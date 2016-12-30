В Усть-Лабинском энергорайоне пресечено 230 случаев хищения электроэнергии

В течение 2016 года сотрудникам Усть-Лабинских электрических сетей – филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») в ходе рейдовых мероприятий пресечено 230 случаев различных нарушений, связанных с незаконным потреблением электроэнергии. Общая сумма выявленного ущерба составила почти 12 млн руб. Потребителям, допустившим противоправные действия, предъявлены соответствующие акты, которые обязывают их возместить причиненный компании ущерб.



Мероприятия по недопущению фактов безучетного и бездоговорного потребления электроэнергии энергетики проводили в 56 населенных пунктах, расположенных в Тбилисском, Выселковском, Кореновском и Усть-Лабинском районах. Все с начала 2016 года усть-лабинскими энергетиками проведено более 90 рейдов.



Наибольшее количество актов сотрудниками компании составлено по Усть-Лабинскому и Тбилисскому районам Краснодарского края.



– Расхитителей электроэнергии вычислить легко: если свет в доме горит, но при этом договор отсутствует, то вывод очевиден. Помимо этого, все технические методы кражи тоже видны сразу, – говорит директор Усть-Лабинских электрических сетей Михаил Суворов. – Таких любителей легкой наживы мы знаем, они находятся у нас на контроле – от самых начинающих до бывалых.



В течение 2016 года в добровольном порядке ущерб, причиненный филиалу компании, возместили порядка 100 нарушителей, на общую сумму почти 3 млн руб. В отношении физических и юридических лиц, которые отказываются добровольно возмещать стоимость похищенных киловатт-часов, применяются законные меры.



Напомним, что с 1 января 2016 года ужесточилась административная ответственность за безучетное и бездоговорное потребление электроэнергии. Согласно статье 7.19. «Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» самовольное подключение к электрическим сетям, а также самовольное (безучетное) использование электрической энергии влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти до пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц − от ста до двухсот тысяч рублей.



Для предотвращения противоправных действий любой житель может позвонить на круглосуточный телефон call-центра с единым федеральным номером (8-800-100-15-52), чтобы сообщить об известном ему факте незаконного потребления электроэнергии или несанкционированного вмешательства в работу энергооборудования.