряжение 110 кВ и выше» Агентство проанализировало данные об объемах российского производства, объемах импорт и экспорта, ценах и основных потребителях указанной продукции. Подробнее

23 августа RusCable.Ru представляет уникальный спецпроект «Выживет сильнейший» RusCable.Ru — это и опытный военный стратег, сильный боец и грамотный полководец на полях электротехнических и энергетических сражений. 15 лет мы набираемся знаниями, не уставая совершенствоваться и не прекращая развиваться. Редакция портала представила свой новый спецпроект «Выживет сильнейший». Подробнее

25 августа Вопросы техприсоединения дачных участков обсудили в ПАО «МОЭСК» Представители RusCable.Ru приняли участие в совместном вебинаре МОЭСК и Минэнерго России по вопросам техприсоединения к электросетям. Это второй вебинар серии «Подключись онлайн!». Темой дискуссии стали особенности технологического присоединения дачных и коттеджных участков, садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и дачных некоммерческих товариществ (ДНТ) к электросетям.

На вопросы ответили заместитель директора Департамента развития электроэнергетики Минэнерго России Дмитрий Михеев и заместитель генерального директора по ТП и развитию услуг ПАО «МОЭСК» Александр Пятигор. Подробнее

31 августа RusCable в Китае: Визит на завод Xinming В августе этого года, по приглашению компании ЗАО «Xinming Cable Machinery Industry Co. Ltd.», представители портала RusCable.Ru посетили производственный комплекс компании, расположенный в пригороде Пекина, КНР. Экскурсию по предприятию провел основатель завода и генеральный директор г-н Xy Синминг (Hu Xinming). Компания «Xinming» хорошо известна в России как производитель оборудования для производства кабельно-проводниковой продукции.

Как устроено производство изнутри? Какие содержит мощности? Какие планы и перспективы видит для себя? Какой сервис предоставляет компания нашим производителям? Чем и как живет рядовой сотрудник предприятия? Хорош или плох продукт «made in China»? Об этом и не только в репортаже от первого лица рассказывает сам Александр Гусев, бессменный руководитель медиахолдинга «РусКабель». Подробнее

1 сентября Октябрьские события, обязательные к участию Портал RusCable.Ru приглашает специалистов отрасли к участию в одном из самых главных событий этой осени — Российском Энергетическом форуме и секции «Кабельная промышленность сегодня и завтра» (полная программа программа доступна по адресу refbvk.ru), которые пройдут в октябре этого года. Вот уже во второй раз портал RusCable.Ru cтановится генеральным информационным партнером Российского Энергетического Форума, который состоится в Уфе 18—21 октября, а руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев — модератором одной из секций этого мероприятия. Подробнее

5 сентября Еженедельный дайджест: осенняя премьера от RusCable.Ru И этот сентябрь портал RusCable.Ru начал с важного события – запуска периодического издания RusCable Insider («РусКабель Инсайдер Дайджест»), еженедельного сборника актуальных новостей, публикаций и мнений о кабельном рынке и его тенденциях для тех, кто ценит свое время. О предпосылках создания дайджеста руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев говорит так: «Мы верим в то, что информированность всех участников определенно способствует росту и развитию рынка и как следствие предоставлению более качественных услуг и продукции конечному потребителю. Но при этом мы понимаем, что обработать весь объем информации, которая сейчас приходит из интернета, практически невозможно. К тому же специализированных информационных изданий кабельной тематики, тем более в свободном доступе, на сегодняшний день практически не осталось. Нет печатного издания, которое собирало бы все новости кабельного рынка и выдавало их пользователям оперативно. Поэтому мы пришли вот к такому простому решению – формат digital-book, и печатное издание и в тоже время интерактивное. Кстати, тираж нашего Insider не ограничен». Подробнее

7 сентября Открылся Второй Международный военно-технический форум АРМИЯ Корреспонденты RusCable.Ru ведут свой репортаж из Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот», где проходит Международный военно-технический форум «Армия-2016» – самая масштабная площадка России для показа современных образцов вооружения, военной и специальной техники. Портал RusCable.Ru, информационный партнер форума, следит за развитием событий, где, помимо огромной выставочной части, начинает работу научно-деловая программа, в рамках которой запланировано проведение более 100 «круглых столов», конференций, брифингов и симпозиумов, на которых в качестве модераторов приглашены известные общественные деятели, военные эксперты, генеральные конструкторы и ведущие ученые. Мероприятия научно-деловой программы форума пройдут вплоть до 10 сентября. В этом году 28 конференц-залов расположились на общей площади более 80 тыс. кв. метров. Подробнее

9 сентября Сверхпроводимость в России 8 сентября в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2016» прошла научно-техническая конференция «Сверхпроводящие материалы». Конференцию провели для определения перспектив использования сверхпроводящих материалов в интересах оборонно-промышленного комплекса России. Мероприятие посетили журналисты RusCable.Ru.

