Итоги года и перспективы российской металлургической отрасли

В уходящем году, согласно единодушным прогнозам аналитиков и представителей отрасли, отечественной металлургии было суждено испытать все последствия мирового экономического кризиса, включая падение цен на металлопродукцию и снижение внутреннего спроса. Последний, по некоторым прогнозам, должен был упасть еще на 10-12% относительно даже далеко не благополучного 2015 года.



Негативные предчувствия оправдал уже первый квартал: если в 2015 году производство стали в РФ впервые за несколько лет снизилось (на 1,8%), то в январе-марте 2016 года снижение дошло до 5,4% относительно того же периода прошлого года. И пусть отдельные металлургические гиганты сумели даже в этот период нарастить производство, прибыль падала у всех: от 20% у "Северстали" и Магнитогорского металлургического комбината (ММК) до 5,6 раза у Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). А не отчитывавшийся за I квартал Evraz сократил прибыль в 2,7 раза по итогам первого полугодия.



"Первый квартал был тяжелым для металлургов всего мира с точки зрения прибыльности – цены и спрос были довольно низкими, и компаниям необходимо было сфокусироваться на оптимизации издержек", — констатирует представитель Evraz. "Особенно тяжелым стал первый квартал, поскольку он характеризовался минимальными за много лет ценами почти на все виды производимой нами продукции", — признался РИА Новости и гендиректор угольно-металлургического "Мечела" Олег Коржов.



По оценке экономиста группы НЛМК Сергея Тахиева, из-за кризиса избыточных мощностей и замедления спроса в Китае цены на сталь и сырье в конце прошлого – начале текущего года упали до 12-летних минимумов. Реакцией на это стал дальнейший рост протекционизма, уже ставшего характерной чертой последних кризисных лет. "Сейчас против российской стали в различных странах введено 46 мер защиты. Свободная торговля сталью в мире находится под угрозой в связи с введением необоснованных мер защиты собственных неэффективных производителей в ряде стран", — отмечает Тахиев.



"Яркий пример – решение Еврокомиссии по антидемпинговому расследованию в отношении холоднокатаного проката в феврале 2016 года (для "Северстали" пошлина на данную продукцию составила 34,1%, для ММК — 18,7%, для НЛМК и прочих российских компаний — 36,1% — ред.). Еще один пример – Индия, где в дополнение к высоким импортным пошлинам поставки уже ограничены специальными защитными мерами, обязательной сертификацией импорта и механизмом "минимальных цен импорта", — вторит коллеге представитель "Северстали". Обе компании, кстати, уже подали иски в Европейский суд общей юрисдикции, оспаривающие решение ЕК, но каких-либо результатов пока нет.



Восточный сюрприз



Однако весной помощь пришла, откуда не ждали: Китай, на долю которого приходится почти половина мирового производства стали, объявил о масштабных сокращениях избыточных промышленных мощностей в ближайшие пять лет, включая производство стали на 100-150 миллионов тонн, угля — на 500 миллионов тонн. Это решение отечественные металлурги считают самым важном фактором для отрасли, который, в частности, по словам представителя Evraz, заметно выправил баланс спроса и предложения на сталь, и цены пошли вверх практически на всех рынках.



В свою очередь, улучшения в отечественной экономике в течение года отмечают в "Северстали", сначала прогнозировавшей падение потребления на внутреннем рынке на 10%. "Однако мы пересмотрели свой прогноз в связи с тем, что видим улучшения в экономике, наши основные клиенты показывают определенные признаки стабилизации. Мы ожидаем, что в этом году падение потребления составит 5-7%, а с 2017 года прогнозируется некоторый рост потребления стали на фоне восстановления российской экономики", — указал представитель "Северстали".



Как бы то ни было, беспристрастный Росстат, фиксировавший падение выпуска стали в январе-марте на 5,4%, по итогам полугодия отметил снижение уже на 1,4%, за 9 месяцев – на 1,3%, а в январе-ноябре – всего лишь на 0,4%. При этом почти все сталелитейные компании РФ завершили три квартала, практически восстановив или даже нарастив уровень производства, а также показав рост прибыли.



