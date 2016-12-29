РусГидро ввело в эксплуатацию Зарагижскую ГЭС

29 декабря в Кабардино-Балкарии состоялась торжественная церемония пуска Зарагижской гидроэлектростанции. Новый энергообъект, ставший третьей ступенью Нижне-Черекского каскада ГЭС, позволит обеспечить электроэнергией сразу несколько районов республики. В церемонии приняли участие Глава Кабардино-Балкарской Республики Юрий Коков и Председатель Правления – Генеральный директор РусГидро Николай Шульгинов.



«Будущее энергетики Кабардино-Балкарии лежит в области освоения богатейшего гидроэнергетического потенциала ее рек, и пуск Зарагижской ГЭС – важный шаг в этом направлении. Новая гидроэлектростанция внесет свой весомый вклад в развитие региона, обеспечив промышленность, города и села экологически чистой, возобновляемой электроэнергией. Мы благодарны руководству республики за активную поддержку в реализации этого проекта» - отметил Николай Шульгинов.



Зарагижская ГЭС имеет установленную мощность 30,6 МВт и среднегодовую выработку 114 млн кВт.ч (для сравнения, максимальная электрическая нагрузка всех потребителей Черекского района Кабардино-Балкарии составляет до 6 МВт). Сумма средств, вложенных РусГидро в ее строительство, составила 4 млрд рублей. Уникальной особенностью станции является отсутствие плотины, напор на гидротурбинах создается за счет естественного падения рельефа местности при помощи деривационного канала. При строительстве ГЭС не были затоплены ценные земли и не был переселен ни один человек. Таким образом, проект Зарагижской ГЭС отвечает самым высоким стандартам экологической безопасности.



Станция является третьей ступенью Нижне-Черекского каскада, включающего также Аушигерскую и Кашхатау ГЭС. Каскад, полностью возведенный в постсоветское время, является крупнейшим энергокомплексом Кабардино-Балкарии. Интеграция Зарагижской ГЭС в каскад позволила повысить экономическую эффективность проекта за счет отсутствия в компоновке станции дорогостоящих сооружений по очистке речного стока от наносов. Эти сооружения, обязательные для ГЭС на горных реках, в данном случае не потребовались, поскольку станция использует уже очищенную на верхних ступенях каскада воду.



Ввод в эксплуатацию Зарагижской ГЭС позволит снизить энергодефицит в регионе. Годовое энергопотребление Кабардино-Балкарии составляет около 1600 млн кВт.ч и растет в год на 30-60 млн кВт.ч. При этом собственная выработка электроэнергии на территории республики до пуска Зарагижской ГЭС составляла порядка 570 млн кВт.ч., или около 35% от потребности. Пуск Зарагижской ГЭС позволит покрыть рост энергопотребления в Кабардино-Балкарии на ближайшие 2-3 года. Сооружения и оборудование Зарагижской ГЭС прошли все необходимые испытания, по итогам которых были подписаны документы о завершении строительства и вводе станции в эксплуатацию.



РусГидро планирует дальнейшее развитие гидроэнергетики Кабардино-Балкарии. В настоящее время кампания рассматривает возможность достройки Верхнебалкарской малой ГЭС мощностью 10 МВт.