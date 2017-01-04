Итоги года в российской электроэнергетике: крупные сделки и громкие аресты

Для российской электроэнергетики прошлый год был щедрым на громкие события и крупные сделки. После довольно спокойных двух лет 2016 год радовал масштабными продажами и покупками и даже обещает интересный 2017-ый. Индекс сектора "Электроэнергетика" на Московской бирже, выросший в 2015 году на 20% после затяжного четырехлетнего падения, в этом году смело взлетел более чем вдвое.



Одной из самых громких тем в отрасли, если не самой громкой, к сожалению, стали аресты топ-менеджеров компаний. В июне по обвинению в мошенничестве был арестован экс-глава "Русгидро", а на тот момент председатель совета директоров "Квадры" Евгений Дод.



В сентябре по делу о даче взяток экс-руководству республики Коми арестовали действующего гендиректора "Т Плюс" Бориса Вайнзихера и руководивших компанией ранее управляющего директора и совладельца "Реновы" Евгения Ольховика и гендиректора "Вымпелкома" Михаила Слободина. Слободин в это время находился за границей и его арест является заочным, пост гендиректора "Вымпелкома" он покинул в день задержания других подозреваемых.



Аресты породили очень много слухов и догадок о том, кто был прав или не прав, кто кому мешал или не мешал. Уголовные дела пока расследуются.



Быть верным себе



"Интер РАО" хочется назвать счастливчиком года, но, точнее сказать, что компания стала живым воплощением поговорки "вода камень точит", ну или "упорство и труд все перетрут".



Еще в 2010 году, когда государство только готовилось передать "Интер РАО" в счет оплаты допэмиссии 40% акций "Иркутскэнерго", этим пакетом заинтересовалась "Русгидро". Она предлагала "Интер РАО" в обмен собственные акции, сделку планировали завершить в 2011 году, но тут председатель правления "Интер РАО" Борис Ковальчук сказал то, что постоянно повторял потом журналистам на протяжении пяти лет примерно теми же самыми словами.



"Мы "Иркутскэнерго" получили за 48 миллиардов рублей. При обмене дешевле быть не может. Должны добиться справедливой цены, этим с коллегами "Русгидро" и занимаемся", — заявил Ковальчук. Позднее только вместо обмена речь стала идти о продаже, а второй стороной переговоров выступила подконтрольная En+ Group Олега Дерипаски "Евросибэнерго".



И, наконец, в мае 2016 года "Интер РАО" и "Евросибэнерго" объявили о сделке по продаже 40,29% акций "Иркутскэнерго" за 70 миллиардов рублей, что не только выше цены приобретения этих акций, но и примерно в два раза выше их рыночной стоимости на момент сделки.



Семь раз отмерь и семь отежь



История с докапитализацией "Русгидро" для спасения от долгов ее "дочки" — "РАО ЭС Востока" — напоминает девушку, выбирающую себе платье к новогоднему празднику. Она все не может решить, то ли платье по размеру уже купить, то ли на диете еще посидеть. В сентябре 2015 года "Русгидро" договорилась с ВТБ, что банк выкупит ее допэмиссию на 85 миллиардов рублей. Потом в нее решили включить еще активы и объем увеличили до 154,7 миллиарда рублей.



Но в 2016-ом девушка, как Бриджит Джонс, решила, что в новом году ей надо худеть и вообще вести здоровый образ жизни. Правда, вышло удачнее, чем у киногероини. Для начала из допэмиссии убрали сладкое, то есть допактивы, увеличившие ее до 154,7 миллиарда. Потом начался переход к сбалансированному питанию: инвестиции "Русгидро" пересматривались и по возможности сокращались, финансирование программы модернизации снизилось (на 60 миллиардов рублей за четыре года), непрофильных активов для продажи насчитали на 19 миллиардов рублей и на 15 в этом же году и продали.



В итоге долгожданный размер достигнут и допэмиссию компания сейчас проводит только на 40 миллиардов рублей в пользу ВТБ и еще на 15 миллиардов продаст банку казначейские акции.



Они остаются



"Дочки" иностранных компаний, работающие в российской электроэнергетике – "Фортум", "Энел Россия" и "Юнипро" — тоже были щедры на громкие новости. Несмотря на продажи активов или слухи о таких продажах, они терпеливо повторяли журналистам, что продолжат работать в России.



