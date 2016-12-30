В Крыму почти 28 тысяч человек остались без электроснабжения из-за погоды

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 15:51
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: ЛЭП, АВАРИИ, РЕМОНТ
30 декабря с 11-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК «Крымэнерго»).
По состоянию на 11-00 отключено:
ВЛ 35 кВ – 1; ВЛ 6-10 кВ – 67;
ПС 35 кВ – 1; ТП 6-10 кВ – 558.
Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей – 15,48 МВт.
Приняты меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов.
Координация аварийно-восстановительных работ осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, ситуация находится на особом контроле у заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) А.В. Черезова до полного восстановления электроснабжения потребителей.