Некоторые металлы, сплавы и соединения при криогенных температурах полностью теряют сопротивление. В результате электрический ток по проводам может протекать без потерь. Это явление называется сверхпроводимость. Переоценить возможности для применения сверхпроводимости во многих областях науки и техники крайне тяжело. Подробнее

11 сентября Нефтегазовый вопрос в неофициальном формате Портал RusCable.Ru отмечен благодарностью за активную поддержку и участие в выставке «Нефтегаз» и Национальном нефтегазовом форумоме. 9 сентября в столичном отеле «Метрополь» состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. Вечер NEFTEGAZparty был организован оргкомитетом выставки «Нефтегаз-2017» и IV Национальным нефтегазовым форумом. В мероприятии приняли участие около 300 представителей министерств и ведомств, компаний нефтегазовой отрасли и ключевых средств массовой информации. Подробнее

12 сентября Подстанции МОЭСКа становятся объектами искусства Корреспонденты портала RusCable.Ru были приглашены ПАО «МОЭСК» для возможности наблюдать процесс работы над созданием очередного арт-объекта в столице. В рамках Второй Московской международной биеннале уличного искусства «Артмоссфера» художник Павел Мокич (Павел Мо) и стрит-артер Паша Кас (Cas) раскрасили подстанцию ПАО «МОЭСК» по адресу Большой Кисловский переулок дом 8 в самом центре Москвы. По замыслу художников, рисунок, выполненный на подстанции «Никитская», символизирует внимание к личности, индивидуальности, сохранившей свою целостность в среде мегаполиса. Подробнее

13 сентября RusCable.Ru собрал мнения об «АРМИИ» Портал опубликовал серию интервью с участниками Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2016». Подробнее

13 сентября Метро – 2016: Надежно? Портал RusCable.Ru продолжает публикацию материалов, посвященной теме электроснабжения московской подземки. Летом 2016 года всего за одну неделю в столичном метро произошло сразу несколько аварий. В среднем, ежедневно услугами метрополитена пользуются более 7 миллионов пассажиров. В будние дни этот показатель превышает 9 миллионов. Это самый высокий показатель в мире! Обеспечение безопасности при перевозке пассажиров остается приоритетной задачей метрополитена? Почему аварии в метро стали происходить с такой регулярность? Безопасно ли спускаться в метро? Подробнее

14 сентября Спецстрой провел масштабную конференцию в рамках АРМИИ 2016 Корреспондент RusCable.Ru посетил конференцию Спецстроя Росси, посвященную 65-летию организации, прошедшую в рамках Второго военно-технического форума АРМИЯ. Темой конференции были «Перспективные направления развития специального строительства. Взгляд в будущее». Данное мероприятие стало одним из самых значимых событий в деловой программе форума, собравшее множество представителей крупнейших промышленных предприятий, общественных организаций, отраслевых объединений, ВУЗов, бизнес-сообществ, федеральных органов исполнительной власти. Подробнее

15 сентября Контрафакт среди нас? На прортале объявлен всероссийский опрос по теме: "Контрафакт среди нас?". 14 апреля этого года в стенах Всероссийского научно-исследовательского проектно-конструкторского и технологического института кабельной промышленности (ВНИИКП) было подписано Совместное заявление об этике работы на электротехническом рынке РФ в сегменте КПП – отказ с 01.07.2016 производить, покупать и реализовывать продукцию не соответствующую определенным техрегламентам. По прошествии двух месяцев к инициативе присоединились более 100 компаний отрасли: от крупнейших отечественных производителей кабельно-проводниковой продукции до трейдеров и конечных потребителей. По заявлению участников и организаторов решения, ассоциаций «Честная позиция», «Электрокабель» и Алюминиевой Ассоциации России, оно направленно на противодействие распространению некачественной, фальсифицированной кабельно-проводниковой продукции. В связи с большим числом вопросов, поступающих в нашу редакцию – чаще всего о том, правда ли, что с 1 июля кабель можно будет продать и купить только ГОСТ, был сформирован онлайн-опроос. Подробнее

26 сентября Оперативно! Информативно! Полезно! Всего за один, первый, месяц осени этого года портал RusCable.Ru успел выпустить целых четыре номера нового информационного дайджеста новостей рынка кабеля, электротехники, электроэнергетики – Insider («Инсайдер»). Этот проект быстро набрал популярность не только среди постоянной аудитории портала, но и привлек внимание представителей смежных отраслей.

