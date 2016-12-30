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Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Олег Бударгин подвел итоги исполнения "Ленэнерго" в 2016 году поручений Президента

Олег Бударгин подвел итоги исполнения Ленэнерго в 2016 году поручений Президента

2 января 2017, 13:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, ЛЕНЭНЕРГО

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 В пятницу, 30 декабря 2016 года, генеральный директор ПАО «Россети» Олег Бударгин провел итоговое совещание по исполнению перечня поручений Президента России Владимира Путина, касающихся регулирования деятельности и финансового оздоровления ПАО «Ленэнерго» (дочерняя структура ПАО «Россети»).

Первый заместитель генерального директора «Россетей», исполняющий обязанности генерального директора «Ленэнерго» Роман Бердников доложил об итогах работы компании в 2016 году и планах на 2017.

В 2016 году «Ленэнерго» завершило все работы по подключению действующих потребителей, обязательства перед которыми компания накопила еще с 2001 года, в части физической готовности электросетевой инфраструктуры.

Роман Бердников доложил, что «Ленэнерго» исполнило 38 662 договора, из которых в Санкт-Петербурге – 10 037, в Ленинградской области – 28 625.

Глава «Ленэнерго» поблагодарил другие дочерние компании «Россети» за содействие в строительстве электросетевой инфраструктуры в рамках реализации программы облигаций федерального займа (ОФЗ).

Важным итогом уходящего года стали планы «Ленэнерго» впервые за несколько лет выйти на чистую годовую прибыль.

Роман Бердников также рассказал, что к 1 января 2017 года весь производственный персонал «Санкт-Петербургских электрических сетей» и «Петродворцовой электросети» полностью перейдет в «Ленэнерго» и будет составлять единый производственный коллектив.

Глава «Россетей» Олег Бударгин отметил, что все мероприятия в рамках поручений Президента, в том числе и по исполнению накопленных обязательств по договорам техприсоединения, исполнены.

В дополнение к этому «Ленэнерго» направило 17 млрд рублей на погашение кредитных обязательств, снизив тем самым долговую нагрузку компании.

Олег Бударгин отметил, что все принятые меры обеспечили компании финансовую устойчивость и на сегодняшний день она лидирует по этому показателю во всей группе «Россети».

В свою очередь, Роман Бердников отметил, что в рамках реализации программы ОФЗ, «Ленэнерго» удалось с помощью оптимизации технических решений и применения новых технологий сэкономить около 4 млрд рублей из выделенных средств господдержки на реализацию программы исполнения накопленных обязательств.

«Мы обратимся в Минэнерго с просьбой оставить сэкономленные средства в компании для дальнейшей модернизации электросетевой инфраструктуры и под электроснабжение объектов комплексного развития Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в том числе и жилищной застройки», - подчеркнул Олег Бударгин.

Глава «Россетей» отметил слаженную работу администраций Петербурга и Ленобласти, проектировщиков, производителей оборудования. Он также подчеркнул роль жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области в реализации программы ОФЗ, поблагодарил их за понимание и поддержку компании в непростой период.

Олег Бударгин также выразил благодарность коллективу электросетевой компании за самоотверженную работу в этом году, ответственное выполнение поручения президента России и своевременное проведение текущих работ.

Глава «Россетей» отметил, что, несмотря на все сложности реализации программы накопленных обязательств по договорам техприсоединения и занятости производственного персонала, в 2016 году «Ленэнерго» удалось снизить количество технологических нарушений на 11%, а среднюю продолжительность восстановления электроснабжения сократить на 1 час 38 минут.

Подводя итог производственного совещания, Олег Бударгин подчеркнул, что в ближайшее время будет разработана программа развития «Ленэнерго» на 5 лет с учетом планов администрации Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Компания также планирует добиться максимального снижения потерь электроэнергии в сетях за счет повышения контроля и учета электроэнергии.

«В 2017 году «Ленэнерго» необходимо сделать все возможное, чтобы стать гарантом надежности электроснабжения потребителей и стать компанией, полностью соответствующей идеологии «умных» сетей», - подчеркнул он.

Компания: ПАО "Россети"

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