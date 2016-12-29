Энергетики АО "ДРСК" работают в режиме повышенной готовности

Розыгрыш умных часов
30 декабря 2016, 17:26
Рубрика: Энергетика
Метки: ДРСК
В период с 30 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, во всех филиалах АО «Дальневосточная распределительная сетевая компания» (входит в состав ПАО «РАО ЭС Востока») устанавливается режим повышенной готовности для обеспечения бесперебойной и надежной работы электрических сетей.
В период праздничных дней энергетики будут усиленно контролировать состояние оборудования, работоспособность всех энергообъектов. С сегодняшнего дня прекращаются все ремонтные работы кроме аварийно-восстановительных, накануне были произведены осмотры и обходы линий электропередачи и подстанций, являющихся единственным источником электроснабжения.
На случай возникновения чрезвычайных ситуаций и технологических нарушений в энергосистеме предусмотрена четкая схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад, подготовлены бригадные автомашины, спецтехника, аварийный запас материалов и оборудования. Установлены контакты с органами МЧС, руководителями регионов и муниципальных образований.
В целях недопущения проникновения посторонних лиц объекты АО «ДРСК» взяты под усиленный контроль. Кроме того, усилен контроль за соблюдением пропускного и внутриобъектового режимов, приняты дополнительные меры по предупреждению и пресечению возможных правонарушений.
При возникновении экстренных ситуаций жители Дальневосточного региона могут звонить на единый телефон горячей линии 8-800-1000-397.