С момента выпуска первого номера, 5-го сентября, на получение персональных экземпляров Insider подписалось более 500 пользователей, а число скачиваний новых выпусков непосредственно с сайта превысило 1 000. В общей сложности объем 4-х номеров составил 64 страницы, была публикована 181 новость. Подробнее

28 сентября Уфа готовится стать октябрьским электроэнергетическим центром СНГ 27 сентября одном из залов Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте Российской Федерации, состоялась пресс-конференция, посвященная подготовке Российского энергетического форума и юбилейного 50-го заседания Электроэнергетического Совета СНГ. Уже в октябре Уфа станет центром обсуждения вопросов инновационной энергетики, и о предстоящих масштабных мероприятиях рассказали организаторы и участники форума. Выступая не только генеральным информационным интернет-партнером, соорганизатором и партнером деловой программы, медиахолдинг «РусКабель», а именно представители порталов RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ, также приняли приглашение на участие во встрече. Подробнее

30 сентября На портале RusCable.Ru опубликовано интервью с подрядчиком Московского метро После выхода на RusCable.Ru статьи «Метро-2016: Надежность?» среди экспертов кабельной промышленности долгое время не утихают споры: нужны ли подземке инновации? Доверять ли проверенным на западе материалам и самим кабелям? Существует ли экономическая выгода при использовании того или иного типа КПП? Для более полного раскрытия данной темы представители портала побеседовали со специалистами, которые занимаются прокладкой кабельных линий непосредственно в Московском Метрополитене на протяжении многих лет, а именно с сотрудником крупнейшей подрядной организации, имеющей колоссальный опыт работы как при строительстве новых станций, так и на обслуживании тех, что действуют с 1935 года. Подробнее

3 октября Завод «Изолятор» в рамках V юбилейного Rugrids Electro проведет торжественное мероприятие Портал RusCable.Ru стал информационным партнером мероприятия, организуемого компанией «Изолятор». 19 октября 2016 года на площадке Международного Форума Rugrids-Electro 2016 состоится конференция: «Завод «Изолятор»: 120 лет опыта инновационных разработок и производства высоковольтных вводов для энергетического комплекса».

В рамках данного мероприятия состоится панельная дискуссия «Инновационные разработки высоковольтных вводов для энергетического комплекса» с участием руководства ПАО «Россети», представителей электросетевых компаний и электротехнических предприятий, а также деловая экскурсия на завод «Изолятор»: знакомство с инновационными конструкторскими разработками и основными этапами производства высоковольтных вводов, в том числе с уникальной технологией производства высоковольтных вводов с RIP-изоляцией. Подробнее

5 октября Распределенная генерация для предприятий Представители RusCable.Ru посетили торжественное открытие ежегодной конференции «Генерация энергии 2016: инвестиции, строительство и модернизация», которую проводит компания Vostock Capital. Эта конференция посвящена вопросам повышения энергоэффективности в текущих экономических условиях, распределенной генерации и вопросам инвестирования. Конференцию открыла генеральный директор компании «Восток Капитал» Оксана Федосеева. В ходе конференции прошли сессии по различным вопросам, круглые столы и – эксклюзивная особенность мероприятия – встречи с российскими и международными инвесторами, где обсуждались возможные схемы реализации проектов развития собственной генерации на предприятии. Подробнее

6 октября Кабели связи: от производства до эксплуатации 4 октября в здании института «Гипросвязь» прошла научно-практическая конференция, «Современные Lan-кабели и их применение в сетях операторов связи», организованная компанией ООО СУПР. Специалисты кабельной отрасли – представители региональных и федеральных телекоммуникационных операторов, профильных НИИ, заводов-производителей, проектных и строительно-монтажных организаций – обсудили различные аспекты построения систем связи. Медиахолдинг «РусКабель», а именно представители порталов RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ, приняли участие в конференции. Подробнее

