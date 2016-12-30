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Пресс-релизы

ЦКБМ отгрузило оборудование для АЭС "Бушер"

ЦКБМ отгрузило оборудование для АЭС Бушер

30 декабря 2016, 15:35
Рубрика: Пресс-релизы
Метки: АТОМЭНЕРГОМАШ

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В АО «ЦКБМ» (входит в машиностроительный дивизион Росатома – Атомэнергомаш) состоялась отгрузка оборудования для АЭС «Бушер» (Иран). На электростанцию отправлены комплектующие для главных циркуляционных  насосных агрегатов ГЦНА-1391: элементы крепежа, подшипники с накладками, прокладки главного разъема. Запчасти будут применяться при проведении планово-предупредительных ремонтов насосного оборудования.

ЦКБМ осуществляет регулярные поставки запасных частей и оказывает необходимую конструкторскую и технологическую поддержку своим заказчикам, обеспечивая сервисное обслуживание насосного оборудования атомных электростанций в России и за ее пределами. В 2016 году заключены стратегические контракты на поставку главных циркуляционных насосов для восьми новых энергоблоков России и зарубежья. Также в рамках расширения продуктовой линейки АО «ЦКБМ» подписаны договоры на изготовление и поставку комплектов насосного оборудования машинных залов для четырех блоков АЭС «Бушер» (Иран) и АЭС «Куданкулам» (Индия). Освоение новой продукции позволило предприятию не только внести вклад в реализацию программы импортозамещения, но и стать комплектным поставщиком всей группы питательных насосов для машзалов АЭС.

Компания: АО "Атомэнергомаш"
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