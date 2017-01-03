"Ростелеком" и Минкомсвязь России подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства на 2017 год

ПАО «Ростелеком» и Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации подписали контракт на эксплуатацию инфраструктуры электронного правительства (ИЭП) на 2017 год. Стоимость работ оценена в 1,8 млрд руб.



Новый контракт предусматривает эксплуатацию информационных систем в составе ИЭП и предоставление интеграционных сервисов для участников электронного межведомственного взаимодействия – федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных внебюджетных фондов, органов местного самоуправления, МФЦ, кредитных и других организаций.



Будет также обеспечена работоспособность новых функций портала, разработанных в 2016 году. В их число, в частности, вошли: модуль фоновых запросов ЕПГУ, который предназначен для автоматической проверки задолженностей пользователя, в частности, по штрафам ГИБДД и налогам; модуль интеграции регионального контента в интерфейс ЕПГУ, реализованный в рамках проекта «Мультирегиональность», инициированного Минкомсвязи.



В рамках контракта «Ростелеком» окажет ряд новых услуг: поисковую оптимизацию портала в интернете, информационное сопровождение в социальной сети «Одноклассники» и проведение маркетинговых e-mailрассылок.



Согласно контракту повышены требования к качеству оказания услуг с учетом возрастающей нагрузки на инфраструктуру электронного правительства, в частности, существенно сокращены нормативные сроки обработки некоторых типов запросов и решения инцидентов. Расширены требования к мониторингу качества работы информационных систем и сервисов портала - теперь в Ситуационный центр Минкомсвязи будут регулярно отправляться данные о состоянии отдельных компонент ИЭП, показателях работы информационных систем, а также результаты мониторинга качества оказания услуг и работоспособности ЕПГУ.



В соответствии с подписанным контрактом «Ростелеком» в 2017 году будет предоставлять услуги собственных программно-аппаратных мощностей по размещению на Национальной облачной платформе более 20 государственных информационных систем и программных комплексов.



Михаил Бондаренко, директор по электронному правительству ПАО «Ростелеком»: «В уходящем году порталу госуслуг исполнилось 7 лет. Юбилейный год стал показательным как по количеству новых регистраций, так и по числу услуг, заказанных пользователями. Наш заказчик диктует особые требования к содержанию и уровню сервисов по сопровождению инфраструктуры электронного правительства. У группы компаний «Ростелеком» есть все необходимые компетенции, ресурсы и экспертиза для выполнения этой задачи».



В 2016 году модернизированная страница портала госуслуг была переведена на основной домен www.gosuslugi.ru. В результате популярность ЕПГУ резко выросла: если в первом полугодии портал ежемесячно посещали около 1,5 млн. человек, то в ноябре было отмечено 8 млн. пользователей.



На текущий момент на госуслугах зарегистрировано более 38,8 млн. человек, из них более 15 млн. - в 2016 году. Рекордное количество регистраций зафиксировано в ноябре – около 2,4 млн. человек.



На портале в электронном виде можно заказать около 1 тыс. федеральных услуг, более 9 тыс. региональных и порядка 10 тыс. муниципальных услуг в интересах физических, юридических лиц и иностранных граждан.



Чаще всего пользователи интересуются штрафами ГИБДД, налоговыми и судебными задолженностями, услугами по линии МВД: получением водительского удостоверения, регистрацией транспортного средства, получением загранпаспорта и паспорта РФ, а также регистрацией по месту жительства или пребывания.



Через портал проведено более 6 млн. платежей на общую сумму свыше 6,9 млрд. рублей. Для сравнения, в 2015 году было зарегистрировано 2,5 млн. платежных транзакций на сумму 2,9 млрд. рублей.



В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 августа 2009 г. N 1231-р ПАО «Ростелеком» назначено единственным исполнителем работ по созданию инфраструктуры электронного правительства. В октябре того же года «Ростелеком» стал единственным исполнителем работ по эксплуатации инфраструктуры электронного правительства. В настоящий момент АО «РТ Лабс» выступает основным поставщиком услуг «Ростелекома» по эксплуатации и развитию инфраструктуры электронного правительства.