На угле



Впрочем, влияние китайского фактора на угольные рынки оказалось еще более впечатляющим. Планы Китая по закрытию в текущем году 250 миллионов тонн внутреннего производства угля, отмечает глава "Мечела", были выполнены досрочно по итогам 11 месяцев. "Для мирового рынка это весьма существенные объемы. Для сравнения можно привести объем экспорта российского угля – в 2015 году он составил около 150 миллионов тонн. На этом фоне с начала 2016 года импорт угля в Китай увеличился почти на 10%. В 2014-2015 году наблюдалась обратная картина: импорт угля в Китай упал почти на 40%", — говорит глава "Мечела".



По его словам, спотовая цена на премиальный твердый коксующийся уголь на базисе FOB Австралия с начала июня выросла в три с половиной раза, преодолев отметку в 300 долларов за тонну. "На четвертый квартал 2016 года японские металлурги и австралийские угольщики зафиксировали бенчмарк на уровне 200 долларов за тонну, что по сравнению с предыдущим кварталом выше на 116%, на первый квартал 2017 года бенчмарк — 285 долларов", — отметил Коржов.



Стремительный рост цен на коксующийся уголь, по словам представителя Evraz, стал хорошим подспорьем для угольного бизнеса компании. А для "Мечела", как одной из самых закредитованных металлургических компаний, повышение цен стало, пожалуй, наиболее приятным сюрпризом, позволившим поправить финансовое положение, который не был испорчен даже некоторым спадом на рынке стальной продукции в третьем квартале.



"Именно в этом периоде был зафиксирован постепенный подъем цены на коксующийся уголь, а затем ее взрывной рост – то самое угольное ралли, которое никто не прогнозировал, и которое продолжилось и в октябре, и в ноябре. Уже в октябре долларовая выручка "Мечела" от реализации угля различных марок более чем в два раза превысила аналогичный показатель за октябрь 2015 года", — рассказывает Коржов.



Антикризисные достижения



Хотя "Мечел", которому из-за накопленных долгов еще год-два назад прочили то смену владельца, то банкротство и распродажу по частям, вполне оправданно может считать основным событием года и достижение долгожданной договоренности с кредиторами.



В 2016 году компания практически завершила реструктуризацию долга перед крупнейшими кредиторами (в целом порядка 4,1 миллиарда долларов) с продлением отсрочки начала погашения долга до 2020 года и последующим погашением в течение трех лет. Кроме того, были реструктурированы обязательства по облигациям, часть долга помогла погасить и продажа Газпромбанку 49% в Эльгинском проекте.



Несмотря на сохраняющуюся в целом неблагоприятную ситуацию на рынке, для ряда компаний главным событием года стал и запуск новых проектов. Так, Evraz начал строительство новой доменной печи на Нижнетагильском комбинате мощностью 2,5 миллиона тонн чугуна в год, ММК приступил к строительству новой аглофабрики стоимостью порядка 22 миллиарда рублей и мощностью 5,5 миллиона тонн доменного сырья в год, а НЛМК запустил фабрику окомкования Стойленского ГОКа мощностью 6 миллионов тонн окатышей в год.



"Запуск фабрики позволит на 100% обеспечить потребности НЛМК в доменных окатышах за счет переработки на собственных мощностях низкомаржинального сырья, которое ранее продавалось на экспорт, что позволит существенно снизить себестоимость. Эффект на себестоимость производства стали – снижение на 12 долларов на тонну в 2017 году. По предварительным оценкам, наша себестоимость снизится в целом по группе на 150 миллионов долларов только от ввода в строй этого объекта", — подсчитал экономист НЛМК.



С верой в Россию и Китай



Перспективы на будущий год для российских сталеваров пока выглядят достаточно противоречивыми. Так, мировая металлургия, как отмечают в "Северстали", продолжает находиться в кризисе избыточных мощностей (уровень загрузки сталелитейных мощностей в мире ниже 70%), а по итогам 2016 года ожидается лишь небольшой рост потребления стали в мире – на уровне 1,5%.



В то же время, мировой рынок стали, указывает представитель "Северстали", в большой степени определяется динамикой спроса в Китае, а также динамикой мировых цен на сырье для металлургии. "Высокие цены на коксующийся уголь и устойчивый спрос на сталь в Китае будут поддерживать цены на сталь. Цены на сталь в 2017 году могут быть выше, чем в 2016 году, особенно в первом полугодии за счет поддержки со стороны высоких цен на уголь, а также сезонного роста спроса в Китае", — полагают в "Северстали".



