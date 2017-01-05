"Россети" усилили работу в связи с аномальными холодами

Розыгрыш умных часов
7 января 2017, 13:44
Рубрика: ФСК ЕЭС, МРСК
Метки: РОССЕТИ
Электросетевой комплекс «Россети» работает в штатном режиме. Меры по недопущению нарушений электроснабжения были приняты заблаговременно.
В группе компаний «Россети» с 30 декабря действует круглосуточное дежурство. В готовности находятся почти 600 мобильных бригад, более 4550 резервных источников электроснабжения и 46 мобильных модульных подстанций. Заблаговременно отработана возможность быстрой передислокации сил и средств для организации аварийно-восстановительных работ в те районы, где этого потребует ситуация.
Специалисты предприятия в настоящее время ведут оперативный мониторинг обстановки на энергообъектах. Выполнена проверка работы систем обогрева оборудования и помещений, средств связи, работоспособность транспортных средств. Проведены дополнительные инструктажи персонала по режиму работы в условиях низких температур и оказанию первой помощи при обморожениях и переохлаждении, обеспечено постоянное взаимодействие с гидрометеорологическими службами и органами МЧС.
В период аномальных погодных явлений совершаются внеочередные обходы линий электропередачи.
На особом контроле работа линий электропередачи и подстанций, обеспечивающих электроснабжение социально-значимых объектов и мест массовых скоплений людей - туристические зоны, аэропорты, железнодорожные вокзалы, спортивно-массовые сооружения.
Вся информация поступает в Ситуационно-аналитический центр и контролируется Штабом электросетевого комплекса «Россети», который также действует в круглосуточном режиме.
Действует Единая горячая линия для потребителей: 8 (495) 660-09-40.