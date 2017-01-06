Крым начал получать газ из Кубани

Розыгрыш умных часов
8 января 2017, 14:16
Рубрика: Россия
Метки: КРЫМ-2014
Началась поставка газа из Краснодарского края в Крым по новому газопроводу, но пока в рамках пуско-наладочных работ, сообщил член комитета по энергетике Госдумы, бывший первый вице-премьер крымского правительства Михаил Шеремет.
В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт подаче газа в Крым с материковой части России после завершения работ по присоединению газотранспортной системы полуострова к магистральным газопроводам РФ. Полноценные поставки газа должны были начаться после устранения компанией-строителем ряд предписаний со стороны Ростехнадзора.
"Газ в системе есть. Проводятся пуско-наладочные работы, в рамках которых осуществляется поставка газа с материковой части Российской Федерации. Газа достаточно, давления достаточно, поэтому думаю, что в ближайшее время, в сжатые сроки, "Стройгазмонтаж" закончит пуско-наладочные работы и введет газопровод в штатный режим работы", — сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, введенные ранее графики ограничения подачи газа на крупных промышленных предприятиях республики уже практически не применяются.
"В системе газа достаточно, чтобы в полном объеме обеспечить потребление нашего полуострова", — подчеркнул депутат.
Газопровод протяженностью 400 километров соединил материковую часть РФ с Крымским полуостровом. Трубопровод необходим для поставок "голубого топлива" к строящимся электростанциям в Симферополе и Севастополе общей мощностью 940 мегаватт. Подрядчик — компания "Стройгазмонтаж". Диаметр газопровода 700 мм с разветвлением на два участка диаметром 500 мм. Длина подводной части составляет 16 километров.
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