В отношении внутреннего рынка прогнозы также не выглядят однозначными. Например, международное рейтинговое агентство Moody's уже дало соответствующий негативный прогноз для российской сталелитейной отрасли, основанный, прежде всего, на слабом внутреннем спросе.



"Мы ожидаем, что внутренний спрос на сталь в России будет оставаться слабым до тех пор, пока экономика, потребительская уверенность и покупательная способность не стабилизируются" — заявил вице-президент агентства Губерт Аллемани. В частности, агентство отмечает неясные перспективы восстановления индекса деловой активности (PMI) в области промышленности на уровне выше 50 пунктов.



"Это не произойдет, пока экономика не стабилизируется. Стабилизация экономики, в свою очередь, будет зависеть от цен на нефть", — полагают в Moody's. При этом на экспортных рынках, по мнению агентства, все большую угрозу для российских сталелитейщиков представляют протекционистские меры местных властей.



С агентством российские металлурги согласны не во всем и смотрят в ближайшее будущее со сдержанным оптимизмом. По мнению Сергея Тахиева из НЛМК, экономика страны уже адаптировалась под такие новые условия, как снижение цен на энергоносители, удорожание внешнего финансирования и резкие колебания валюты.



При этом никуда не делись фундаментальные факторы спроса на сталь – стране необходимы инвестиции в инфраструктуру, в строительство, в машиностроение. "На этом фоне стабилизация экономики, замедление инфляции и снижение запретительных ставок по кредитам для потребителей металлопродукции внушают осторожный оптимизм", — полагает экономист НЛМК.



Представитель "Северстали" также указывает на накопленный в экономике России в 2015-2016 годах отложенный спрос, который может проявиться в следующем году, в частности, в потреблении на рынке автомобилей, обновлении основных фондов, инвестициях в недвижимость. "Российская экономика сохраняет возможности использовать преимущества от ослабления рубля в реальном выражении за счет развития экспорта и более успешной конкуренции с импортом на внутреннем рынке. Мы прогнозируем в 2017 году небольшой рост потребления стали — в пределах 1,5%", — отмечает представитель "Северстали".



"Если по итогам 2016 года мы видим снижение потребления металлопродукции, то в 2017 год мы смотрим с оптимизмом. Планируем, что в 2017 году по сравнению с 2016 годом произойдет небольшой рост внутреннего потребления до 2%. При этом, на одном из наших ключевых рынках, автомобилестроительном, ожидаем рост до 5%", — заявил РИА Новости гендиректор ММК Павел Шиляев.



По индивидуальным рецептам



Несмотря на в общем-то негативный прогноз, агентство Moody's признает, что и в будущем году прибыльность российских компаний будет оставаться высокой даже при низких ценах на сталь. Это объясняется низкими издержками из-за слабого рубля и достигнутого уровня операционной эффективности.



"Мы продолжим придерживаться нашей стратегии: снижение издержек, чтобы оставаться в левой части кривой затрат, точечные инвестиции (умный capex), а также развитие клиентоориентированности (в частности, качества продукции, сервиса и сроков доставки)", — поделился представитель "Северстали" планами на следующий год, под которыми, наверное, мог бы подписаться представитель любой другой металлургической компании.



Обладающий активами не только в России, но и в Европе и США, НЛМК также рассчитывает на рост спроса и на этих рынках. "В США мы ожидаем рост инвестиций в инфраструктуру, в Европе – увеличения производства в автопроме, машиностроении, ветроэнергетике, наших традиционных отраслях потребления", — сказал представитель компании.



Оптимистично настроен и глава "Мечела". "Мы полагаем, что следующий год для "Мечела" будет лучше, чем уходящий. В 2017 году компания рассчитывает увеличить объемы поставок такой высокомаржинальной продукции, как фасонный прокат и рельсы для нужд РЖД и других заказчиков. Мы также планируем в полной мере воспользоваться благоприятной рыночной ситуацией и нарастить экспорт коксующегося угля, в том числе и с Эльгинского месторождения, на ключевые для нас рынки Азиатско-Тихоокеанского региона", — сообщил Коржов.



Источник: РИА Новости.

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