12 октября 17 лет — полет отличный! Портал RusCable.Ru отмечает День рождения. Размещен краткий очет о деятельности компании, слова благодарности коллегам, партнерам и друзьям. Подробнее

12 октября А. Фролов: стратегической задачей российской стороны является отказ от украинского транзита газа Корреспонденты RusCable.Ru продолжают освещать важные события в отрасли. Подробный репортаж нашей журналистки о пресс-конференции «Турецкий поток»: российско-турецкое потепление?», посвящённой подписанию межправительственного соглашения по строительству газопровода «Турецкий поток» между Россией и Турцией. Соглашение предусматривает строительство двух ниток магистрального газопровода по дну Черного моря и обе нитки должны быть построены до декабря 2019 года. Подробнее

14 октября «Мы ставим перед собой амбициозные цели», - П.Завальный Корреспонденты портала RusCable.Ru вновь отправились на встречу с вновь избранным председателем Комитета Государственной Думы РФ по энергетике Павлом Завальным. Очередную конференцию он посвятил планам работы и наиболее заметным решениям в сфере энергетического законодательства, а также ответил на многие вопросы наших сотрудников, в частности о реализации программы энергоэффективности. Подробнее

18 октября Министерство энергетики России приглашает принять участие в Молодежном дне ENES – 2016 Портал RusCable.Ru очередной год выступает информационным партнером V Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики ENES-2016, который пройдет в Москве 23-25 ноября 2016 года в Гостином дворе. Форум проводится при организационной поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Правительства Москвы, координатором подготовки специального молодежного дня (25 ноября) выступает Фонд «Надежная смена». Подробнее

18 октября Начал работу форум RUGRIDS-ELECTRO 2016 Команда портала RusCable.Ru отправилась на торжественное открытие одного из важнейших событий этой осени – V Международного электроэнергетического форума RUGRIDS-ELECTRO. Главная тема RUGRIDS-ELECTRO 2016 года - «Инфраструктура роста. Оптимизация. Возможности». Организаторы форума – ПАО «Россети» – создали максимально комфортные и разнообразные условия для обмена опытом и принятия стратегических решений. В ближайшие 2 дня будут определять пути развития мировой и российской электроэнергетики, искать решения для модернизации и дальнейшего внедрения промышленных систем, разрабатывать координационную стратегию повышения энергоэффективности и указывать ключевые направления импортозамещения и единой энергополитики. Подробнее

18 октября Новая энергетика: что нас ждет? Главным мероприятием, открывшим V Международного электроэнергетического форума RUGRIDS-ELECTRO, стала пленарная сессия «Электроэнергетика 4.0. На пороге глобальных технологических изменений», на которой обсуждали изменения, связанными с новыми тенденциями в генерации, распределении и потреблении электроэнергии. Прогнозы, планы и идеи экспертов, законодателей и лидеров индустрии в новом материале RusCable.Ru. Подробнее

20 октября Завод «Изолятор»: классика и инновации отечественного электротехнического производства, признанные крупнейшим оператором энергетических сетей в России В рамках V Международного электроэнергетического форума RUGRIDS-ELECTRO,19 октября в Москве, состоялось торжественное мероприятие флагмана электротехнического производства России, завода «Изолятор»: «120 лет опыта инновационных разработок и производства высоковольтных вводов для энергетического комплекса». Формат встречи с представителями электросетевых компаний и электротехнических предприятий был выбран не совсем обычный – на площадке Форума была проведена пленарная дискуссия, а затем для гостей была организована деловая экскурсия непостредственно на производственную площадку предприятия. Наряду с энергетиками посетили завод и дискуссию представители портала RusCable.Ru, информационного партнера мероприятия. Подробнее

21 октября Российский энергетический форум: в Уфе обсудили состояние кабельной промышленности и перспективы ее развития В Уфе завершил свою работу XVI Российский энергетический форум. В рамках форума прошли Международная выставка «Энергетика Урала» и XXII специализированная выставка «Теплоснабжение, Электротехника. Кабель». Портал RusCable.Ru традиционно не только стал генеральным интернет-партнером форума, но и выступил организатором секции «Кабельная промышленность сегодня и завтра». Модератором стал генеральный директор медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев. Немаловажно, что это единственная секция в рамках деловой программы форума, посвященная вопросам кабельной промышленности.

