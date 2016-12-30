В новогодние праздники МРСК Центра и Приволжья усилит контроль над работой энергосистемы

С 31 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. ПАО «МРСК Центра и Приволжья» будет работать в усиленном режиме. Специалисты компании обеспечат круглосуточный контроль над работой энергосистемы на весь период выходных и праздничных дней.



Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей компания приняла все необходимые меры. 31 декабря на особый режим работы перейдут диспетчерские и технические службы, сотрудники оперативных и ремонтных бригад, дежурные подстанций филиалов и руководители. Во избежание случаев отключения потребителей в праздничные дни будет поддерживаться наиболее надежная схема электроснабжения: приостановлены все виды работ на действующем оборудовании электросетевых объектов, кроме аварийно-восстановительных работ, для проведения которых подготовлены техника, инструменты, материалы и средства защиты.



Заблаговременно, накануне праздников, в целях предупреждения ситуаций обесточивания потребителей специалисты МРСК Центра и Приволжья проверили техническое состояние оборудования и противоаварийной автоматики, наличие аварийного запаса материалов, готовность к работе резервных источников системы электроснабжения (РИСЭ). Кроме того, были приняты дополнительные меры по усилению пожарной безопасности, выполнена проверка противопожарного состояния производственных и бытовых помещений, вспомогательных и подсобных зданий и сооружений, передвижных ремонтных мастерских и бригадных машин.



Для оперативной ликвидации технологических нарушений, в случае их возникновения, в работе энергосистемы регионов разработана четкая схема связи и порядок взаимодействия с органами исполнительной власти и местного самоуправления, службами МЧС, а также с территориальными сетевыми организациями, проверена рабочая готовность всех средств связи и системы диспетчерского технологического управления.



Для проведения аварийно-восстановительных работ в филиалах МРСК Центра и Приволжья готовы к оперативному реагированию 104 мобильных подразделений (701 чел. и 216 единиц техники). Срок прибытия бригад на место аварии не превышает 2-х часов. Для оперативного реагирования на возможные аварийные ситуации подготовлены 416 аварийно-восстановительных бригад (1577 человек, 417 машин и 353 единицы спецтехники). В праздничные дни круглосуточное дежурство будут осуществлять 327 оперативно-выездных бригад (657 человек, 318 единиц техники).



Кроме того, для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей подготовлены 904 резервных источника системы электроснабжения (РИСЭ) суммарной мощностью 28,6 МВт. РИСЭ находятся в постоянной готовности и при необходимости могут использоваться на любой территории.



Во время новогодних каникул на территории регионов присутствия компании проходят праздничные фейерверки и салюты. В связи с этим МРСК Центра и Приволжья еще раз напоминает о необходимости соблюдения осторожности и мер личной безопасности при нахождении в охранной зоне линий электропередачи и трансформаторных подстанций. Категорически запрещается проведение социально значимых мероприятий, массовых гуляний, разведение костров и использование пиротехнических изделий в охранной зоне ЛЭП и вблизи подстанций.



Напоминаем, что в целях оперативного информирования населения о произошедших аварийных отключениях в электрических сетях и ходе аварийно–восстановительных работ в ПАО «МРСК Центра и Приволжья» круглосуточно функционирует контакт-центр - 8 800 100 33 00. Жители могут обращаться также по телефонам Офисов обслуживания потребителей и РЭСов непосредственно по своим регионам - http://www.mrsk-cp.ru/for_consumers/no_light/who_to_call/.