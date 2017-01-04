 
Подписаться на новости
Россети, ФСК ЕЭС, МРСК

Энергетики провели противоаварийную тренировку и отработали действия при нарушении электроснабжения при -30°С

Энергетики провели противоаварийную тренировку и отработали действия при нарушении электроснабжения при -30°С

5 января 2017, 16:04
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ, УЧЕНИЯ

Обсудить на форуме

296 просмотров

Для проверки готовности к обеспечению надежного электроснабжения потребителей при любых внешних условиях и отработки действий во внештатных ситуациях, связанных с нарушением нормальной работы электросетевого оборудования из-за непогоды, энергетики Саратовского филиала ПАО «МРСК Волги» (дочерняя структура ПАО «Россети») провели очередную противоаварийную тренировку.

По легенде, неблагоприятные погодные условия (резкое понижение температуры до -30°С, усиление северо-восточного ветра с порывами до 15 м/с, пурга) привели к повреждению 31 линии электропередачи напряжением 6 (10) кВ и перерыву в электроснабжении потребителей в ряде районов области.

В ходе тренировки отрабатывались действия по определению объемов отключенного оборудования и возможности восстановления энергоснабжения потребителей по резервным схемам, организации проведения аварийно-восстановительных работ в минимальные сроки, схемы логистики при подвозе необходимых материалов и оборудования, своевременного выдвижения и подключения резервных источников (РИСЭ) для восстановления электроснабжения потребителей.

Было проверено наличие аварийного запаса материалов и оборудования, готовность техники (бригадных автомобилей, автоподъемников, бурильно-крановых машин, опоровозов), а также оснащенность бригад для работы в период аварийно-восстановительных работ.

Специалисты Штаба электросетевого комплекса, наблюдавшие за тренировкой, признали действия энергетиков высокопрофессиональными, слаженными и оперативными.

Отработка на практике комплекса мер по предупреждению внештатных ситуаций и оперативной ликвидации их последствий существенно сокращает время восстановления энергоснабжения потребителей в случае реальных технологических нарушений.

Компания: ПАО "Россети"
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Информация по заявке
Актуальность
Город
Текст по заявке
или прикрепите файл
Прикрепить файл
Контактные данные
Организация
E-mail
Телефон
Контактное лицо
Комментарий
Отраслевая Служба Заказов от RusCable.Ru
– это оперативный бесплатный сервис для покупателей КПП.

Стоит только заполнить форму слева и в течение нескольких минут Вашу заявку увидит около сотни компаний-поставщиков. Те организации, которые могут ответить указанным Вами требованиям, напрямую свяжутся с Вами.

Остались вопросы? Задайте их операторам Службы Заказов
тел.: 8 (495) 229 33 36
или e-mail: zakaz@kab.ru


Работайте быстро и без посредников, работайте с RusCable.Ru!