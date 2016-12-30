 
Подписаться на новости
Отраслевые новости: Минэнерго РФ

В Крыму почти 28 тысяч человек остались без электроснабжения из-за погоды

В Крыму почти 28 тысяч человек остались без электроснабжения из-за погоды

30 декабря 2016, 15:51
Рубрика: Минэнерго РФ
Метки: ЛЭП, АВАРИИ, РЕМОНТ

Обсудить на форуме

277 просмотров

30 декабря с 11-00 по настоящее время из-за неблагоприятных погодных условий (ветер до 15 м/с, снег) происходят отключения в электрических сетях 35 кВ и массовые аварийные отключения в распределительных сетях 610 кВ (ГУП РК «Крымэнерго»).

По состоянию на 11-00 отключено:

ВЛ 35 кВ – 1; ВЛ 6-10 кВ – 67;

ПС 35 кВ – 1; ТП 6-10 кВ – 558.

Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей (около 27 800 человек) в городах Судак и Джанкой, в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов. Мощность отключенных потребителей – 15,48 МВт.

Приняты меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов.

Координация аварийно-восстановительных работ осуществляется штабом по обеспечению безопасности электроснабжения Республики Крым, ситуация находится на особом контроле у заместителя Министра энергетики Российской Федерации, заместителя руководителя Правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения (федерального штаба) А.В. Черезова до полного восстановления электроснабжения потребителей.

Компания: Министерство энергетики РФ
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!