За время её работы участники рассмотрели проблемы поддержки госсектором предприятий кабельной промышленности и механизмов взаимодействия бизнеса и власти; обсуждались вопросы экспортного потенциала кабельной отрасли и реальных инноваций в производстве кабельно-проводниковой продукции. Не обошли стороной и тему развития импортозамещающих продуктов, имеющих экспортный потенциал. Подробнее

24 октября Столица входит в зиму в полной готовности Представители портала RusCable.Ru были приглашены осветить командно-штабные учения (КШУ) состоявшиеся на базе ПАО «МОЭСК» совместно с Московским РДУ, филиалом ФСК ЕЭС, МЧС, ОЭК, Мосэнергосбытом, Мосэнерго, органами исполнительной власти и местного самоуправления. В ходе учений восстановили нарушенное энергоснабжение потребителей Центрального, Восточного, Юго-Восточного, Троицкого и Новомосковского административных округов г. Москвы. Подробнее

24 октября RUGRIDS-ELECTRO 2016 – электроэнергетика сегодня и завтра Подробнейший репортаж корреспондента портала RusCable.Ru о прошедшем 18-19 октября V Международном электроэнергетическом форуме RUGRIDS-ELECTRO. Форум стал одним из самых ярких и насыщенных событий года в мире электроэнергетики. 2 дня в Москве собрали экспертов, представителей власти и многие компании на одной площадке, чтобы совместными усилиями спрогнозировать развитие технологий и дать возможности компаниям для представления уже существующих проектов. Главной темой форума в 2016 году стала «Инфраструктура роста. Оптимизация. Возможности». Подробнее

26 октября Локализация как часть импортозамещения – рабочий вариант или способ обхода границ? 25 октября начала свою работу 14-ая выставка и конференция POWER-GEN Russia, проходящая совместно с HydroVision Russia, проводимая компанией PennWell. POWER-GEN Russia остаётся надежной профессиональной платформой для демонстрации передовых решений и инноваций в секторе электроэнергетики. Мероприятие посетили журналисты RusCable.Ru.

В этом году участниками выставки стали ведущие российские и международные игроки рынка, а также локальные компании в направлениях электроэнергетики, гидроэнергетики и локального производства электроэнергии. Программа конференции, разработанная экспертами отрасли, включает в себя обсуждение и презентацию наиболее передовых технологий и решений наряду с новейшими стратегическими идеями. Подробнее

7 ноября Стратегия развития кабельной промышленности в среднесрочной перспективе Анонсировано проведение 8 декабря 2016 года в Москве в рамках выставки «Электрические сети России» (ВДНХ, 6-9 декабря) рабочего совещания «Стратегия развития кабельной промышленности в среднесрочной перспективе», организуемого медиахолдингом «РусКабель» под эгидой Общероссийской общественной организации «Российское Профессиональное Сообщество Кабельщиков» («РПСК»).

В работе совещания заявлены представители кабельных заводов, потребители КПП, представители GR сектора. На повестке дня вопросы, посвященные системным проблемам отрасли, моделям развития кабельной промышленности на ближайшие 5-10 лет, обсуждение перспективных разработок в кабельной промышленности, инноваций в области производства и распределения электроэнергии, и, конечно же, вопросы поддержки предприятий отрасли со стороны государства и вопросы экспорта. Стоит особо отметить, что мероприятие будет проходить в партнёрстве с Подкомитетом B1 «Изолированные кабели» Российского национального комитета СИГРЭ (РНК СИГРЭ), что выводит данное мероприятие на международный уровень. Подробнее

7 ноября Индустрия 4.0, интернет вещей и стандартизация С 1 по 3 ноября в Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла XVI Международная специализированная выставка «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА-2016». В этом году впервые «ПТА» провели в новом формате в альянсе с 15-ой международной выставкой HI-TECH BUILDING. Медиахолдинг «РусКабель» выступил информационным партнером мероприятий.