"Фортум" в феврале продал Тобольскую ТЭЦ нефтехимическому холдингу "Сибур". Сумму сделки не назвали. ФАС, согласовывавшая сделку, сообщала, что номинальная стоимость ТЭЦ составляет 9 миллиардов рублей. В отчете финской материнской компании Fortum в апреле говорилось, что она ожидает от "Сибура" в счет оплаты еще 119 миллионов евро.



В апреле "Энел Россия", дочка итальянской Enel, сообщила, что рассматривает возможность продажи своего крупнейшего актива – Рефтинской ГРЭС. Гендиректор Enel Франческо Стараче в конце ноября говорил, что не хотел бы продавать все электростанции компании в РФ одним пакетом, вместе с планируемой продажей Рефтинской ГРЭС. Тогда же он заявил, что Enel продолжает переговоры о продаже Рефтинской ГРЭС, а также получила предложения о покупке других своих электростанций в России. Газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщала, что покупкой всей "Энел Россия" интересуется "Интер РАО".



"Юнипро", подконтрольная немецкой Uniper, в этом году, к сожалению, не смогла преодолеть злой рок. В январе 2015 года произошла авария на Сургутской ГРЭС-2, расходы на ремонт после которой составили 1,7 миллиарда рублей. Частично затраты компенсировала страховка в 1,07 миллиарда рублей.



Но уже 1 февраля 2016 года произошло возгорание на новом, не проработавшем и полгода, энергоблоке Березовской ГРЭС. Расходы на его восстановление, по оценке компании, составят не менее 25 миллиардов рублей, а ремонт продлится как минимум до сентября 2018 года.



"Юнипро" при этом все равно остается образцом по выплате дивидендов в электроэнергетическом секторе России. Да, она направила на дивиденды за 2015 год не привычные 100%, а 80% чистой прибыли по РСБУ, но общая сумма дивидендов осталась одной из самых высоких в отрасли. К тому же компания выплатила 7,3 миллиарда рублей дивидендов по итогам девяти месяцев 2016 года и из нераспределенной прибыли прошлых лет. Практику выплат дивидендов дважды в год "Юнипро" намерена продолжить.



Сериально и мелодраматично



Нешуточные страсти в этом году кипели вокруг компании "Квадра" и, видимо, основной сюжет сезона-2016 растянется и на следующий. Это история очень напоминает детективный сериал — запутанно, временами драматично, но, кажется, все будет хорошо.



Входила в этот год компания плохо: явно опаздывала со строительством четырех энергоблоков, непонятно на какие средства завершала бы стройки, а задержки грозили штрафами, оценки которых весной 2016 года доходили до 6 миллиардов рублей и в перспективе только росли.



Несмотря на все это компания активно боролась за счастливое будущее — в январе контролирующая "Квадру" группа "Онэксим" Михаила Прохорова громогласно объявила о том, что совет директоров дочерней компании возглавит менеджер из числа тяжеловесов — экс-глава "Русгидро" Евгений Дод. В марте он занял этот пост.



А в апреле регулятор энергорынков – ассоциация "НП "Совет рынка" — предварительно одобрил отмену штрафов за просрочку "Квадре" при ее отказе от строительства одного из четырех энергоблоков и достройке трех других. Для этого компании нужно было не позднее 23 сентября уговорить продавцов и покупателей электроэнергии и подписать с ними соответствующие документы.



Причем отмена штрафов для "Квадры" не только ценна сама по себе, но и является условием получения кредитов, на которые будут достраиваться оставшиеся блоки. До 7,5 миллиарда рублей – от Сбербанка и Газпромбанка и до 3 миллиардов рублей – от "Онэксима".



На прощение штрафов потребители, которые эти штрафы и получают, идут неохотно, тем более сразу по четырем блокам. Они предлагали "Квадре" достроить только два и отказаться от строительства тоже двух – потребители тогда бы не получили штрафные платежи, но сэкономили бы на оплате работы новых блоков. Компанию, которой еще по кредитам расплачиваться, это не устраивало.



Споры шли и публичные, и кулуарные и, казалось, бесконечные. Упрямства обеим сторонам не занимать, силы были равны. Договориться смогли лишь в последний день, уже ночью 23 сентября. В итоге компанию освободили от штрафов на 33 месяца.



Но это не конец. Счастья, которое в этом случае в деньгах, пока нет, потому что отменили штрафы за просрочку, а еще есть так называемые эмиссионные. С их снижением сейчас разбираются ФАС, Минэнерго и Минэкономразвития. Когда и этот вопрос решат, можно будет кредит на достройку брать.



Источник: РИА Новости.

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