Взаимодействие энергетиков "Пермэнерго" и судебных приставов Прикамья получило дополнительный импульс

Розыгрыш умных часов
2 января 2017, 10:55
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: ПЕРМЭНЕРГО
Филиал ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» и Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю подписали Соглашение об информационном взаимодействии. Своими подписями документ скрепили директор филиала «Пермэнерго» Олег Жданов и главный судебный пристав Пермского края Игорь Кожевников.
Соглашение определяет порядок обмена информацией и общие условия взаимодействия филиала «Пермэнерго» и УФССП по Пермскому краю при совместной деятельности, направленной на исполнение законодательства Российской Федерации.
Основными задачами соглашения являются: оказание информационной поддержки, координация действий уполномоченных сотрудников, направленных на исполнение судебных актов в полном объеме и в установленные сроки. Это поможет ускорить процесс реализации принудительного исполнения, в частности, путем обращения взыскания на автотранспорт должников, его эвакуацию и последующую продажу с торгов.
Отметим, что уже сейчас энергетики и приставы совместно реализуют целый комплекс мер, направленных на взыскание задолженности с потребителей электрической энергии. В их числе: организация совместных рейдов, розыск и арест сотрудниками ФССП имущества неплательщиков, ограничение на выезд должников за пределы Российской Федерации. По результатам данных мероприятий за 9 месяцев уходящего года по почти 500 исполнительным производствам взыскано более 28 миллионов рублей, проведено 64 рейда по 462 должникам.
В первой половине 2017 года в ОАО «МРСК Урала» запланировано внедрение пилотного проекта системы электронного документооборота, которая позволит упорядочить процесс обмена между энергокомпанией и ФССП информацией, необходимой для ведения исполнительных производств.