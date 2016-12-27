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Новости компаний

ХКА поздравляет с наступающим Новым 2017 годом!

ХКА поздравляет с наступающим Новым 2017 годом!

30 декабря 2016, 13:32
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС

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Уважаемые партнеры, друзья! От всей души поздравляю Вас и Ваш коллектив с наступающим 2017 годом и Рождеством!

Желаю Вам перспективных проектов, надежных партнерских связей, выгодных контрактов и максимум возможностей для  самореализации. Уверен, что высокий профессионализм, неиссякаемая энергия и способность добиваться своих целей позволят Вашей команде в новом году покорить самые труднодоступные вершины.

Крепкого здоровья, счастья и удачи Вам и Вашим близким!


Генеральный директор ООО «ХКА»                            А.Г. Рудой

ПОДРОБНЕЕ О КОМПАНИИ

Компания: ООО "Холдинг Кабельный Альянс"
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