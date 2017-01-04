Энергетики провели противоаварийную тренировку и отработали действия при нарушении электроснабжения при -30°С

Розыгрыш умных часов
5 января 2017, 16:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, УЧЕНИЯ
Для проверки готовности к обеспечению надежного электроснабжения потребителей при любых внешних условиях и отработки действий во внештатных ситуациях, связанных с нарушением нормальной работы электросетевого оборудования из-за непогоды, энергетики Саратовского филиала ПАО «МРСК Волги» (дочерняя структура ПАО «Россети») провели очередную противоаварийную тренировку.
По легенде, неблагоприятные погодные условия (резкое понижение температуры до -30°С, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, пурга) привели к повреждению 31 линии электропередачи напряжением 6 (10) кВ и перерыву в электроснабжении потребителей в ряде районов области.
В ходе тренировки отрабатывались действия по определению объемов отключенного оборудования и возможности восстановления энергоснабжения потребителей по резервным схемам, организации проведения аварийно-восстановительных работ в минимальные сроки, схемы логистики при подвозе необходимых материалов и оборудования, своевременного выдвижения и подключения резервных источников (РИСЭ) для восстановления электроснабжения потребителей.
Было проверено наличие аварийного запаса материалов и оборудования, готовность техники (бригадных автомобилей, автоподъемников, бурильно-крановых машин, опоровозов), а также оснащенность бригад для работы в период аварийно-восстановительных работ.
Специалисты Штаба электросетевого комплекса, наблюдавшие за тренировкой, признали действия энергетиков высокопрофессиональными, слаженными и оперативными.
Отработка на практике комплекса мер по предупреждению внештатных ситуаций и оперативной ликвидации их последствий существенно сокращает время восстановления энергоснабжения потребителей в случае реальных технологических нарушений.