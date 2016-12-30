В 2016 году центры обслуживания потребителей Юго-Западного филиала Кубаньэнерго приняли более 9 тысяч обращений

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 13:03
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: КУБАНЬЭНЕРГО
За 2016 год Центры и пункты обслуживания потребителей Юго-Западного филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») приняли более 9,2 тысячи обращений клиентов. Около 7,9 тысячи были проконсультированы очно, свыше 1,3 тысячи потребителей получили консультации по телефону. Чаще всего жителей энергорайона интересуют вопросы, связанные с технологическим присоединением к электрическим сетям и оказанием дополнительных услуг.
С начала года филиалом принято 6470 заявок на техприсоединение к электрическим сетям Кубаньэнерго на общую мощность 124,2 МВт.
Значительная часть заявок на присоединение к электрическим сетям поступила от физических лиц, так называемых «потребителей льготной категории», мощность энергопринимающих устройств которых не может превышать 15 кВт, и 434 заявки от предпринимателей малого и среднего бизнеса.
– В Юго-Западном филиале функционируют центры и пункты по работе с потребителями. Здесь можно получить консультацию по вопросам электроснабжения, оформить документы на техприсоединение. Оставить письменное обращение, в том числе на получение дополнительных электросетевых услуг, – пояснил директор Юго-Западного филиала Дмитрий Головаха.
Для подачи заявки физические и юридические лица могут обратиться в центры и пункты лично, по телефону горячей линии Кубаньэнерго 8-800-100-15-52 или через официальный сайт Кубаньэнерго в разделе «Личный кабинет.