2 ноября гостей «ПТА-2016» ожидала секция «Промышленная автоматизация: на пути к Industry 4.0», в рамках которой они познакомились с решениями компаний, созданными в рамках концепции Интернета вещей для всех уровней промышленной автоматизации. Подробнее

7 ноября Профессионалу кабельного рынка нужен RusCable Insider Digest Со времени выхода первого выпуска RusCable Insider («РусКабель Инсайдер Дайджест») прошло всего прошло 2 месяца. За это короткое время проект вырос и набрал популярность. Да и с самим дайджестом произошли существенные изменения. Он стал еще более удобным, благодаря откликам наших читателей и работе над ними целой команды специалистов. А также в новом, 2017 году, запланированы спецвыпуски по определенным тематикам, которые позволят вам получать готовые отчеты по тому или иному вопросу также быстро и в удобном современном формате. Подробнее

21 ноября Энергосистема Крыма: год после теракта Журналисты RusCable.Ru были приглашены в пресс-центр МИА «Россия сегодня», где, прошла пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь – Москва, посвященная крымскому блэкауту и вопросам развития энергетики в Крыму. Подробнее

23 ноября «Полимеры России 2016»: развивать переработку Репортаж RusCable.Ru о прошедшем в Москве девятом форуме «Полимеры России 2016», организованном компанией INVENTRA в составе Группы КРЕОН. Форум «Полимеры России» на протяжении служит отраслевой площадкой для встреч топ-менеджмента и владельцев, ведущих российских полимерных предприятий и обсуждения ключевых проблем развития отрасли. Мероприятие прохошло при поддержке Минэнерго и Минпромторга России. Подробнее

23 ноября Открылся форум ENES 2016 23 ноября был дан старт V международному форуму по энергоэффективности и развитию энергетики ENES 2016. Форум ENES – это главное событие в сфере энергоэффективности и энергосбережения в России. Организаторы форума - Министерство энергетики Российской Федерации и Правительство Москвы. Форум планируют посетить более 11 тысяч участников, свои стенды представят свыше 100 компаний-партнеров, среди которых мировые лидеры энергетической отрасли. Информационным партнером форума в очередной раз выступает портал RusCable.Ru.

В рамках форума пройдет насыщенная деловая программа. Пройдут пленарное заседание «Совместными усилиями городов - лидеров к устойчивому развитию и инновациям»; Российско-Германский энергетический форум в рамках заседания Российско-Германской рабочей подгруппы по энергоэффективности и возобновляемым источникам энергии; панельные дискуссии «Развитие региональной ИТ - инфраструктуры как ключевой фактор повышение энергоэффективности и качества жизни малых поселений», «Международные прогнозы развития энергетики: научно-обоснованные расчеты или программируемые сценарии?» и «Энергоэффективность 2.0. Перезагрузка»; саммит лауреатов премии «Глобальная энергия» и другие мероприятия. Подробнее

24 ноября Современные города как драйвер развития энергоэффективных технологий Отчет портала о пленарном заседании «Совместными усилиями городов - лидеров к устойчивому развитию и инновациям», на котором обсуждали энергоэффективность применительно к растущей урбанизации в мире. Тема крайне актуальна – уже сейчас 54% населения мира живет в городах, а в России этот показатель достигает 75%. В перспективе 2050 года в городах будет жить от 66 до 70% населения, а как показывает статистика, большую часть ресурсов – и энергоресурсов в первую очередь – потребляют именно живущие в городах люди. И если в развитых странах при нарастающей урбанизации энергопотребление удаётся сдерживать за счет внедрения энергоэффективных технологий и определённой культуры бережливости, то в развивающихся странах энергопотребление растёт высокими темпами и будет расти дальше, при том, что экологические риски человечеству нужно даже не сдерживать, а только снижать. Подробнее

25 ноября Ключевые цели: надежность оборудования или надежность энергоснабжения? 24 ноября, во второй день V международного форума энергоэффективности и развитии энергетики ENES 2016, прошла встреча главных инженеров электросетевых компаний «Ключевые цели: надежность оборудования или надежность энергоснабжения?». Журналисты портала RusCable.Ru побывали на мероприятии. В качестве показателей надежности работы электросетевых компаний исторически используются как уровни аварийности, характеризующие количество инцидентов и отключений электросетевого оборудования, так и комплексные показатели надежности энергоснабжения, характеризующие относительные объемы ограничения оказания услуг потребителям. При этом отключения оборудования и линий электропередачи в электрических сетях в допустимых пределах определяются проектными нормативами надежности. Подробнее

26 ноября Денег, особенно приходящих со стороны, никогда не будет достаточно Продолжает серию репортажей RusCable.Ru о деловой программе ENES 2016, освещение пленарной сессии «Импортозамещение. Инструменты поддержки сформированы. Осваивает ли бизнес предоставленное или необходимы дополнительные ресурсы?». За последние два года Правительство РФ значительно расширило перечень инструментов господдержки импортозамещающих проектов в отрасли машиностроения для ТЭК России. Фонд развития промышленности, специальные инвестиционные контракты, субсидирование процентных ставок – данные инструменты призваны активизировать инвестиционную деятельность в сегменте среднего бизнеса. Достаточно для данных инструментов? Что еще могут сделать органы государственной власти? Каким образом компании ТЭК могут способствовать политике импортозамещения? На эти и другие вопросы отвечали участники дискуссии, представители органов госрегулирования и крупного бизнеса. Подробнее

