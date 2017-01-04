Как изменится мировая зеленая повестка с приходом Дональда Трампа

От администрации президента США Дональда Трампа ожидают крайне резких антизеленых мер, включая выход из Парижского климатического соглашения, снижение уровня экологического госрегулирования, сворачивание программ поддержки возобновляемой энергетики и стимулирование добычи нефти и газа. Вероятно, реальная политика новой администрации окажется не столь радикальной: большинство зеленых инициатив в США — в руках частного сектора, городов и штатов. 2017 год определит, будет ли смена политического курса в США серьезной приостановкой развития сектора — пока не более того.



Администрация Барака Обамы, уходящая в начале следующего года, запомнится в том числе и активной зеленой политикой. Так, вводимые на протяжении последних восьми лет налоговые льготы для возобновляемой энергетики (ВИЭ) вывели США на второе место в мире по установленной мощности ветроэнергетики и на четвертое — по солнечной. Все новые ограничения для предприятий на выбросы загрязняющих веществ и парниковых газов привели к существенному снижению обоих показателей почти во всех штатах и в стране в целом. А 20 декабря администрация США совместно с правительством Канады ввела запрет на добычу нефти и газа в обширных районах Арктики и Атлантики. Во многом благодаря договоренностям двух крупнейших эмитентов парниковых газов — Китая и США — в декабре 2015 года было утверждено новое Парижское климатическое соглашение, а в ноябре 2016 года оно вступило в силу. Почти все зеленые меры Барака Обамы вызывали серьезную волну критики бизнес-кругов внутри страны, их позицию традиционно поддерживали Конгресс и Верховный суд, заблокировавший план "чистой энергетики" США с новыми ограничениями для угольного сектора страны.



Дональд Трамп, "президент угля", не раз выступал против любых ограничительных мер для американского бизнеса, угрожал выйти из Парижского климатического соглашения, отменить поддержку научных исследований в области климата и экологии и налоговых льгот для ВИЭ, распустить Агентство по охране окружающей среды (EPA), взамен дав старт новым проектам в области нефти и газа. Большинство кандидатов господина Трампа на ключевые посты в новой администрации, по словам Huffington Post, выглядят как "правительство нефти и газа". В их числе глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон, кандидат на пост госсекретаря, и бывший генпрокурор штата Оклахома Скотт Пруитт, основной критик EPA во власти в США,— он готовится EPA возглавить.



Если бы все слова превращались в дела, 2017 год мог стать первым годом большого кризиса зеленой повестки во всем мире. Однако, как ожидается, популистские предвыборные лозунги будут существенным образом отличаться от реальной политики новой администрации. Из Парижского соглашения США, скорее всего, не выйдут (вдобавок этот процесс юридически может занять до пяти лет, что превышает срок президентства Дональда Трампа) и EPA не распустят. Из наиболее реальных антизеленых мер — снижение налоговой поддержки ВИЭ и сокращение поддержки научных исследований. Кроме того, ввиду крайне высокой представленности лоббистов нефтегазового сектора в новой администрации не исключен запуск новых программ налоговой поддержки сектора ископаемого топлива, прежде всего в области сланцевой нефти, и это может привести к дальнейшему падению цен на нефть, что для сектора критично.



Есть у Дональда Трампа и ряд дополнительных ограничителей — и внешних, и внутренних. В числе первых активная зеленая политика Китая, который ряд аналитиков уже называют претендентом на статус климатического лидера в мире, если им откажутся быть США. Второе — внутриамериканские стимулы. Уже сейчас климатические цели Калифорнии или Нью-Йорка амбициознее национальных. В ряде штатов США есть собственные системы поддержки энергоэффективности и ВИЭ, города сокращают потребление и инвестиции в сектор ископаемого топлива, в Калифорнии и северо-восточных штатах США запущены углеродные рынки. Зеленая экономика, в том числе ВИЭ,— это уже серьезный сектор экономики США, более 200 крупнейших американских компаний объявили о собственных целях по снижению выбросов парниковых газов, десятки компаний обязались перейти на 100% ВИЭ на фоне дешевеющей солнечной и ветряной энергетики — отказаться от этого слишком дорого.



В итоге основания предполагать что-то большее, чем небольшую паузу в развитии сектора, могут появиться лишь в 2017 году — и сторонникам, и противникам будущего курса Дональда Трампа стоит подождать с прогнозами.

Источник: Коммерсант.