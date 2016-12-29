Специалисты астраханского филиала МРСК Юга приступили к установке двух блочных распределительных подстанций на улицах областного центра – Зои Космодемьянской и Дарвина

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 14:01
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: АСТРАХАНЬЭНЕРГО
Специалисты астраханского филиала ПАО «МРСК Юга» (входит в группу компаний «Россети») приступили к реализации четвертого пускового комплекса (этапа) по переводу электросетей Советского района Астрахани на более высокий класс напряжения. На этом этапе силами подрядных организаций будет осуществлена прокладка кабельных линий электропередачи и установка двух блочных распределительных трансформаторных подстанций – на улицах Зои Космодемьянской и Дарвина.
В целях совершенствования качества и надежности энергоснабжения потребителей Кировского и Советского районов Астрахани специалисты филиала МРСК Юга «Астраханьэнерго» переводят нагрузки с крупных городских центров питания, закрытых для присоединения новых мощностей, на подстанцию «Юбилейная» напряжением 110/10-10 кВ.
Реализация проекта обеспечит решение проблемы дефицита электрических мощностей, которая сложилась в областном центре в связи с интенсивным развитием строительства и наращиванием энергопотребления предприятий. Работы проводятся в рамках инвестиционного проекта МРСК Юга «Перевод распределительных электрических сетей 6 кВ г. Астрахань на напряжение 10 кВ на ПС «Юбилейная», стартовавшего в 2011 году, и распределены на 5 этапов, или, пусковых комплексов.
В декабре энергетики завершили третий пусковой комплекс, переведя с подстанций «Городская» и «Северная» 5,5 МВт мощности, и приступили к выполнению четвертого комплекса.
Выполнение четвертого и пятого комплексов, которое планируется завершить в 2017 году, частично переведет нагрузки с ПС-110/10-6 кВ «Северная» и «Царевская», что позволит присоединить к электрическим сетям МРСК Юга объекты новой городской перспективной застройки, в т. ч. важные социальные объекты.
Модернизация электросетевого комплекса областного центра, осуществляемая специалистами МРСК Юга, обеспечит надежную энергоинфраструктуру для активного жилищного и промышленного строительства в северо-восточной части Астрахани, улучшит качество энергоснабжения потребителей.