28 ноября «Все многочисленные прогнозы и сценарии отличаются друг от друга, и практически все не реализуются», - А. Яновский Чем более связанным и структурно сложным становится мир, тем сложнее принимать в нем решения и тем больше потребность в аналитике и прогнозах. Насколько же обоснованы прогнозы, как их учитывать и какое значение они имеют в экономике, обсуждали на панельной дискуссии «Международные прогнозы развития энергетики: научно-обоснованные расчеты или программируемые сценарии?» в рамках V международного форума энергоэффективности и развитии энергетики ENES 2016. Мероприятие посетили журналисты RusCable.Ru и ЭНЕРГОСМИ. Подробнее

29 ноября Сформирована программа совещания «Стратегия развития кабельной промышленности в среднесрочной перспективе» Темы развития, инноваций, энергоэффективности, самообеспечения, поддержки отечественного производителя во всех отраслях, и, особенно, в электроэнергетической, в последние годы являются главными на всех ключевых деловых мероприятиях. Кабельная промышленность, как подотрасль, играющая стратегически важную роль в энергообеспечении всех объектов страны, также нуждается в постоянном повышении качества продукции и услуг, предлагаемых потребителю. Адаптация к постоянно меняющимся экономическим условиям ставит крайне непростые задачи перед производителем кабельно-проводниковой продукции. Без совместного, активного отстаивания своих интересов, а также своевременной внешней поддержки, обеспечивать высокий уровень отечественному производителю в настоящее время не просто. Продолжая ряд мероприятия для представителей кабельного сообщества медиахолдинг «РусКабель», при поддержке Минпромторга РФ, рассказывает о программе встречи в Москве. Подробнее

6 декабря Начала свою работу выставка «Электрические сети России – 2016» В Москве на ВДНХ в павильоне № 75 начала работу одна из основных электроэнергетических выставок СНГ – ХIX международная специализированная выставка «Электрические сети России / ЛЭП-2016». Организаторы мероприятия – Совет ветеранов энергетики и ЗАО «Электрические сети». Выставка проходит при поддержке Министерства энергетики РФ, ПАО «ФСК ЕЭС», Правительства Москвы и ЗАО «Техническая инспекция ЕЭС». Традиционно, генеральным информационным партнером выставки в сети Интернет выступил портал RusCable.Ru. В этом году выставка посвящена 50-летию Дня энергетика. В 19-й раз выставка «Электрические сети России» стала местом встреч большого числа специалистов электроэнергетической сферы. И сейчас, ввиду перевода электросетевого комплекса России на новую технологическую платформу, мероприятие не теряет актуальности. Подробнее

9 декабря В Москве состоялось совещание «Стратегия развития кабельной промышленности в среднесрочной перспективе» Высоким вниманием специалистов отрасли было отмечено совещание в рамках выставки "Электричесике сети Росиии-2016", организованное "РусКабель". Темы, заявленные в программе совещания, вызвали неподдельный интерес у специалистов, посетивших в этот день выставку. В общей сложности, более 200 человек в конференц-зале 215 С стали участниками непростого разговора о направлениях развития кабельной промышленности в ближайшем будущем.

Было представлено 17 докладов по таким темам, как мировые тенденции в отрасли (по данным СIGRE), производство инновационных, импортозамещающих материалов для кабпрома, в частности пластикатов и полиэтиленов, изоляции из ЭПР резины, высоковольтные кабели, инновационные разработки и др. Были рассмотрены проблемы грозозащиты, безопасной и корректной разделки кабелей различных классов, монтажа кабельных вводов и прокладки кабеля. Подробнее

15 декабря На RusCable.Ru стартовала акция «ИНСАЙДЕР В ПОДАРОК» В конце уходящего года отдел рекламы RusCable.Ru подготовил выгодные тарифы на размещение материалов, и дал возможность попасть на страницы нового проекта – еженедельника RusCable Insider Digest («РусКабель Инсайдер Дайджест», свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589). Подробнее