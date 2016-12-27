ХКА поздравляет с наступающим Новым 2017 годом!

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 13:32
Рубрика: Новости компаний
Метки: ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС
Уважаемые партнеры, друзья! От всей души поздравляю Вас и Ваш коллектив с наступающим 2017 годом и Рождеством!
Желаю Вам перспективных проектов, надежных партнерских связей, выгодных контрактов и максимум возможностей для самореализации. Уверен, что высокий профессионализм, неиссякаемая энергия и способность добиваться своих целей позволят Вашей команде в новом году покорить самые труднодоступные вершины.
Крепкого здоровья, счастья и удачи Вам и Вашим близким!
Генеральный директор ООО «ХКА» А.Г. Рудой